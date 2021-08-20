Наев наградил военнослужащих ООС. ФОТОрепортаж

Накануне Дня Независимости Украины командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев наградил лучших военнослужащих за профессионализм, мужество, верность Родине и своему народу.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Наев подчеркнул важность вклада представителей Командования объединенных сил ВСУ в дело укрепления обороноспособности Украины.

"Ваш патриотизм, непоколебимая вера, активная жизненная позиция, добросовестная и упорный повседневная служба является основой для будущего процветания Украины", - подчеркнул командующий.

Приветствуя собравшихся, он пожелал всем крепкого здоровья, добра, мира, щедрой судьбы и успехов в делах и начинаниях.

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"Благодарю вас за то, что вы с достоинством стоите на страже территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - подчеркнул командующий.















