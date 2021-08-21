Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Общество
Красивый момент удалось запечатлеть фотокорреспонденту Associated Press Ефрему Лукацкому во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве в пятницу, 20 августа 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, свою фотоработу Лукацкий опубликовал в Facebook и подписал:
"Украинские военные самолеты тренируются над центром города за несколько дней до военного парада, посвященного Дню независимости, в Киеве, Украина, в пятницу, 20 августа 2021 года. 24 августа Украина отметит 30-летие своей независимости".
Топ комментарии
+113 Кіт Яша
показать весь комментарий21.08.2021 13:38
+53 Ніхто Петрович
показать весь комментарий21.08.2021 13:38
+46 5 копійок
показать весь комментарий21.08.2021 13:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
чем удар звена F-22.
Это не Вы написали? Неужели память у Вас такая девичья...
Припоминаешь?
Скнилів тут ні до чого.
Кацапів порве.
Наші союзники над кремлем літають.
Кремль не є щось таке особливе.
Спитайте Матіаса Руста.
Закон про декомунізацію.
Декому.
До виконання.
Ну а демонтувати зірку з будинку на Хрещатику набагато легше, і до цього часу це можна було б зробити.
Декоммунизаторы, когда квартиру сожгете?
Это же все наследие тотатитарного совка, как вы можете жить в 4-х стенах построенных коммунистами?