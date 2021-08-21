Шмыгаль и премьер Грузии Гарибашвили посетили Яворовский полигон. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Яворивский полигон на Львовщине посетили Премьер-министры Украины и Грузии Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Как говорится в сообщении Денис Шмыгаль и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили посетили Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине.
"Яворивский полигон является одним из двух в Украине, где проводятся международные военные учения. Всего здесь подготовлено по стандартам НАТО около 20 000 военнослужащих. "Это весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.
По информации Правительственного портала, главы правительств осмотрели центр и процесс планирования боевых действий по стандартам НАТО, ознакомились с учебно-материальной базой МЦМБ и современными образцами стрелкового оружия и вооружения.
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Зачем такое писать на "ЦН"? Пожалейте седалища местных аборигенов. Известно же всем, что всё просралия после отмены "второго пришествия о наимудрейшего". Даже Свинарчука и того уж закололи, хоть он и визжал на всё село. Но нашлись умельцы за поллитру "небрезгливых"..)))
Обов'язково весь рух у Львові зупиняти?
На святкування ювілею Незалежності у Зеленського витратять рекордну суму за останні роки! Держструктури вже витратили 115 млн. і планують розбазарити ще щонайменше 80 млн.
+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
если нет, то шозанах