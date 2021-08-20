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Фото Политика Украины
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День Независимости (496) парад (314)

Репетиция военного парада 20 августа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Вечером 20 августа 2021 года в центре Киева прошла репетиция парада ко Дню Независимости, приуроченного к 30-летию провозглашения украинского государства.

Кадры репетиции от корреспондента Цензор.НЕТ,

Репетиция военного парада 20 августа 01
Репетиция военного парада 20 августа 02
Репетиция военного парада 20 августа 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Репетиция парада на Крещатике 20 августа. ВИДЕО

Репетиция военного парада 20 августа 04
Репетиция военного парада 20 августа 05

Репетиция военного парада 20 августа 06

Также смотрите: "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Репетиция военного парада 20 августа 07
Репетиция военного парада 20 августа 08
Репетиция военного парада 20 августа 09
Репетиция военного парада 20 августа 10
Репетиция военного парада 20 августа 11

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почему нам нужен парад на День Независимости? Самый трезвый разбор на Youtube от "Без цензуры". ВИДЕО

Репетиция военного парада 20 августа 12
Репетиция военного парада 20 августа 13
Репетиция военного парада 20 августа 14
Репетиция военного парада 20 августа 15
Репетиция военного парада 20 августа 16
Репетиция военного парада 20 августа 17
Репетиция военного парада 20 августа 18

Также смотрите: Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Репетиция военного парада 20 августа 19
Репетиция военного парада 20 августа 20
Репетиция военного парада 20 августа 21
Репетиция военного парада 20 августа 22
Репетиция военного парада 20 августа 23
Репетиция военного парада 20 августа 24
Репетиция военного парада 20 августа 25
Репетиция военного парада 20 августа 26

Также смотрите: Украинские воины во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х#йло!". ВИДЕО


Репетиция военного парада 20 августа 27
Репетиция военного парада 20 августа 28
Репетиция военного парада 20 августа 29
Репетиция военного парада 20 августа 30

Репетиция военного парада 20 августа 31
Репетиция военного парада 20 августа 32

Также смотрите: Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран. ФОТО

Репетиция военного парада 20 августа 33
Репетиция военного парада 20 августа 34
Репетиция военного парада 20 августа 35
Репетиция военного парада 20 августа 36
Репетиция военного парада 20 августа 37
Репетиция военного парада 20 августа 38
Репетиция военного парада 20 августа 39
Репетиция военного парада 20 августа 40
Репетиция военного парада 20 августа 41
Репетиция военного парада 20 августа 42
Репетиция военного парада 20 августа 43
Репетиция военного парада 20 августа 44

Фото - Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+45
На Хрещатику молодик обізвав військових "гей-парадом" і отримав моментальне покарання (ВІДЕО 18+)
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
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20.08.2021 22:50
+44
Репетиция военного парада 20 августа - Цензор.НЕТ 7501

...
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20.08.2021 22:46
+21
замечательная подборка фоток - фотографу огромный плюс!

бойцам любить девушек, девушкам любить бойцов и всем вместе защищать
Украину от гнилозубых варваров!
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20.08.2021 22:57
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Репетиция военного парада 20 августа - Цензор.НЕТ 7501

...
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20.08.2021 22:46 Ответить
Репетиція військового параду 20 серпня - Цензор.НЕТ 1900
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21.08.2021 02:06 Ответить
На Хрещатику молодик обізвав військових "гей-парадом" і отримав моментальне покарання (ВІДЕО 18+)
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
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20.08.2021 22:50 Ответить
Макс Ярош вміє пояснювати Репетиція військового параду 20 серпня - Цензор.НЕТ 5803
Респект!
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20.08.2021 22:58 Ответить
Гарно, але мало.
Подібну бидлоту треба показово п*здити, щоб інша бидлота навіть не думала свою ротяку відкривати.
На ЗСУ тримається державність України. Усі, хто виступає проти наших воїнів, виступає проти державності України, відповідно є ворогами України, а ворогів треба п*здити.
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20.08.2021 23:12 Ответить
То покажи як треба,герою.
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21.08.2021 08:33 Ответить
Уважуха мужику . Треба було йому ще ноги переломати , гниді , щоб додому повзком добирався .
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20.08.2021 23:14 Ответить
Решил перед телкой рисануться, а рисанулся перед всей страной - объяснять ему теперь будут везде и всегда за чей счет оно в беленькой футболке гуляет, а не в грязном подвале сидит
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21.08.2021 01:27 Ответить
Останнє фото просто супер...
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20.08.2021 22:52 Ответить
Like it very much!
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20.08.2021 22:52 Ответить
замечательная подборка фоток - фотографу огромный плюс!

