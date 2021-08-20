СБУ разоблачила злоумышленников, которые предлагали офицеру спецслужбы "крышевать" контрабанду из ОРДЛО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их поставки через акваторию Азовского моря. Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении.
Задокументировано, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиках продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн (около $ 110 тыс. по нынешнему курсу).
Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое "крышевание" предлагали взятку в $ 5 тыс.
В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ (ГУ ВБ СБУ) в сумме $ 5 тыс. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.
Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области, Государственной пограничной службой Украины и под процессуальным руководством Мариупольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Пожалуйста, подождите...
рейтинг вовы по-прежнему громит его же пристрастие к ВЯЛИКАМУ!!
Ага, отказался ибо крышевал что то более важное?
что значит отказался? - надо соглашаться и потом чтоб доказательства были, а так скажут шо его в первый раз видят. хотя может на это и расчет - откупятся.
шо та мне ето смутно напоминает...