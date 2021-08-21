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Госпогранслужба (5415) Закарпатье (2395) мигранты (951) нелегалы (445)

Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

20 августа, в рамках совместной пограничной операции "Карпаты-2021", военнослужащие отдела "Новоселица" остановили противоправные намерения 12 иностранцев, пытавшихся добраться в Словакию в обход пунктов пропуска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Выявить правонарушителей удалось благодаря заблаговременной информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Направление вероятного движения сразу перекрыли дополнительными пограничными нарядами. К розыскным мероприятиям также привлекли оперативников и мобильные подразделения", - говорится в сообщении. 

"Незаконных мигрантов нашли в 300 метрах от границы вблизи населенного пункта Гута Ужгородского района. 12 иностранцев пытались скрыться от правоохранителей, разделившись небольшими группками в лесу, однако их попытки оказались тщетными. Ни у одного из задержанных не было документов. Они назвались гражданами Индии, Пакистана и Шри-Ланки", - подчеркивается в информации.

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"Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После установления личности и обстоятельств дела они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц к переправке незаконных мигрантов через границу", - резюмировали в ГПСУ.

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Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье 01
Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье 02
Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье 03
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Топ комментарии
+3
Вопрос - как они попали в Украину ? Пока министр миграции выгуливает собачку своей девушки ?
За прявление мигрантов на территории Украины нало увольнять первое ответственное лицо
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21.08.2021 12:51
+2
И кто их теперь кормить будет?
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21.08.2021 12:39
+2
Тут інше. Як вони потрапили до нас?
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21.08.2021 12:42
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транзитом от "бацьки"?
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21.08.2021 12:29 Ответить
Ну что зефилитики?
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21.08.2021 12:50 Ответить
Яша, имея котячие мозги, не дает тебе права вонять на сайте. воняй в своем вольере.
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21.08.2021 12:59 Ответить
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити...
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21.08.2021 13:10 Ответить
можеш даже смальцю макітру розтопити... й випити. Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 8806
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21.08.2021 13:56 Ответить
йшло собі чорнобриві лісом у Словаччину, нікого не чіпали.
хай би собі і далі йшли Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9137
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21.08.2021 13:55 Ответить
якби кордон був прозорим... можна було б і не помітити... ще й провідник втік. білоруський таракан вже й нам підсипає проблем...
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21.08.2021 14:30 Ответить
Не дали прорваться через горные перевалы Карпат в благославенную Европу )
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21.08.2021 12:30 Ответить
И кто их теперь кормить будет?
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21.08.2021 12:39 Ответить
Тут інше. Як вони потрапили до нас?
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21.08.2021 12:42 Ответить
А самолеты в Кабул за кем летают?
Кроме пилотов, там все из Шри-Ланки.
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21.08.2021 12:52 Ответить
і чьо?
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21.08.2021 12:59 Ответить
Документов нет, в кукую страну их возвращать? За счёт кого содержать?
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21.08.2021 12:42 Ответить
Вопрос - как они попали в Украину ? Пока министр миграции выгуливает собачку своей девушки ?
За прявление мигрантов на территории Украины нало увольнять первое ответственное лицо
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21.08.2021 12:51 Ответить
Попали за взятку. Вопрос в другом-почему их задержали?
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21.08.2021 13:10 Ответить
ДОСИТЬ В КРАЇНІ ЗБИРАТИ ГЕТТО ЦИХ ДАРМОЇДІВ І НАРКОМАНІВ . понаперло всякого з криму лайна проросійського не кажу вже за лугандонів і донбасят.що не часто кого затримають за щось...пишуть що виходец з донецьку чи лугандонії.. палять прапори, руйнують військові дошки пошани, пам"ятники небесній сотні, загиблим війсковим .ну скіль ки вже можно їх при двух президентах інтегрувати ?, а ці студенти їхні діточки сепарів і бойовиків .це зовсім щось дивне. зараз ще + афганців прийняти.... а вони що десь працюють...чи наукою спортом займаються? не треба з країни робити українобад..((
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21.08.2021 13:06 Ответить
Зачем их задерживали? Кто их теперь поить-кормить будет?
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21.08.2021 13:09 Ответить
Питання риторичне - український платник податків.
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21.08.2021 13:47 Ответить
Тараканы лезут в чужие закрома.
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21.08.2021 13:48 Ответить
Чтоб владельцы закромов нарушали их права.
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21.08.2021 13:54 Ответить
Шо то погранцы какие то дохлые... Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2889
Как бы у них автоматы не поотбирали эти мигранты, с таким численным превосходством Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4012
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21.08.2021 14:58 Ответить
думали что это горы пакистана провинция кебаб
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21.08.2021 16:15 Ответить
люля-кебаб
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21.08.2021 16:22 Ответить
кебаб сало ибн форшмак и шавуха с кумысом)
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21.08.2021 18:28 Ответить
В нас директорка держпідприємства всі ці схеми кришує. Там шалене бабло https://pero.org.ua/rozsliduvannia/ministr-osvity-i-nauky-sergij-shkarlet-shapovalova-singh-hardip-ali-vares-om-parash-shho-poyednuye-tsyh-lyudej/

Які там 12 - вони їх сотнями завозять
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21.08.2021 16:25 Ответить
Хорошо хоть сейчас эту тему подняли. Я ещё в органах в Харькове работал когда местные индусы Ленку Шаповалову проплатили на директора гос предприятия по образованию. Они тогда ещё студентов на 2-3 штуки баксов в год каждого разводили. Как свою шавку просунули, так та и стала за их бабки чудеса творить. Нелегалка поперла, они там на визах для них в Индии миллионы подымают. Все дела по себе закрывают. Вон последнее она им за пару лямов закрыла. Вообще п..ц - у нас Хардиб с друганами своими и Ленкой что хотят творят. Ректоров меняют, визы и границу решают, нелегалку крышуют. Скоро бабла поднакопят президента поставят своего через пару лет
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21.08.2021 16:58 Ответить
Сразу надо было получив без-виз вводить визовый режим с братами северными. Теперь позоримся перед ЕС. А скоро с Афгана попрут стадами---цены взлетят. Ох и подорожает служить на границе!
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21.08.2021 18:30 Ответить
 
 