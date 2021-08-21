Инсталляцию, которую "Нацкорпус" и "Рух опору капитуляції" демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Декорации и предметы мебели в советском стиле оградили. Их охраняет полиция.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
До этого на Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.
Место установки ограждено металлическим забором и охраняется полицией.
Напомним, 17 августа стало известно, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса",после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.
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+64 Mykhailo Stepanov
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"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
Даже здесь земрази откатили. За угробищный конченнный совок
К тому же 30летие.Приедут туристы,разные гости.Что они увидят?
Какая гнида решает за всю страну и позорит Украину?это не просто украшение улиц к празднику,здесь политический контекст,это все очень серьезно.
Який піп, такий і прихід...Вірніше оброслі зеленою цвіллю
сумуючі за своїм комуно фашистським минулим продажні ЗЕбіли-
капітулянти (Слуги кремля) при своїй антиукраїнській владі.
Очень рекомендую ознакомиться про деятельность русского нациста коротких в Украине , сотрудничестве с аваковым и организации нападения и титушек на машину Пороха
Це їм соромно чи вони пишаються цими *******?
я босюсь дивитись те святкування, бо якось й так гидко що 30-та річниця припала на 6-го "брауні"...