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Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в 17:11 ребенок найдео в удовлетворительном состоянии.

Мэр Белополья Юрий Зарко обїяснил, что мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - "Богдан", а также на "мультики" и "мороженое".

Читайте на Цензор.НЕТ - Спасатели ищут 7-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Сумщине во время сбора ягод

К поисковым работам привлекались от ГСЧС Украины - 101 человек, в том числе кинологическая группа (5 человек и 3 собаки) от Нацполиции в Сумской области - 100 человек, в том числе кинологическая группа (4 человека и 2 собаки) от Нацгвардии - 27 человек; от Государственной пограничной службы - 1 вертолет Н-125; от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство; волонтеры и местные жители.

Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 01
Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 02
Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 03
Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+4
Не знаю, навіщо йому була потрібна бузина, але, судячи по кількості пошуковців, у Київі в цього хлопця точно є дядько.
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21.08.2021 19:15
+3
Дякую! Тебе теж з святом! Жаль - не встигає яблучне вино на свято! Тільки через тиждень-два добродить А потім туди бузиновий сироп і вино стає малинового кольору , отримує вишуканий запах Постоїть ще з місяць-два на "тихому бродінні , зіллю з осадку і можна пить!
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21.08.2021 21:02
+2
слава Богу что нашелся!
но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
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21.08.2021 20:39
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Вертолет- великое дело!
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21.08.2021 19:00 Ответить
А ещё недавно, на это сайте, все высмеивали вертолётно- спасательные работы.
То-то...
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21.08.2021 19:04 Ответить
Так этот сюжет заверчен аваковцами ?
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21.08.2021 22:30 Ответить
Добре , що не написали як на Говерлі про шестирічного - "ОТСТАЛ ОТ ГРУУППЫ""
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21.08.2021 19:02 Ответить
За сутки Потеряшек Много , - Но не потеряйте Украину , - Будите искать всем Миром
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21.08.2021 19:03 Ответить
Не знаю, навіщо йому була потрібна бузина, але, судячи по кількості пошуковців, у Київі в цього хлопця точно є дядько.
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21.08.2021 19:15 Ответить
Бузину по добрій ціні приймають.
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21.08.2021 20:32 Ответить
З чорної бузини роблять варення, сиропи, додають у компоти, вина - для підфарбовування і ароматизації (Правда я в північному українському Поліссі у лісах чорної бузини не зустрічав - там вона вважається "інтродукованим" видом - там росте червона бузина, а вона абсолютно "ніяка")
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21.08.2021 20:36 Ответить
Друже, повір, я теж знаю як використовують бузину. Але де бузина , а де гумор ? З Днем Незалежності Тебе !
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21.08.2021 20:57 Ответить
Дякую! Тебе теж з святом! Жаль - не встигає яблучне вино на свято! Тільки через тиждень-два добродить А потім туди бузиновий сироп і вино стає малинового кольору , отримує вишуканий запах Постоїть ще з місяць-два на "тихому бродінні , зіллю з осадку і можна пить!
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21.08.2021 21:02 Ответить
збсь блин , родители... как так можно? брать с собой ребенка и не следить за ним?
стоило бы на месте ювенальных органов присмотреться к таким родителям и на первый раз выписать им штраф
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21.08.2021 19:23 Ответить
слава Богу что нашелся!
но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
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21.08.2021 20:39 Ответить
в 2012 - 2014 годах, благодаря Богатыревой и ее закупках российских вакцин шмурдяка - таких детей очень много. В каждом городе в неврологиях переполнено именно эти годы. На фоне происшествия у малыша может быть как "откат" - он мог перестать разговаривать и реагировать, так и в дальнейшем может быть позитивная динамика - такого рода стресс может заставить мозг усиленно искать варианты нейросвязей - для выживания и ему станет лучше... Малышу - положительной динамики, родителям - Внимания, Веры и Финансов - РАС у нас в Харькове неплохо корректируют в центре ДОМ на Сумской....
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22.08.2021 06:44 Ответить
Слава Богу
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21.08.2021 20:47 Ответить
Мальчик реагирует на: "мультики", "мороженное", "порнхаб" и "кокаин в шоколаде".
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21.08.2021 22:33 Ответить
Слава Богу, що все закінчилося добре.Хлопчику здоров'я та виздоровлення.
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21.08.2021 23:50 Ответить
И с кем это в лесу он там "удовлетворялся"?! Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1799
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22.08.2021 03:49 Ответить
 
 