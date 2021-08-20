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Львовщина (1286) СБУ (7835) ГАСИ (83)

Экс-сотрудница ГАСИ задержана при получении 500 тыс. взятки на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшую сотрудницу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) в Львовской области при получении 20 тыс. долларов взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

"По оперативной информации СБУ, к противоправной деятельности были причастны бывшая работница Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области. Она совместно с руководящим звеном ГАСИ, организовали схему получения взяток", - отмечается в сообщении. 

Женщина выступала посредницей в решении вопроса по предоставлению разрешения о начале выполнения строительных работ. Такие услуги она оценила почти $ 24 тыс.

В информации подчеркивается: "Правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки в сумме $ 20 тыс. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении в совершении преступления!.

"Устанавливается причастность всех должностных лиц Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области к противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия. Спецоперация по разоблачению злоумышленника проводили оперативники УСБУ совместно с следователями ТУ ГБР под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры", - резюмируется в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции. ФОТО

Экс-сотрудница ГАСИ задержана при получении 500 тыс. взятки на Львовщине, - СБУ 01
Экс-сотрудница ГАСИ задержана при получении 500 тыс. взятки на Львовщине, - СБУ 02
Экс-сотрудница ГАСИ задержана при получении 500 тыс. взятки на Львовщине, - СБУ 03

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Потом выпустят. Спортивная ловля. А плебсу объяснят, что новость не правильно поняли.
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20.08.2021 16:43 Ответить
выпустят. даже и дело на неё невозможно завести какая взятка если она экс и к должностному лицу не относится ни каким боком
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20.08.2021 18:34 Ответить
Все, кто хоть что-то строил в Украине, прекрасно знают, что это за коррупционная контора и до сих пор продолжают сидеть и рубить бабло на своих схемах. Там не принадлежность надо устанавливать, а брать всех подряд руководителей этой богадельни, в том числе и бывших, и проверять имущество и источники его приобретения и сразу резко пополните бюджет страны
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20.08.2021 16:48 Ответить
А ведь во Львове живут одни патриоты!
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20.08.2021 17:00 Ответить
___ноу Хау .
удвойте сумму вознаграждения.
при оплате первой части выполняйте обещанное.
Будьте непредсказуемы... Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6 Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6383
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20.08.2021 17:10 Ответить
Поймут и простят
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20.08.2021 17:58 Ответить
 
 