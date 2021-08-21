С погибшим на Донбассе украинским воином Василием Островским попрощались во Львове. ФОТОрепортаж

21 августа, во Львове состоялось прощание с Василием, Степановичем Островским, 1980 года, уроженцем села Сороки-Львовские старшим солдатом, командиром мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 августа утром в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальном сайте Львовского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Василий Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила и погиб от пули снайпера на Донбассе. Прощание с Героем состоялось 21 августа в гарнизонного храма св. Ап. Петра и Павла. Похоронят воина в воскресенье в Сороках Львовских.

От общины города к общей молитве и прощание присоединился мэр Львова Андрей Садовый.

"От пули снайпера в Донбассе погиб львовянин Василий Островский. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. С 2015 работал в Муниципальной варте Львова. Оккупант безжалостно отнимает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.







