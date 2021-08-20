Экс-сотрудница ГАСИ задержана при получении 500 тыс. взятки на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшую сотрудницу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) в Львовской области при получении 20 тыс. долларов взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

"По оперативной информации СБУ, к противоправной деятельности были причастны бывшая работница Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области. Она совместно с руководящим звеном ГАСИ, организовали схему получения взяток", - отмечается в сообщении.

Женщина выступала посредницей в решении вопроса по предоставлению разрешения о начале выполнения строительных работ. Такие услуги она оценила почти $ 24 тыс.

В информации подчеркивается: "Правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в сумме $ 20 тыс. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления!.

"Устанавливается причастность всех должностных лиц Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области к противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия. Спецоперация по разоблачению злоумышленника проводили оперативники УСБУ совместно с следователями ТУ ГБР под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры", - резюмируется в сообщении.

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