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Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Общество

Красивый момент удалось запечатлеть фотокорреспонденту Associated Press Ефрему Лукацкому во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве в пятницу, 20 августа 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, свою фотоработу Лукацкий опубликовал в Facebook и подписал: 

"Украинские военные самолеты тренируются над центром города за несколько дней до военного парада, посвященного Дню независимости, в Киеве, Украина, в пятницу, 20 августа 2021 года. 24 августа Украина отметит 30-летие своей независимости". 

Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве 01

Читайте также: Репетиция военного парада 20 августа. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+113
Так виглядав український паспорт 100 років тому. Написи українською, французькою та німецькою. Ці паспорти визнавали європейські країни та США. Але потім прийшли російські окупанти, комунізм, терор, репресії, Голодомор і багато іншого зла. Ніколи ми не будемо братами.

Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве - Цензор.НЕТ 811
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21.08.2021 13:38
+53
Що це ще за комуняцька зірка в Києві?
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21.08.2021 13:38
+46
Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 3642 Це президент зебілів.
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21.08.2021 13:51
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Давно пора эту звезду переделать на Вифлеемскую! Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 853
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21.08.2021 18:16 Ответить
А где наши украинские самолеты
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21.08.2021 19:08 Ответить
Главное не где сделаны самолёты, а по кому стреляют.
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21.08.2021 21:20 Ответить
наши Украинские самолеты (истребители) лучше никому не показывать, хоть они и чешские... то что у нас летает в избытке - Л-39 , Л-29! это учебные самолеты для летных училищ...
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21.08.2021 21:22 Ответить
Если от Л-39 отпадёт колесо и попадёт в голову Ахметову - это сильнее,
чем удар звена F-22.
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21.08.2021 21:57 Ответить
Что за бред вы несете? Какие чешские МиГ-29 и Су-27? Еще советские, проходящие регулярный ремонт на ЛДАРЗ и "МиГремонте". А Л-29 не эксплуатируются вообще.
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22.08.2021 10:09 Ответить
прочитай внимательно комментарий и желательно на трезвую голову! Чешские Л-29 и Л-39!!! я еще в 78 году служил на аэродроме где обучали курсантов летного училища и работал в аэропорту, и поверь, отличить МИГ (21, 25, 27, 29) от Л... я могу!!! даже в полете, даже F-14 b F-16 даже в полете...
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22.08.2021 10:56 Ответить
перед въездом в Запорожье, со стороны Днепра, была лётная школа... там этих Л... было не меряно... школу закрыли, здания рушатся, может и Л-ки списали на металлолом, как и миги из образцового отряда ПВО в Днепропетровске (Днепре), а резали их под Руководством "Воной" и слезами пилотов... но если следите за новостями по ТВ, там не раз упоминалось о постановлении на вооружение Л-39 (так же, как и "комариный" флот с моторными лодками...)
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22.08.2021 11:07 Ответить
.. а вообще Л-29 и Л-39 - это не касалось фото...
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22.08.2021 11:11 Ответить
...комментарий касался звезды и не понятно какого шпиля...
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22.08.2021 11:12 Ответить
"наши Украинские самолеты (истребители) лучше никому не показывать, хоть они и чешские... то что у нас летает в избытке - Л-39 , Л-29! это учебные самолеты для летных училищ..."

Это не Вы написали? Неужели память у Вас такая девичья...
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22.08.2021 11:26 Ответить
уже проспался? иди еще поспи... Что за бред вы несете? Какие чешские МиГ-29 и Су-27? Еще советские, проходящие регулярный ремонт на ЛДАРЗ и "МиГремонте". А Л-29 не эксплуатируются вообще._____ а это кто писал? с какого перепуга миги и су чешские? или протрезвей ... а вообще будь здоров!
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23.08.2021 19:29 Ответить
наши Украинские самолеты (истребители) лучше никому не показывать, хоть они и чешские... то что у нас летает в избытке - Л-39 , Л-29! это учебные самолеты для летных училищ...

