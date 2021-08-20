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награда (771) Наев (202) операция Объединенных сил (3194)

Наев наградил военнослужащих ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Накануне Дня Независимости Украины командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев наградил лучших военнослужащих за профессионализм, мужество, верность Родине и своему народу.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Наев подчеркнул важность вклада представителей Командования объединенных сил ВСУ в дело укрепления обороноспособности Украины.

"Ваш патриотизм, непоколебимая вера, активная жизненная позиция, добросовестная и упорный повседневная служба является основой для будущего процветания Украины", - подчеркнул командующий.

Приветствуя собравшихся, он пожелал всем крепкого здоровья, добра, мира, щедрой судьбы и успехов в делах и начинаниях.

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"Благодарю вас за то, что вы с достоинством стоите на страже территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - подчеркнул командующий.

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Топ комментарии
+7
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наев наградил военнослужащих ООС - Цензор.НЕТ 4075
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20.08.2021 21:22
+2
Сейчас повседневка и парадка отменены временно. Поэтому и скандал с женскими туфлями был в свое время.
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20.08.2021 21:10
+2
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
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20.08.2021 22:07
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чудна "парадка" при награждении )))...
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20.08.2021 21:07 Ответить
Сейчас повседневка и парадка отменены временно. Поэтому и скандал с женскими туфлями был в свое время.
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20.08.2021 21:10 Ответить
про Порошенко и так найдется кому абы шо квакнуть
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20.08.2021 22:07 Ответить
Это твои влажные скрепы рпц . Прошу не путать самосвятов с ПЦУ
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20.08.2021 21:54 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наев наградил военнослужащих ООС - Цензор.НЕТ 4075
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20.08.2021 21:22 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!
показать весь комментарий
20.08.2021 22:07 Ответить
 
 