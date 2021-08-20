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Кремль (258) Медведев (1932) Россия (35517) скандал (1148) социальные сети (285) Аристов Юрий (20)

Сын "слуги народа" Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает "ВКонтакте" российских политиков, - журналист. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

21-летний сын народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – регулярно использует запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте" и хвастается своими визитами в Москву, публикуя соответствующие фото.

На это обратила внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ярослава Коба, информирует Цензор.НЕТ.

Она также напомнила, что парень гоняет на своем автомобиле по Киеву со скоростью 140 км в час, нарушая правила дорожного движения.

Журналистка обнародовала скрины фотографий из аккаунта Аристова младшего.

Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 01
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 02
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 03
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 04

Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 05
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 06
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 07

Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 03

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"Сын депутата "СН" Юрия Аристова любит бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Москву и все российское. Ведет блог в запрещенной сети Вконтакте, где постоянно лайкает российских политиков", - пишет она.

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Топ комментарии
+64
какое дерево-такой и плод...
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20.08.2021 15:15
+48
Ватный дегенерат как и все те кто в «Слуге Урода». Малолетнее чмо с паспортом Украины, но с двух главой курицей в мозгах
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20.08.2021 15:18
+46
дегенерат, освоивший фотошоп...
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20.08.2021 15:15
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риго ********
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20.08.2021 17:00 Ответить
Имбицил. Подставляет папу. По жопе получит, машину папка заберет на время кипиша.
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20.08.2021 17:03 Ответить
ну сиськи красивые
а чего сказать то хотел ?
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20.08.2021 17:03 Ответить
ска рахит
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20.08.2021 17:09 Ответить
Та я вас умоляю, ни чего удивительного в этом нет. Так всегда бывает, когда умственно недоразвитые в своём развитии люди выбирают в президенты страны трусливого и воровитого фигляра с отвратительным средним образованием криворожской школы и в качестве депутатов ВР разного рода пивокрадов аля юрченко и откровенных мудаков аля шариков и арестович. Их выкидыши всегда так поступают. Это АКСИОМА.
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20.08.2021 17:18 Ответить
Выбрали зелёное говно во власть - теперь жрите.
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20.08.2021 17:28 Ответить
К сожалению кушать это приходиться и нам с вами.
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20.08.2021 20:14 Ответить
:-||
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20.08.2021 17:37 Ответить
Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 4821Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 240Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 7485
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20.08.2021 17:45 Ответить
Типичный представитель украинской молодежи 73%. Пожилым читателям Цензора полезно было бы иногда вылезать из своей патриотической скорлупы в реальный мир.
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20.08.2021 17:59 Ответить
Наоборот, прихожу сюда чтобы спрятаться от тех, с диагнозом 73%, молодых и не очень.
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20.08.2021 19:29 Ответить
Ну, где и в чём то вы правы. НО, огромное количество моих сверстником сидит в патриотической скорлупе Совка.
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20.08.2021 20:16 Ответить
Из говна пулю не сделаешь как не старайся...
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20.08.2021 18:46 Ответить
что за заднеприводное чмо в обосцанных рейтузах?
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20.08.2021 19:19 Ответить
КАК, вы не узнали? Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 338
Это чмо артём аристов. Сын слуги народа Аристова. Точнее его выкидыш.Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 802
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20.08.2021 20:18 Ответить
Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 8987
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20.08.2021 23:21 Ответить
а что вы хотите от партии мудаков?
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20.08.2021 20:52 Ответить
Пєдік син пєдіка?
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20.08.2021 22:04 Ответить
тю, малолетний нарциссик. с головой явно проблемы.
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21.08.2021 03:57 Ответить
Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка - Цензор.НЕТ 4636
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21.08.2021 04:58 Ответить
сам депутат Арістов типічний ******** бізнесмен рішала . весь його бізнес стоїть на контрабандній схемі завезення риби з Росії. Чи може для когось тут секрет, хто і як займається крупним оптом імпортованим товаром в Україні.
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21.08.2021 11:13 Ответить
Це він цими фотками мав на увазі що поклав на росію, а те що клав, не встиг заправити
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21.08.2021 17:16 Ответить
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