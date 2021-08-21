Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Внезапно
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Несокрушимость
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@ZelenskyyUa скриню з морозивом на могилу свого діда-вєртухая не поставив. А на місце пам'яті Небесної Сотні - поставив. Нічого, все тобі ще повернеться, кратно, рубльовийтих@йєсос.
а то я тут отдыхать ездил недалеко и выпал из актуальных тем немного
везде эту ынсталяцию ломают (пришлось копчикам охранять))) и мало кто понимает связь)))
приблизительно вот такие шедевры...(питух и лапти дорисованые)))))
обратите внимание на фотографии расстрелянной "Небесной сотни", которые просматриваются в окнах этой уйни (это не монтаж...это кощунство...)
Все б нічого, але то все за державний кошт та на алеї Героїв Небесної Сотні. Люди не стерпіли приниження і знесли цю совкодрочерську інсталяцію нафік та стали в мережі "віддавати подяку" організаторам фотожабами та їдкими постами.
Тому картина звична: щоб з ОПи не вилітало - все стає лайном.
тупо вышел отцудава - и фсё...щитай закрыто !!!
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