СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы "крышевать" контрабанду из ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их поставки через акваторию Азовского моря. Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении.

Задокументировано, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиках продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн (около $ 110 тыс. по нынешнему курсу).

Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое "крышевание" предлагали взятку в $ 5 тыс.

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ (ГУ ВБ СБУ) в сумме $ 5 тыс. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

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Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области, Государственной пограничной службой Украины и под процессуальным руководством Мариупольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.









Фото: сайт СБУ