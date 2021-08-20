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СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы "крышевать" контрабанду из ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их поставки через акваторию Азовского моря. Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении.

Задокументировано, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиках продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн (около $ 110 тыс. по нынешнему курсу).

Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое "крышевание" предлагали взятку в $ 5 тыс.

СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы крышевать контрабанду из ОРДЛО 01

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ (ГУ ВБ СБУ) в сумме $ 5 тыс. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

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Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.

СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы крышевать контрабанду из ОРДЛО 02

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области, Государственной пограничной службой Украины и под процессуальным руководством Мариупольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы крышевать контрабанду из ОРДЛО 03
СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы крышевать контрабанду из ОРДЛО 04
СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы крышевать контрабанду из ОРДЛО 05
СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы крышевать контрабанду из ОРДЛО 06
Фото: сайт СБУ

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Жду сообщений прессы, что эти уроды уселись на нары лет на 10 , как минимум.... Пусть там и подохнут от избыточного секса и побоев. Да будет так. Аминь.
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20.08.2021 12:53 Ответить
А СБУ не крышует ...Или не тем предложили или те тех повязали быкановцы?
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20.08.2021 12:55 Ответить
У Херсоні впав найвищий флагшток у області, встановлений за завданням ОПУ: фото, відео

рейтинг вовы по-прежнему громит его же пристрастие к ВЯЛИКАМУ!!
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20.08.2021 12:54 Ответить
Ця "група ліц" не знала,чи що,що кришувати контрабанду може тільки СБУ,то її парафія...
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20.08.2021 12:57 Ответить
офицеры спецслужб не берут - они честь имеют, а офицеры службы собственной безопасности не берут еще больше - снят вопрос....
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20.08.2021 13:00 Ответить
Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении. Источник: https://censor.net/ru/p3283797\\\\\

Ага, отказался ибо крышевал что то более важное?
что значит отказался? - надо соглашаться и потом чтоб доказательства были, а так скажут шо его в первый раз видят. хотя может на это и расчет - откупятся.
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20.08.2021 13:00 Ответить
а хлопцы в ГУ ВБ СБУ не маленькие - такого одного прокормить - киевлян с 10 надо раздеватъ в день...
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20.08.2021 13:11 Ответить
а в марике мусора на работу в трениках ходят?
шо та мне ето смутно напоминает...
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20.08.2021 13:23 Ответить
разоблачила ,потому что офицер спецслужбы уже "крышевал" контрабанду конкурентов и был уже занят
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20.08.2021 14:19 Ответить
 
 