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Варфоломей (234) УПЦ МП (1456)

Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Адепты Украинской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, завершили в Киеве протест против приезда Вселенского патриарха Варфоломея.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, участники критиковали решение патриарха предоставить Украине томос, который позволил создать каноническую и независимую от Москвы Православную церковь Украины.

Протесты начались еще 20 августа вечером в Борисполе, по прибытии самолета с Варфоломеем.

Как сообщает Hromadske со ссылкой на полицию Киева, в акции приняли участие около полутора тысяч человек. Мероприятие состоялось мирно и без столкновений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев 01
Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев 02
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Топ комментарии
+130
мААсковские сатанисты беснуются.
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21.08.2021 18:41
+85
Тупое стадо.
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21.08.2021 18:41
+59
Сатанисты
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21.08.2021 18:42
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Страница 3 из 3
Стадо чертей из РПЦвУ
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21.08.2021 23:17 Ответить
Когда сатаниста ****** и остальных чертей, Православная Церковь Украины предаст анафеме? Разве не видно, что ими ***** руководит???
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21.08.2021 23:31 Ответить
+++
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22.08.2021 12:27 Ответить
онуфрий - наш примат)) взоржал)) согласен Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 429
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21.08.2021 23:35 Ответить
+++++++++++
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22.08.2021 12:28 Ответить
А хто ще має очолювати стадо ватних мавп?
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22.08.2021 17:48 Ответить
Адепты Украинской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, завершили в Киеве протест против приезда Вселенского патриарха Варфоломея. Источник: https://censor.net/ru/p3284034

Стоять і пердять, повітря псують Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 8345
Потенційні жителі Сибіру Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 4552
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22.08.2021 00:47 Ответить
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України!



Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 2144




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22.08.2021 01:04 Ответить
Дегенераты
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22.08.2021 01:07 Ответить
Саме так!
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22.08.2021 12:28 Ответить
Цензор, по закону они должны называться РПЦ! Вы сами подигрываете рос пропаганде, и называете эту организацию УПЦ
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22.08.2021 01:23 Ответить
Это называется: Обнаглели уже до (бес)предела! Какого вам хрена, - казалось бы, - кацапские пердёныши, когда вас особо не напрягают в вашем болоте "рускава мира", по причинам отсутствия у нас спецслужб, фактически, которые должны бы заниматься мероприятиями безопасности общества, которые бы обеспечивали сносное функционирование всех государственных механизмов. У нас есть только гебнявые имитаторы, что не удивительно для украинцев, еще недавно по историческим меркам, избавившихся от колониализма. Эти тоже имитируют верующих. На самом деле это те же самые колонизаторы, которых никак не выпроводим с Украины. Им здесь делать нечего, кроме как бороться за власть. Они и борются, как им позволено. пора уже за них взяться, как следует.
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22.08.2021 03:53 Ответить
100% Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 2694
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22.08.2021 12:32 Ответить
Не звертайте уваги . То біснуються холопи московських попів . Їм рашисти дали каманду і трохи грошив , от вони й .біснуються. В кожній країні є маленька група виродків , виплюнутих здоровою частиною суспільства в помийне відро .
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22.08.2021 04:19 Ответить
Російська православна церква в Україні. Нонсенс але в реалії.
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22.08.2021 06:13 Ответить
Коли в 2014 році профашистська Рада ********* ворожої Україні РФ дала злочинницький дозвіл на введення своїх окупаційних військ в Україну. Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада всіх церков підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось представники ворожого нам філіала РПЦ замаскованого під УПЦ але московського патріархату, виродки ці криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква МП вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона на 100 % продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу, і загарбників кривавого маніяка )(уйла. Тоді навіть не ясно навіщо вона нам українцям взагалі потрібна, коли її місце у фашистській личаковiй ********* паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні у якій своя рідна Українська ПЦУ Русі - України!-
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22.08.2021 06:59 Ответить
Російська церква в Україні -- це троянський кінь з ворогами, ворожий московський форпост.
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22.08.2021 07:47 Ответить
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 5591
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22.08.2021 07:00 Ответить
мля же дебилы! да они уже хуже кацапов!
ДЕБИЛЫ! ВЫ СВОИМИ ТУАЫМИ ПРОТЕСТАМИ ПОДЫГРЫВАЕТЕ КАЦАПАМ!!!
Господи, какие же тупорылы населяют нашу Украину!
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22.08.2021 09:51 Ответить
Как-то перерукоположенный митрополит-недорукоположенный патриарх Филарет сознался, что все иерархи РПЦ от епископа и выше поголовно негласно сотрудничали с КГБ, т.к. у них не было выбора (или не допустят рукоположение, или "зажмурят"). Тоже самое подтвердил бывший КГБ-шник, который непосредственно занимался вопросами сотрудничества с РПЦ. Соответственно это в полной мере касается Филарета, патриарха Кирилла, возможно зацепило митрополита Онуфрия (стал епископом менее, чем за год до развала СССР). Но ведь это было именно НЕГЛАСНОЕ сотрудничество, причём "пассивное" - никаких "активных" разведывательных или контрразведывательных действий от иерархов не требовалось. Вышеупомянутое сотрудничество заключалось в предоставлении КГБ "права вето" на все кадровые назначения РПЦ. За это сотрудничество КГБ "рассчитывалось" с РПЦ тем, что всевозможные конкуренты РПЦ угнетались "по самое не могу"© - ещё как-то трепыхались удушаемые со всех сторон баптисты, а про остальных (римо-католики, УГКЦ, адвентисты, иеговисты и т.д.) большинство граждан и "слыхом не слыхивали"©.
Совсем другое дело - Вселенский патриарх Варфоломей, в официальной биографии которого значится действительная (а не в запасе) служба на офицерских должностях в турецкой армии (1961-1963), что предполагает куда более плотную "дружбу" со специальными службами.
Так что если у кого-то и есть офицерские погоны под рясой, так это именно у Варфоломея.
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22.08.2021 10:26 Ответить
Самосвяти біснуються.
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22.08.2021 10:52 Ответить
О то вже паскуди гундяевськi...
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22.08.2021 10:54 Ответить
Як же радує ця істерія пріхажан мацковськага паханату, бальзам на душу.
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22.08.2021 10:56 Ответить
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 9662
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22.08.2021 11:11 Ответить
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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22.08.2021 11:47 Ответить
бесноватые
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22.08.2021 11:51 Ответить
Хочеш завоювати державу, спочатку запусти туди свою церкву. Треба терпляче роз'яснювати людям, що належність до РПЦ в Україні є зрадою свого народу. Всі хто туди ходять мають підлягати моральному осуду.
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22.08.2021 13:36 Ответить
Кацапские обезьяни.
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22.08.2021 14:18 Ответить
Вжарить підсрачника чорту онуфрію агенту фсб і цей бедлам припиниться.
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22.08.2021 15:36 Ответить
- А платкаты всем дают?
- Нет, только партийным Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 1042 Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 1042
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22.08.2021 15:41 Ответить
Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва - Цензор.НЕТ 9347
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22.08.2021 16:56 Ответить
Вот к чему приводит так называемая "дермократия" Сказано запретить МП! Нахер все разговоры, жевание соплей и другие слюни! Раз другой отмудохать этих любителей "русскага мира" а особо ретивых посадить для доходчивости, и ВСЕ!!! Зато другие сто раз подумают когда начать вякать, и устраивая всякую бредятину.
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22.08.2021 17:03 Ответить
Український талібан...
Геть вихрестнів з України !
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22.08.2021 18:59 Ответить
На московию давайте шуруйте!
А вообще дело времени, погонят вас ссаными тряпками и не люди, а время!
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22.08.2021 19:25 Ответить
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