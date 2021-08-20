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гонки (19) Днепропетровщина (1023) дороги (1235) Укравтодор (417) Тимошенко_Кирилл (165) Большая стройка (717)

Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Экономика

На Днепропетровщине состоялся заезд гоночных болидов по трассе Н-31 Днепр — Решетиловка, которую называют первым украинский хайвеем, построенным во времена Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.

Пять болидов "Эстония" Формула-3 с форсированными двигателями со скоростью более 250 км/час сделали три круга по 14-километровому участку новой трассы. Машинами управляли профессиональные гонщики: заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автопробегов Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, мастер спорта международного класса Александр Медведченко и создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам Владимир Гавриленко.

"Вывод тест-драйва — качество покрытия без нареканий", — отмечается в сообщении.

Дорога Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка — трасса национального значения, которая проходит по Днепропетровской и Полтавской областям. Ее общая протяженность составляет 137,6 км. Это кратчайший путь и оптимальный маршрут из Киева в Днепр. В Полтавской области протяженность дороги составляет почти 89 километров, в Днепропетровской — 58 км. Трассу строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас дорожники работают над финишным участком магистрали за новым мостом через канал Днепр — Донбасс.

Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить и построить 6500 км дорог: 4500 км государственного и 2000 км местного значения.

Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках Большого строительства 01
Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках Большого строительства 02
Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках Большого строительства 03
Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках Большого строительства 04
Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках Большого строительства 05

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Топ комментарии
+22
А гоночные фуры тестили? Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 6724
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20.08.2021 17:33
+22
тю...а при порохе дураки асфальт бурили,брали керн и определяли толщину покрытия,а значит и количество потраченного асфальта.
а оказывается надо взять горстку гонщиков,и они на скорости 250 км/ч враз затестируют качество Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 147.а еще можно юзика запустить,если борозду на трассе не оставляет-то нормалек
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20.08.2021 17:38
+13
Тест это когда зерновоз в 70т. и через каждые 10 метров и с утра и всю ночь, как в Николаеве, Одессе, Херсоне. Зерно, метал,......и всё в порты.
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20.08.2021 17:40
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А гоночные фуры тестили? Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 6724
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20.08.2021 17:33 Ответить
з перегрузом в 3 рази... Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 6381
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20.08.2021 17:55 Ответить
давно пора грузы переводить на Укрзализныцю, а не убивать отстроенные с таким трудом автомагистрали.
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20.08.2021 22:39 Ответить
Н-31 Днепр - Решетиловка ... построенную в рамках "Большого строительства" (c)

