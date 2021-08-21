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День Независимости (1019) история (2000)

Инсталляцию, которую "Нацкорпус" и "Рух опору капитуляції" демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Декорации и предметы мебели в советском стиле оградили. Их охраняет полиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

До этого на Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.

Место установки ограждено металлическим забором и охраняется полицией.

Смотрите: Репетиция военного парада 20 августа. ФОТОрепортаж

Напомним, 17 августа стало известно, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса",после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.

Инсталляцию, которую Нацкорпус и Рух опору капитуляції демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан 01
Инсталляцию, которую Нацкорпус и Рух опору капитуляції демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан 02
Инсталляцию, которую Нацкорпус и Рух опору капитуляції демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан 03
Инсталляцию, которую Нацкорпус и Рух опору капитуляції демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+64
вот же чертям зеленым неймется!
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20.08.2021 23:28
+55
от какое отношение эта клопохранящая ***** имеет к 30-летию Независимости???
(мамаРима ностальгирует???)
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20.08.2021 23:30
+45
Якийсь конкретний совкодрочер засів у міністерстві...
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20.08.2021 23:28
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верка пердючка юудет жарить ледю ?
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21.08.2021 00:30 Ответить
Варфоломей обов'язково відвідає Майдан , а там смітник під охорогою . От як пояснити нормальній людині , що у нас преЗедент ******** ?
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21.08.2021 00:34 Ответить
Не потрібно нічого пояснювати , так як він вже давно все знає 🙂
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21.08.2021 00:44 Ответить
ё@аный стыд
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21.08.2021 00:53 Ответить
Та тут і слів не підбереш!
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21.08.2021 08:03 Ответить
Спалити нах.
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21.08.2021 11:43 Ответить
вони вимагають продовження "бенкету" ?
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21.08.2021 01:09 Ответить
Цей мотлох мабуть і є ті плюси із срср про які говорив Зюзя в травні у Варшаві на святкуванні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої (Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси). А якби в голові була хоч якась клепка, то Клоун задався б питанням, яке відношення до Незалежності України має 70-літня російсько-радянська, а до того 300-літня російсько-імперська окупація України.
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21.08.2021 01:55 Ответить
Отличное место для совкодрочерства.
Інсталяцію, яку "Національний корпус" демонтував на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 2085
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21.08.2021 02:11 Ответить
Хай стоїть! Згодиться для облаштування наметового містечка! А непотрібні рештки - на вогнища Шини підпалювать!!!
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21.08.2021 02:37 Ответить
Та нічого паплюжити місце, де була пролита кров протестувальників! Нехай тягнуть той мотлох під ОПУ, до півня, там його місце!
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21.08.2021 07:57 Ответить
Ти "не вкурив" Я не про "Алею" казав! А про Майдан"! Менше треба буде на осінь матеріалів туди звозить І дрова вже на місці!
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21.08.2021 08:06 Ответить
Так я і маю на увазі Майдан, де ще 30 листопада 2013 року пролилася перша кров по-звірячому побитих беркутівцями дітей-студентів, а пізніше вже відбулися розстріли протестувальників.
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21.08.2021 08:13 Ответить
Так, а новий "Майдан" де збирать будемо? Раціонально треба підходить до справи!!! (Дід розказував - коли йшли під Курськом через лінію фронту, то їх двоє залишилося - він-радист і командир групи Та ще й "язика" тягли І діда поранило на "нейтралці" Командир притягнув два німецькі трупаки , уклав як "бруствер" і потіг "язика" Дід пролежав там до вечора, а потім санітари витягли Казав: "Смерділо страшно! Але жить хотілося більше!")
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21.08.2021 08:28 Ответить
Не знаю коли і де, але у всякому разі той мотлох буде без потреби, багаття можуть горіти в інших місцях. Палити в прямому і переносному значенні є чим і достатньо, майже щодня повідомляють про виявлені "схрони"
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21.08.2021 08:42 Ответить
Тобі видніше в Києві!
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21.08.2021 08:47 Ответить
Це видно і з інших міст України.
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21.08.2021 09:00 Ответить
І я бачу! З іншого міста! Тільки трохи по-іншому - більш раціонально!
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21.08.2021 09:13 Ответить
Що ж, - "два юриста - три мнєнія".
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21.08.2021 09:19 Ответить
‎20.‎06.‎2021

