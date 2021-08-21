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Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Очень тяжелый случай

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

...Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Велике "будівництво"

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Свято наближається

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Истерика за поребриком

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Большой совковый герб

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ностальгия

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Внезапно

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Немного отличается от сериала...

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Закон природы

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все просто!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике будівництво. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Несокрушимость

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Топ комментарии
+51
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 889
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21.08.2021 10:26
+47
ГАЗІРОВКА - ЦЕ ТИ Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7775

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7623
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21.08.2021 10:22
+42
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2952
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21.08.2021 10:33
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Губки ,як у курки дупка ! Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4610
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3795
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21.08.2021 10:20 Ответить
Так это и есть дупа. Говорящая. Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4457
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21.08.2021 10:24 Ответить
ну так по размеру писюнов что в Кремле
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21.08.2021 10:29 Ответить
Жопа русскаго мира
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21.08.2021 10:46 Ответить
А якими вони мають бути? Робочі губи робочої баби.
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21.08.2021 13:00 Ответить
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 95
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21.08.2021 10:20 Ответить
ГАЗІРОВКА - ЦЕ ТИ Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7775

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7623
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21.08.2021 10:22 Ответить
До речі,їй личить )
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21.08.2021 10:23 Ответить
Забавно было-бы разместить тут фотку сКАКАбеевой, которая выше.
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21.08.2021 12:35 Ответить
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6815
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21.08.2021 10:22 Ответить
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1342
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21.08.2021 10:23 Ответить
ПЛАМБІР - ЕТО ТЬІ Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4810

Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5281
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21.08.2021 10:23 Ответить
Обісцяний вєртухайчьониш
@ZelenskyyUa скриню з морозивом на могилу свого діда-вєртухая не поставив. А на місце пам'яті Небесної Сотні - поставив. Нічого, все тобі ще повернеться, кратно, рубльовийтих@йєсос.
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21.08.2021 10:24 Ответить
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1970
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21.08.2021 10:24 Ответить
Истерика за поребриком, большой совковый герб, велике "будівництво". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 889
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21.08.2021 10:26 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2952
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21.08.2021 10:33 Ответить
Великій герб ОПи препизедента?
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21.08.2021 12:03 Ответить
Має бути ще про квартал 95, інакше герб не повний
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21.08.2021 12:33 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7171
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21.08.2021 10:35 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6707
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21.08.2021 10:38 Ответить
народ а что за прикол с газировкой?
а то я тут отдыхать ездил недалеко и выпал из актуальных тем немного
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21.08.2021 10:39 Ответить
совкодрочеры приволокли разную савецкую ностальгическую хрень (автоматы газировки, старую мебель из дома мамыРимы (но это не точно))) деревянных лошадок и пр. и теперь носятся со всем этим не зная, где создать шедевральную инсталяцию к 30-летию Независимости )))
везде эту ынсталяцию ломают (пришлось копчикам охранять))) и мало кто понимает связь)))
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21.08.2021 10:48 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1737

приблизительно вот такие шедевры...(питух и лапти дорисованые)))))
обратите внимание на фотографии расстрелянной "Небесной сотни", которые просматриваются в окнах этой уйни (это не монтаж...это кощунство...)
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21.08.2021 11:03 Ответить
Пол - ламинат, окна- пластиковые, стены - вагонка пластиковая. Новодел. Да о таких материалах в Союзе могли только мечтать. Даже не мечтали, потому что не знали. Пол - деревянный с покраской,в квартирах - бетонный с линолеумом, в зале - паркет, окна - тоже, и хорошо если качественные , а не с браком. Красить обязательно. Стены - побелены мелом. Двери - из двойного ДВП ( даже не ДСП) и открываются внутрь. ( Ногой выбить можно). Так что если уж исторически, то соблюдайте до конца, а не то что тут современные материалы, а тут нет. Это тогда получается современныйый стиль ретро.
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21.08.2021 12:09 Ответить
И современный рейлинг на стенке с китайскими крючками в современных сетках капроновых. Не-ет. Гвоздик, вбитый в стену и лук, выращенный на огороде, а не купленный. Купленный почему-то гнил. Наверно нитратный. И вечно гнилая картошка, которую запасали, но перебирать надо было раз в месяц. Всю. Не знаю почему она изнутри черная была. А один год вообще без картошки получился - пропала картошка. А один год лук пропал и лавровый лист. А ещё один год - шампунь пропала из всех магазинов.
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21.08.2021 12:17 Ответить
Приятно читать человека с не атрофированной памятью. Любого совкодрочера вернуть сейчас в совок в 80-е, в самый расцвет так сказать, через неделю бился бы в безсильной истерике.
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21.08.2021 13:04 Ответить
Та нічого цікавого. ЗЕ, через мінкульт, вирішив зробити подарунок своїм батькам: щоб їхня ностальгія по совку отримала додаткове живлення. Хрущовки, машинки на педальках, автомати газованої води (по копійці та по три, пам'ятаєте?), морозиво за 20 копійок і т. ін.
Все б нічого, але то все за державний кошт та на алеї Героїв Небесної Сотні. Люди не стерпіли приниження і знесли цю совкодрочерську інсталяцію нафік та стали в мережі "віддавати подяку" організаторам фотожабами та їдкими постами.
Тому картина звична: щоб з ОПи не вилітало - все стає лайном.
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21.08.2021 11:03 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5957
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21.08.2021 10:40 Ответить
А сзади автомата - попа, выдающая морожино.
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21.08.2021 12:39 Ответить
До речі, 3 копійки жовті, а не білі.
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21.08.2021 10:43 Ответить
маладежь...что с них взять))))
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21.08.2021 10:49 Ответить
Ми 3 копійки натирали ртуттю і канало за 20. Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9077
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21.08.2021 10:54 Ответить
И совсем не знали что пары ртути опасны для здоровья , зато пару раз на 17 коробок спичек разбогатели Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4298
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21.08.2021 12:08 Ответить
Бутылка газировки, или мороженное в шоколаде.
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21.08.2021 13:07 Ответить
Хотя подзабыл, 20 копеек просто бутылка 0.5 из под газировки.
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21.08.2021 13:09 Ответить
а ми кидали в закріплювач після друку фотографій
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24.08.2021 08:38 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8640 так закрой !

тупо вышел отцудава - и фсё...щитай закрыто !!!
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21.08.2021 10:50 Ответить
почни зі свого вонючого рота.
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21.08.2021 11:00 Ответить
заблудился, чучелко лишнехромосомное Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6016
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21.08.2021 11:09 Ответить
Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8110

...
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21.08.2021 10:59 Ответить
Большой советский ГРОБ, а не герб.
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21.08.2021 11:13 Ответить
Ремонт провалу Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3081 Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6103
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21.08.2021 11:16 Ответить
СУПЕР.
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21.08.2021 15:11 Ответить
Путін *****, парад в Києві - https://www.youtube.com/watch?v=7_08YqwJ3O0&t=15s
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21.08.2021 11:20 Ответить
Сутність "найвеличнішого" совка ********** - газировка за 3 копійки.

Істерика за "поребриком", великий совковий герб, велике "будівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6644
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21.08.2021 11:23 Ответить
фотодурка
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21.08.2021 11:30 Ответить
 
 