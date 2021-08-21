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Варфоломей (234) молитва (135) ПЦУ (773)

Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия Вселенского патриарха Варфоломея прошла в субботу в Михайловском Златоверхом соборе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской метрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).

Вселенского патриарха Варфоломея встретил на территории Свято-Михайловского Золотоверхого монастыря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Патриарх Варфоломей возложил цветы возле "Стены памяти погибших защитников Украины" и возле памятного знака жертвам Голодомора-геноцида украинского народа.

В мероприятиях принял участие третий президент Украины Виктор Ющенко.

Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. В тот же день он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 01
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 02
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 03
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 04
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 05
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 06
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 07
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Топ комментарии
+32
Слава й подяка його святості, патріарху Варфоломію!!
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21.08.2021 12:18
+20
Це чудово, жахає як прихильники опзжників зустрічали в аєропорті Варфоломія, з криками усілякими що він начебто везе сюди війну, по Київу бігають за ним з ганебними гаслами. Охороняйте Варфоломія як слід, і дай Боже йому міцного здоров'я!
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21.08.2021 12:17
+19
средневековье это, когда фсб-ешные сектанты из РПЦ благословляли сепарастов из ЛуганДона на убийство украинских военных и патриотов, а потом еще и сепарское оружие в своих сектантских капищах хранили...
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21.08.2021 12:31
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средневековье это, когда фсб-ешные сектанты из РПЦ благословляли сепарастов из ЛуганДона на убийство украинских военных и патриотов, а потом еще и сепарское оружие в своих сектантских капищах хранили...
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21.08.2021 12:31 Ответить
Історія церкви - історія України.
988 - Хрещення Русі
1169 - Захоплення Києва Андрієм Боголюбським, перенесення Мітрополіі у Володимир
1240 - Руйнування Києва Батиєм, відновлення церковного служіння в печерах
1596 - Ліквідування Мітрополії, Брестська унія
1620 - Відновлення Мітрополії гетьманом Сагайдачним, просвітництво Петра Могили
1688 - Підкорення Мітрополії Москві
1700 - Відбудова лаври Іваном Мазепою
1918 - Заснування автокефалії, УНР
1992 - Заснування Київського Патріархату
2019 - Об'єднання помісних церков в ПЦУ
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21.08.2021 12:40 Ответить
нащо брехати? коли це було перенесення митрополії у Володимир? тим більше, що й того Володимира ще не існувало ні в якому вигляді. не тягайте історію із московських джерел - вони брехливі
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21.08.2021 19:00 Ответить
Пишить вашу версію - небрехливу.
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22.08.2021 02:15 Ответить
до Хрещения было мракобесие?
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21.08.2021 20:07 Ответить
Були важливі події, наприклад, становлення Київа, як сеньйорії. Ще були яскрави походи князя Святослава. Але всьому свій час.
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22.08.2021 02:18 Ответить
Це чудово, жахає як прихильники опзжників зустрічали в аєропорті Варфоломія, з криками усілякими що він начебто везе сюди війну, по Київу бігають за ним з ганебними гаслами. Охороняйте Варфоломія як слід, і дай Боже йому міцного здоров'я!
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21.08.2021 12:17 Ответить
Біси.
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21.08.2021 13:10 Ответить
в аєропорт з Европи по проєкту придепортувався працівник сервісу імені Єгови та помізкував над тим як віддепортуватись з баблом.
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21.08.2021 13:34 Ответить
А де ж поліція була, патріоти від нацгвардії, чи це постановка кварталу.
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22.08.2021 08:02 Ответить
Слава й подяка його святості, патріарху Варфоломію!!
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21.08.2021 12:18 Ответить
просто цікаво: чому Порошенко був відсутнім?
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21.08.2021 12:20 Ответить
як сам думаєш?
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21.08.2021 12:21 Ответить
може, через Епіфанія попросили не приходити через те, що іудей Зе не міг бути присутнім апріорі?
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21.08.2021 12:26 Ответить
Ющ за нього. Вони ж куми.
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21.08.2021 12:24 Ответить
ПОСМОТРИТЕ НА ЛИЦО ВАРФОЛОМЕЯ! БЛАГОДАТЬ! А НА ЛИЦО МОСКОВСКОГО МИШКИ ЯПОНЧИКА!!!
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21.08.2021 15:07 Ответить
Просто так квіти глава церкви не буде. Це означає, що він знає і розуміє історичні події, пов'язані з цими монументами, на відміну від мацковського сатанату, який все заперечує.
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21.08.2021 12:31 Ответить
Земакака скоро лусне від злоби і ненависті до Президента Порошенка , бо відчуває свою нікчемність і нездатність чесно
працювати на Украіну , а тільки хабарі його цікавлять !
Вова , майже кож6ого дня запитую ,
сам піде , и потрібна допомога ?
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21.08.2021 12:32 Ответить
a буба был?
крестился?
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21.08.2021 12:38 Ответить
Редактор , Ваше видео не работает
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21.08.2021 12:42 Ответить
спробуйте натиснути на рядок під заголовком на відео (там вихід на Офіційну сторінку Православної Церкви України Official page of the Orthodox Church of Ukraine ) і є і цей репортаж також
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21.08.2021 12:52 Ответить
Видео с Фейсбука. Может вас там забанили.
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21.08.2021 13:17 Ответить
в смысле? логично шо побоку забанили или нет - видео то смотреть могут все?
может просто он не обновил какой-то плагин или шо там
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21.08.2021 13:39 Ответить
Когда банят люди начинают суетиться, выходят из аккаунта например.
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21.08.2021 13:50 Ответить
https://youtu.be/cVDBVHw0_E0
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21.08.2021 13:56 Ответить
онлайн

https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg

https://youtu.be/cVDBVHw0_E0
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21.08.2021 14:04 Ответить
По тв ЭКСПРЕССО показали всю службу в Михайловском соборе
Спасибо Сан Санычу Омельченко за восстановленный храм
Вечером будет служба в Софиевском Соборе , наверно ЭКСПРЕССО будет транслировать
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21.08.2021 12:44 Ответить



вiтаємо Вселенського патріарха в Українi-Русi!


Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!
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21.08.2021 13:55 Ответить
Подячна молитва (Доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі

онлайн

https://youtu.be/ICwgDRX1Nwg

https://youtu.be/cVDBVHw0_E0

Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі - Цензор.НЕТ 2910
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21.08.2021 14:02 Ответить
Я був там сьогодні і на відео я є.
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21.08.2021 16:56 Ответить
Кацапську шоблу крутить від Варфоломія , як від свяченої води ,ЦЕ ЧУДОВО!!!
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21.08.2021 21:45 Ответить
о пчилавод пришол
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21.08.2021 23:19 Ответить
Хто проти української церкви і ходить в мп -- той проти України.
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22.08.2021 08:07 Ответить
 
 