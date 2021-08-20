Пять схронов с оружием и боеприпасами выявлены в Николаеве, Киевской и Луганской областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудниками СБУ за сутки обнаружено 5 схронов с оружием и боеприпасами в Киевской, Луганской областях и Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По оперативным данным, злоумышленники спрятали средства поражения для дальнейшего использования в совершении диверсий и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", - говорится в сообщении.

В Киевской области, во время следственных действий по месту жительства двух участников уголовного производства, сотрудники СБУ обнаружили: 12 корпусов ручных наступательных гранат, 20 универсальных детонирующих запалов, более 260 патронов различного калибра, стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Обуховского района.

В Николаеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории лесопарковой зоны областного центра. Из тайника изъяты 3 реактивные противотанковые гранаты, 1 противопехотная мина МОН-50, 3 гранаты РГД-5 с запалами, более 150 патронов различного калибра.

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По предварительной информации, для обустройства схрона злоумышленники контрабандно переправили средства поражения на юг Украины с территории РФ. "Маршрут" проходил через временно неподконтрольные украинской власти участка границы в ОРДЛО.

В Северодонецком районе Луганской области обнаружены три схрона, обустроенные в 2014 году участниками одной из диверсионных групп боевиков.

Тайник со взрывчаткой находился в лесополосе возле поселка Вороново. Тайник с боевыми грантами была замаскирована под плитами в заброшенной хозяйственной постройке вблизи берега р. Северский Донец. Еще один арсенал был обнаружен в поле у ​​поселка Боровское.

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Всего из трех схронов изъято почти 15 кг тротила, 2 реактивные противотанковые гранаты, 8 гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, 17 боевых гранат РГД-5 и Ф-1, около 1 тыс. патронов различного калибра.