Сын "слуги народа" Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает "ВКонтакте" российских политиков, - журналист. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
21-летний сын народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – регулярно использует запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте" и хвастается своими визитами в Москву, публикуя соответствующие фото.
На это обратила внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ярослава Коба, информирует Цензор.НЕТ.
Она также напомнила, что парень гоняет на своем автомобиле по Киеву со скоростью 140 км в час, нарушая правила дорожного движения.
Журналистка обнародовала скрины фотографий из аккаунта Аристова младшего.
"Сын депутата "СН" Юрия Аристова любит бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Москву и все российское. Ведет блог в запрещенной сети Вконтакте, где постоянно лайкает российских политиков", - пишет она.
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а чего сказать то хотел ?
Это чмо артём аристов. Сын слуги народа Аристова. Точнее его выкидыш.