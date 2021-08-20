Флаг Украины подняли на КПВВ "Новотроицкое", он будет виден с оккупированных территорий, - ООС. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Новотроицкое" подняли государственный флаг Украины. Бойцы отдельной механизированной бригады Холодный Яр, которые держат позиции на передовой вблизи Новотроицкого, приняли участие в торжественном мероприятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Флаг 2 на 3 метра подняли на самом высоком в Волновахском районе флагштоке. Теперь символ государства будет виден не только с подконтрольной украинскому правительству территории, но и с оккупированной территории Украины.

"Государственный флаг - это наша святыня. Уважение к флагу - это уважение к своему народу, к его традициям, ценностям. Украинский флаг всегда поднимают в минуты радости и гордости за наше государство. Я искренне желаю каждому жителю нашей страны мира и ценить то, что называется национальными символами страны", - сказал председатель Волновахской районной государственной администрации Анатолий Немченко. Поднятием флага на территории КПВВ райгосадминистрация в очередной раз напомнила, что Волновахский район - это Украина.

Присутствующие почтили минутой молчания погибших воинов, мирных жителей, а также всех патриотов, погибших в борьбе за Украину.

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