"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
Даже здесь земрази откатили. За угробищный конченнный совок
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21.08.2021 04:56 Ответить
Кажуть що продажні ЗЕбіли - капітулянти планують посеред цієї злочинної декорації кривавої в'язниці народів срср встановити ще і Йольку кривавого ЗЕКА. І все це комунофашистське добро буде завзято охороняти повністю весь склад президентського полку. якому будуть дієво допомагати продажні менти полусепаратисти -українофоби
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21.08.2021 07:04 Ответить
Эта клоунада не случайно.Нам упорно навязывают ностальгию по совку.Возврат в прошлое.Не смогли на Алее-притащили на Майдан.Охраняют.Их в дверь-они в окно.Но упорно лезут.
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21.08.2021 07:49 Ответить
смешной президент - это не смешно..(
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21.08.2021 07:49 Ответить
Майдан-это площадь,где творили историю.Будущее.А тут притащили элементы прошлого,позорного прошлого.Зачем?какой тут мессидж?
К тому же 30летие.Приедут туристы,разные гости.Что они увидят?
Какая гнида решает за всю страну и позорит Украину?это не просто украшение улиц к празднику,здесь политический контекст,это все очень серьезно.
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21.08.2021 07:54 Ответить
Інсталяцію, яку "Національний корпус" демонтував на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 2781
Який піп, такий і прихід...Вірніше оброслі зеленою цвіллю
сумуючі за своїм комуно фашистським минулим продажні ЗЕбіли-
капітулянти (Слуги кремля) при своїй антиукраїнській владі.
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21.08.2021 08:05 Ответить
Какие зеленые упертые совкодрочеры. Пытаются хоть за счет вымирающих совков удержать рейтинг обосравшемуся?
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21.08.2021 08:12 Ответить
совкодрочеры
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21.08.2021 08:31 Ответить
Носяться з гнидниками з помийки як дурень з ступою : половину вже по дороі розтрусили! Ідіоти калібровані! На ось це неподобство пішло 5 млрд? Краще б докинули пенсіонерам по 200 гривень на олію і цукор!
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21.08.2021 09:45 Ответить
То новое жилье семье Зеленских обустраивают.
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21.08.2021 09:57 Ответить
Празднуем 30- летие свободной Украины. а выставляют хлам Советский Его и сейчас полно во многих квартирах.пенсионеров. поскольку на теперешнюю пенсию невозможно не только менять мебель . но и выжить На деньги . вытраченные на празднование лучше б построили какое=то предприятие или на оружие для фронта .а парад провели бы скромнее Зачем такая пышность .Как пир во время чумы.
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21.08.2021 10:36 Ответить
Така інсталяція буде???
Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 5345
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21.08.2021 10:44 Ответить
Оооо, прям через экран савецким союзом завоняло от фото ))))))
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21.08.2021 11:18 Ответить
Это премиум.Обычная без перегородок.
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22.08.2021 07:00 Ответить
Лакшери люкс )))))
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22.08.2021 10:24 Ответить
И жопу газетой правда вытирать..кстати инсляция норм..туалетной бумаги нет, а газета есть
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21.08.2021 23:26 Ответить
да забросайте все это дерьмо коктейлями молотова....
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21.08.2021 11:29 Ответить
Яке відношення цей совковий мотлох має до незалежної України?!😡 Як ці совкод@очери остогидли!
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21.08.2021 11:36 Ответить
Нафіг цей совок там?
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21.08.2021 12:06 Ответить
Як і Зєля на Банковій
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21.08.2021 12:33 Ответить
Твоя заслуга.
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21.08.2021 14:01 Ответить
Сколько ж гавна в єтой стране. Пока не сдохнут все совки не будет здесь нормальной жизни.
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21.08.2021 13:35 Ответить
Я так понимаю, что при сегодняшней власти угашенных клоунов уровень преступности упал до нуля и полицию нечем занять кроме охраны совкового хлама ?
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21.08.2021 16:13 Ответить
отличный интерьер для тюремной камеры сами знаете для кого
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21.08.2021 16:42 Ответить
Ти ба, яке гівно вперте..
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21.08.2021 16:57 Ответить
Какая тварь все это продвигает? Отбить голову недоумку
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21.08.2021 17:39 Ответить
Пропонована інсталяція - це результат відсутності системної історичної освіти.За своєю назвою, виставка має висвітлити шлях України до незалежності, а насправді,за змістом-це виставка "Матеріальна культура України."Тобто назва заходу не відповідає його змісту.
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21.08.2021 17:52 Ответить
ФСБшник Коротких и Азов - Артем Фурманюк раскрывает тайны преступного синдиката

Очень рекомендую ознакомиться про деятельность русского нациста коротких в Украине , сотрудничестве с аваковым и организации нападения и титушек на машину Пороха
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21.08.2021 18:32 Ответить
Та де ж воно буде краще???? Весь світ дивиться вперед, а ці назад в минуле.
Це їм соромно чи вони пишаються цими *******?
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21.08.2021 19:22 Ответить
"шоу" маст ґо он...
я босюсь дивитись те святкування, бо якось й так гидко що 30-та річниця припала на 6-го "брауні"... Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан - Цензор.НЕТ 7413
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21.08.2021 20:47 Ответить
Убивает убожество этих творцов.Люди по всему миру, глядя на это, считают нас,украинцев,дебилами. А мы ж только на 73 процента дебилы
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22.08.2021 07:04 Ответить
без слов. Правильным путем идете ребята, ой правильным.
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22.08.2021 17:30 Ответить
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