бойцам любить девушек, девушкам любить бойцов и всем вместе защищать
Украину от гнилозубых варваров!
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20.08.2021 22:57 Ответить
Смотрю, у нашей молодёжи уже европейские лица, и всё время сравниваю с одухотворёнными рядами рузькаго мира, сопля, чинарик. Всё таки мы очень сильно отличаемся от мордвы
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21.08.2021 09:31 Ответить
Криворогатий папуга повторює за Порохом, а казав навіщо паради. Репетиція військового параду 20 серпня - Цензор.НЕТ 3537
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20.08.2021 22:58 Ответить
Падлюка.

Просто йому б ніхто не вибачив і не зрозумів, якби воно скасувало парад і на 30-ту річницю Незалежності.
То вже мусило.
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21.08.2021 06:45 Ответить
А кто знает, что за автоматы у военных ?
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20.08.2021 22:58 Ответить
автоматов много. .уточни на какой картинке..
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20.08.2021 23:01 Ответить
"Форт-221" и "Малюк".
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20.08.2021 23:07 Ответить
там их пять-шесть отдельных марок..
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20.08.2021 23:35 Ответить
ну не стал я всё описывать))) И этого достаточно)
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20.08.2021 23:47 Ответить
Вы Гордость и Слава Украины...!!!
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20.08.2021 23:10 Ответить
Боже, які вони гарні, наші захисники! Але мені здаєцця, що вава тут буде зайвий.
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20.08.2021 23:11 Ответить
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Як і Петя.
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20.08.2021 23:13 Ответить
А шо тебе ***** больше нравится?
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21.08.2021 09:27 Ответить
Занадто товсто. Спробуй тролити більш витончено.
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24.08.2021 14:43 Ответить
У Сливного Бочка случится инсульт жопы
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20.08.2021 23:12 Ответить
нижние губы схлопнутся....
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20.08.2021 23:14 Ответить
Цей парад Зеленському в плюс.Бо саме від нього залежить.чи він відбудеться.
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20.08.2021 23:14 Ответить
Зелє в плюс?))) Шоб його там не грохнули, дебіла беніного! Бо смердітиме совєтчіною криворогульною! Нехай в своєму Ізраїлі смердить, якщо за держзраду не присяде на лук'янівці, падла дебільна!
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20.08.2021 23:30 Ответить
Так в плюс.Йому нічого не буде.Він прийматиме парад,він верховний головнокомандувач.
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20.08.2021 23:41 Ответить
Він є дебіл криворогульний. У мєня всьо!)
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20.08.2021 23:46 Ответить
вы убогие уже положили сайт и всё никак не заткнете свои грязные хавала
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21.08.2021 02:27 Ответить
стесняюсь спросить,женщинка вы с кривого рога ?
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21.08.2021 09:47 Ответить
А, може, йому стане раптом зле.
Хай би !
І парад - без нього.
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21.08.2021 06:43 Ответить
Який приймає парад.
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20.08.2021 23:50 Ответить
Ну і кричалку "Путін - х@йло!" обов'язково коло центральної трибуни!
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21.08.2021 00:04 Ответить
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шото они слабо ноги подымают за 13 000 грн в месяц ..
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21.08.2021 01:35 Ответить
Ось Вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
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21.08.2021 02:18 Ответить
Розкішні фото.
Всі - гарні. Красені і красуні.
І чудова пара, яка милується, і дітки ...
І ЮБ у персоналізованій футболці.

Хлопці, тільки не сидіть на холодному.

Москалів знову рватиме з добрий тиждень.
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21.08.2021 06:42 Ответить
Вчора була присутня на репетиціі військового параду на честь 30-річчя Незалежноі Украіни! Наші військові- мужні, сильні, вмотивовані! А наші дівчата-військові-справжня окраса Украіни! Добре, але військовоі техніки замало. В неділю прохід військовослужбовців буде відбуватися в парадній формі.
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21.08.2021 08:01 Ответить
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С калашами явно проблемы. Все на фронте.
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21.08.2021 07:22 Ответить
Калаши твои вчерашний век
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21.08.2021 09:28 Ответить
Да что ты, петушок сам себя успокаиваешь? Лаптеногое, шло бы ты отсюда
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21.08.2021 09:54 Ответить
Козаки! Гордость за этих ребят!
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21.08.2021 08:35 Ответить
Плачу от гордости!!!!! Вся Украина молится за Вас!!!!!! Какие красивые молодые люди!Никакие подонки не смеют оскорблять наших военных.Это чмо ботинки самостоятельно себе не зашнурует.Отдельный респект собакенам, только им нужно было выдать ботиночки, как в Чили на параде.
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21.08.2021 15:01 Ответить
 
 