ага, а как же
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20.08.2021 17:33 Ответить
І передасться у приватне володіння для "збору платні за проїзд".
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20.08.2021 18:04 Ответить
Нарик не только пиарится но ещё и врет как сивый мерин!
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20.08.2021 17:35 Ответить
цыплят по осени считают. Посмотрим на состояние этой дороги весной...
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20.08.2021 17:36 Ответить
а зеленим тільки шоу подавай
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20.08.2021 17:37 Ответить
тю...а при порохе дураки асфальт бурили,брали керн и определяли толщину покрытия,а значит и количество потраченного асфальта.
а оказывается надо взять горстку гонщиков,и они на скорости 250 км/ч враз затестируют качество Гоночные болиды протестовали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства" - Цензор.НЕТ 147.а еще можно юзика запустить,если борозду на трассе не оставляет-то нормалек
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20.08.2021 17:38 Ответить
Тест это когда зерновоз в 70т. и через каждые 10 метров и с утра и всю ночь, как в Николаеве, Одессе, Херсоне. Зерно, метал,......и всё в порты.
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20.08.2021 17:40 Ответить
В 70т? Некоторые более 80т.
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20.08.2021 18:08 Ответить
а слабо от Днепра до поворота на Каменское, во где крутая трасса...
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20.08.2021 17:50 Ответить
нужно было перегруженными фурами тестить.
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20.08.2021 17:53 Ответить
А який гарантійни строк служби цієї траси? Яке максимальне навантаження на вісь воно витримує? Чи вага боліду Ф-3 - то максимум навантаження, яке витримає це полотно? А при температурі повітря +35, а покриття +40?
Я вже казав, що в квітні 2019-го гасло "Думайте" програло брехливому, але яскравому шоу. І ось уже третій рік шоу продовжується, піпл хаває і набиває цим шоу свій холодильник...
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20.08.2021 17:57 Ответить
А де можна протестувати дорогу, побудовану при "думаючому", який у неї гарантійний строк служби і максимальне навантаження на вісь?
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20.08.2021 20:07 Ответить
В нарколабораторії
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20.08.2021 22:47 Ответить
Шоу блд, все перетворити на шоу. Доречі, а цю дорогу продадуть "інвесторам", щоб вона стала платною?
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20.08.2021 18:00 Ответить
Навіть гоночні боліди протестували?
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20.08.2021 18:04 Ответить
Не стал бы я тестировать дороги, насланные на трупы воронковидных жертв...
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20.08.2021 18:12 Ответить
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Ну точно зрада!
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20.08.2021 18:13 Ответить
Просто показуха! Ну и присвоение чужих заслуг! (Кстати Гитлер, точно так же автобаны строил в свое время - до прихода к власти критиковал предшественников говоря, что немецкому народу автобаны не нужны, а после прихода к власти начал активно их достраивать, говоря что построил и фоткался с лопатой в руке)
А то, что кучу всяких Зе-достижений (включая постройку 1 "Оплота" вместо которого можно было сделать 5 Булатов или полностью профинансировать Нептун, а не просто ограничится авансовым платежом), решили подогнать под 30летие, вообще вызывает рвотный рефлекс и стойкую ассоциацию с совком!!!!
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20.08.2021 18:34 Ответить
Та зрада страшная дороги достраивают. Ну а про Гитлера зелю смешно. Как то жидобандеровцами запахло.
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20.08.2021 20:48 Ответить
Хіба, це не Зеленський Гітлер дороги збудував?
А от піар такий самий брехливий.
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21.08.2021 20:03 Ответить
А в Америке тоже Гитлер дороги строил? Или по вашей логике тот кто строит дороги тот Гитлер. Без маразма сможете по теме?
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21.08.2021 20:25 Ответить
Маразм, це, вже мабуть, ваша дійсність.
Тож, мова йде про те, що Зеленський до свого повсюдного піару і дороги додав, якщо вже ви не здатні зрозуміти суть претензій. Так, дороги будують. І за Януковича, і за Порошенка будували. І за Зеленського теж. Але жодним чином не більше. Проте суттєво дорожче. Вже маю до кінця вам роз'яснити, що про Гітлера була ремнісценція, позаяк той теж на дорогах піарився. Що, мовляв, це саме він їх збудував. Оте саме і про Зеленського. А до "жидобандерівця" йому як рачки до Єрусалема.
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21.08.2021 22:01 Ответить
Ну не в впадайте в маразм. Дайте хотябы четкий ответ кто строил дороги в Америке.? Ну а про детский лепет с обещаниями про дороги при овоще, Порошенко и тд сейчас это очень наглядно и вашими бредовыми постами ни как не поменять реальность.
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21.08.2021 23:38 Ответить
Тепер ці дороги потрібно належним чином обслуговувати, щоб підтримувати високу якість покриття десятиріччями.
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20.08.2021 19:44 Ответить
Вообще то дорога расчитана для перевозки грузов, а не для спортивных автогонок где давление на поверхность незначительно...
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20.08.2021 22:42 Ответить
Річок!
Один рік пройде, а потім,- тестіть!
Хоча це буде вже ПРИ ІНШИХ...
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21.08.2021 10:24 Ответить
 
 