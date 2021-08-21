Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье. ФОТОрепортаж

20 августа, в рамках совместной пограничной операции "Карпаты-2021", военнослужащие отдела "Новоселица" остановили противоправные намерения 12 иностранцев, пытавшихся добраться в Словакию в обход пунктов пропуска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Выявить правонарушителей удалось благодаря заблаговременной информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Направление вероятного движения сразу перекрыли дополнительными пограничными нарядами. К розыскным мероприятиям также привлекли оперативников и мобильные подразделения", - говорится в сообщении.

"Незаконных мигрантов нашли в 300 метрах от границы вблизи населенного пункта Гута Ужгородского района. 12 иностранцев пытались скрыться от правоохранителей, разделившись небольшими группками в лесу, однако их попытки оказались тщетными. Ни у одного из задержанных не было документов. Они назвались гражданами Индии, Пакистана и Шри-Ланки", - подчеркивается в информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

"Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После установления личности и обстоятельств дела они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц к переправке незаконных мигрантов через границу", - резюмировали в ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За "транзит" в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





