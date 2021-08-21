Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Адепты Украинской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, завершили в Киеве протест против приезда Вселенского патриарха Варфоломея.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, участники критиковали решение патриарха предоставить Украине томос, который позволил создать каноническую и независимую от Москвы Православную церковь Украины.
Протесты начались еще 20 августа вечером в Борисполе, по прибытии самолета с Варфоломеем.
Как сообщает Hromadske со ссылкой на полицию Киева, в акции приняли участие около полутора тысяч человек. Мероприятие состоялось мирно и без столкновений.
Топ комментарии
+130 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий21.08.2021 18:41
+85 Нинель Драган
показать весь комментарий21.08.2021 18:41
+59 Наглая Морда
показать весь комментарий21.08.2021 18:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Стоять і пердять, повітря псують
Потенційні жителі Сибіру
ДЕБИЛЫ! ВЫ СВОИМИ ТУАЫМИ ПРОТЕСТАМИ ПОДЫГРЫВАЕТЕ КАЦАПАМ!!!
Господи, какие же тупорылы населяют нашу Украину!
Совсем другое дело - Вселенский патриарх Варфоломей, в официальной биографии которого значится действительная (а не в запасе) служба на офицерских должностях в турецкой армии (1961-1963), что предполагает куда более плотную "дружбу" со специальными службами.
Так что если у кого-то и есть офицерские погоны под рясой, так это именно у Варфоломея.
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
- Нет, только партийным
Геть вихрестнів з України !
А вообще дело времени, погонят вас ссаными тряпками и не люди, а время!