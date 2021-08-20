В Меловом на Луганщине модернизируют стадион, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Меловом на Луганщине в рамках реализации программ Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина" модернизируют стадион, где будут построены три спортивные площадки для занятий воркаутом.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

На стадионе "Будівельник" в настоящее время уже установлены четыре волейбольные площадки, две волейбольные площадки с искусственным покрытием, детско-развлекательная площадка, проведен водопровод, оборудована система видеонаблюдения и приобретена музыкальная аппаратура.

Также на стадионе была реконструирована центральная зрительская трибуна, проложены 250 м подземных электрокоммуникаций, построены две дополнительные волейбольные площадки с синтетическим покрытием и уже начались работы по обновлению системы водоснабжения стадиона.

На "Будівельнике" уже проходят тренировки и соревнования на футбольной площадке с искусственным покрытием 42 м на 22 м. Дополнительные площадки для воркаута станут продолжением проходящей модернизации стадиона.

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"Много лет на Меловое никто не обращал внимания, потому что очень далеко. Но благодаря позиции Президента Украины мы начали развивать именно отдаленные населенные пункты. В частности, в Меловом - на днях завершим реконструкцию мемориала "Украина - освободителям", через два месяца будет новая дорога, а на следующий год - современный стадион", - отметил Сергей Гайдай.

Напомним, всего в 2021 году планируется построить и реконструировать 94 стадиона. Также будет начато строительство 10 000 спортивных площадок во всех регионах Украины. Об этом недавно сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.