Припоминаешь?
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23.08.2021 19:40 Ответить
... по поводу "МиГремонта" и пр. - советские самолеты уже давно отлетали свой ресурс, запчастей для ремонта давно нету... на ЮМЗ авиа уже давно не ремонтируют Миги, своими силами техники само-собой ремонтируют... так же как и Ми-8 и К...
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22.08.2021 11:17 Ответить
По поводу ресурса, поскольку он ограничен часами налета, все как раз в порядке еще есть запас. А вот срок эксплуатации, который измеряется в годах, это проблема и ее решают с помощью Указаний Главного инженера ПС о продлении срока эксплуатации после очередного ремонта.
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22.08.2021 11:33 Ответить
это как сопоставить? по часам еще можно летать, а по сроку эксплуатации (в годах) уже нельзя! логика ?!... в староглиняные времена вышел срок по часам - годная деталь , не годная - заменили... это сейчас придумывают или могут выдумывать аналогичную логику по причине отсутствия отсутствия зап. частей ввиду прекращения выпуска или расторжения договоров в торговле, обмене технологий или еще какой причине... самопальные детали в авиации - диверсия...
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23.08.2021 19:24 Ответить
Есть срок эксплуатации (в годах), есть ресурс (наработка) в часах. Год эксплуатации (календарный) и, допустим, за этот год налет в часах (нахождение в полете) 25 часов.
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23.08.2021 20:17 Ответить
Если за 5 лет интенсивной эксплуатации налет составил 700 летных часов (параметр по налету до 1 ремонта), то не ждут еще три года для отправки в ремонт. А если налет всего 10 часов, а в эксплуатации был 8 лет (параметр по сроку эксплуатации до 1 ремонта), то тоже отправляют в ремонт и не эксплуатируют еще до налета 700 летных часов до 1 ремонта.
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23.08.2021 20:33 Ответить
Обычное такое фото. А сию совковую шляпу можно было бы и заретушировать.
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21.08.2021 21:08 Ответить
обычное фото Associated Press: невзначай самую точку
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21.08.2021 21:22 Ответить
Київ... Склинів... Може краще, по малу, але, по-справжнньому реформувати армію й країну, а не "парадити" ?
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21.08.2021 21:30 Ответить
Не "Склинів", а Скнилів.
Скнилів тут ні до чого.
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21.08.2021 21:54 Ответить
Ну, не можна вже й помилитися ввечері на клаві... Зрозуміло, що Скнилів. Аби ця трагедія не мала шансів на повтор.
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21.08.2021 22:10 Ответить
Трагедія Скнилова буда спланована.
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21.08.2021 22:24 Ответить
Не буда, а була (шуткую). Але більше нам таких не треба.
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21.08.2021 22:30 Ответить
Коли нарешті знесуть ту маскальську зірку на будинку на Хрещатику?
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21.08.2021 23:06 Ответить
ЦЕ НАМЬОК ЩО СКОРО УКРАЇНСЬКІ ВПС БУДУТЬ ЛІТАТИ НА КРЕМЛЕМ ? Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 9247
Кацапів порве.
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21.08.2021 23:20 Ответить
Нащі ВПС над Кремлем Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 5524
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21.08.2021 23:22 Ответить
Наші супутники ж над кремлем літають.
Наші союзники над кремлем літають.
Кремль не є щось таке особливе.
Спитайте Матіаса Руста.
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22.08.2021 03:52 Ответить
Кольт,Руст бы ответил,что он снял с должности министра обороны СССР.
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22.08.2021 06:41 Ответить
Муніципалітет мав би прибрати ту п'ятикутну зірку до Дня Незалежності.
Закон про декомунізацію.
Декому.
До виконання.
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22.08.2021 04:01 Ответить
Ще більш кричущим є герб Совка на монументі "Батьківщина-мати", який досі не демонтували (фото внизу). Хоча є меценати, які готові оплатити роботи з демонтажу. Проте там технічні проблеми, пов'язані з демонтажем, є досить серйозними.
Ну а демонтувати зірку з будинку на Хрещатику набагато легше, і до цього часу це можна було б зробити.

Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 118
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22.08.2021 09:18 Ответить
Не понял, а савецкаЯ пентаграмма на фото что делает?
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22.08.2021 09:14 Ответить
что тут красивого???, что не скинули свастику до сих пор??
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22.08.2021 11:01 Ответить
от фотографии берет гордость за нашу советскую родину, за советских инженеров и рабочих, за вооруженные силы СССР.
Декоммунизаторы, когда квартиру сожгете?
Это же все наследие тотатитарного совка, как вы можете жить в 4-х стенах построенных коммунистами?
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22.08.2021 12:41 Ответить
А ось ще один член секти свідків смачного пломбіру виліз.

Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 5517
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22.08.2021 17:54 Ответить
Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 8249
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22.08.2021 17:55 Ответить
Это тонкий намек на толстые обстоятельства, как для нас, так и для европейцев...
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22.08.2021 18:13 Ответить
Є Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», а тут заборонена пропаганда комуністичної символіки прямо над головою.
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22.08.2021 21:59 Ответить
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