Гоночные болиды протестировали первую украинскую дорогу, построенную в рамках "Большого строительства". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Экономика
На Днепропетровщине состоялся заезд гоночных болидов по трассе Н-31 Днепр — Решетиловка, которую называют первым украинский хайвеем, построенным во времена Независимости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.
Пять болидов "Эстония" Формула-3 с форсированными двигателями со скоростью более 250 км/час сделали три круга по 14-километровому участку новой трассы. Машинами управляли профессиональные гонщики: заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автопробегов Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, мастер спорта международного класса Александр Медведченко и создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам Владимир Гавриленко.
"Вывод тест-драйва — качество покрытия без нареканий", — отмечается в сообщении.
Дорога Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка — трасса национального значения, которая проходит по Днепропетровской и Полтавской областям. Ее общая протяженность составляет 137,6 км. Это кратчайший путь и оптимальный маршрут из Киева в Днепр. В Полтавской области протяженность дороги составляет почти 89 километров, в Днепропетровской — 58 км. Трассу строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Сейчас дорожники работают над финишным участком магистрали за новым мостом через канал Днепр — Донбасс.
Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить и построить 6500 км дорог: 4500 км государственного и 2000 км местного значения.
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ага, а как же
а оказывается надо взять горстку гонщиков,и они на скорости 250 км/ч враз затестируют качество .а еще можно юзика запустить,если борозду на трассе не оставляет-то нормалек
Я вже казав, що в квітні 2019-го гасло "Думайте" програло брехливому, але яскравому шоу. І ось уже третій рік шоу продовжується, піпл хаває і набиває цим шоу свій холодильник...
А то, что кучу всяких Зе-достижений (включая постройку 1 "Оплота" вместо которого можно было сделать 5 Булатов или полностью профинансировать Нептун, а не просто ограничится авансовым платежом), решили подогнать под 30летие, вообще вызывает рвотный рефлекс и стойкую ассоциацию с совком!!!!
ЗеленськийГітлер дороги збудував?
А от піар такий самий брехливий.
Тож, мова йде про те, що Зеленський до свого повсюдного піару і дороги додав, якщо вже ви не здатні зрозуміти суть претензій. Так, дороги будують. І за Януковича, і за Порошенка будували. І за Зеленського теж. Але жодним чином не більше. Проте суттєво дорожче. Вже маю до кінця вам роз'яснити, що про Гітлера була ремнісценція, позаяк той теж на дорогах піарився. Що, мовляв, це саме він їх збудував. Оте саме і про Зеленського. А до "жидобандерівця" йому як рачки до Єрусалема.
Один рік пройде, а потім,- тестіть!
Хоча це буде вже ПРИ ІНШИХ...