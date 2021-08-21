Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в 17:11 ребенок найдео в удовлетворительном состоянии.

Мэр Белополья Юрий Зарко обїяснил, что мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - "Богдан", а также на "мультики" и "мороженое".

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К поисковым работам привлекались от ГСЧС Украины - 101 человек, в том числе кинологическая группа (5 человек и 3 собаки) от Нацполиции в Сумской области - 100 человек, в том числе кинологическая группа (4 человека и 2 собаки) от Нацгвардии - 27 человек; от Государственной пограничной службы - 1 вертолет Н-125; от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство; волонтеры и местные жители.







