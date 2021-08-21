Пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов на Закарпатье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
20 августа, в рамках совместной пограничной операции "Карпаты-2021", военнослужащие отдела "Новоселица" остановили противоправные намерения 12 иностранцев, пытавшихся добраться в Словакию в обход пунктов пропуска.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Выявить правонарушителей удалось благодаря заблаговременной информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Направление вероятного движения сразу перекрыли дополнительными пограничными нарядами. К розыскным мероприятиям также привлекли оперативников и мобильные подразделения", - говорится в сообщении.
"Незаконных мигрантов нашли в 300 метрах от границы вблизи населенного пункта Гута Ужгородского района. 12 иностранцев пытались скрыться от правоохранителей, разделившись небольшими группками в лесу, однако их попытки оказались тщетными. Ни у одного из задержанных не было документов. Они назвались гражданами Индии, Пакистана и Шри-Ланки", - подчеркивается в информации.
"Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После установления личности и обстоятельств дела они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц к переправке незаконных мигрантов через границу", - резюмировали в ГПСУ.
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хай би собі і далі йшли
Кроме пилотов, там все из Шри-Ланки.
За прявление мигрантов на территории Украины нало увольнять первое ответственное лицо
Как бы у них автоматы не поотбирали эти мигранты, с таким численным превосходством
Які там 12 - вони їх сотнями завозять