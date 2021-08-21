Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия Вселенского патриарха Варфоломея прошла в субботу в Михайловском Златоверхом соборе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской метрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).
Вселенского патриарха Варфоломея встретил на территории Свято-Михайловского Золотоверхого монастыря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Патриарх Варфоломей возложил цветы возле "Стены памяти погибших защитников Украины" и возле памятного знака жертвам Голодомора-геноцида украинского народа.
В мероприятиях принял участие третий президент Украины Виктор Ющенко.
Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. В тот же день он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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працювати на Украіну , а тільки хабарі його цікавлять !
Вова , майже кож6ого дня запитую ,
сам піде , и потрібна допомога ?
крестился?
может просто он не обновил какой-то плагин или шо там
https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg
https://youtu.be/cVDBVHw0_E0
Спасибо Сан Санычу Омельченко за восстановленный храм
Вечером будет служба в Софиевском Соборе , наверно ЭКСПРЕССО будет транслировать
вiтаємо Вселенського патріарха в Українi-Русi!
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg
https://youtu.be/cVDBVHw0_E0