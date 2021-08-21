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Варфоломей (234) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков провел встречу с Варфоломеем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

Глава украинского парламента поблагодарил за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины и отметил, что поддержка религиозных лидеров в этом вопросе неоценима.

"Мы продолжаем бороться за возвращение временно оккупированных территорий нашей страны. И религия является одним из тех базисов, вокруг которого можно объединять людей. Мы всегда исповедовали политику объединения, нахождение общих точек соприкосновения и не воспринимаем политику раскола. Надеюсь, Ваш визит активизирует этот процесс", - сказал Разумков.

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Он подчеркнул, что Верховная Рада всегда работала на объединение украинского общества, поиске и поиск мира. Глава украинского парламента выразил надежду на поддержку Вселенского Патриарха в вопросах защиты прав людей на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Кроме того, Разумков отметил, что церкви и религиозные организации играют значительную роль в поддержании как людей, находящихся на временно оккупированных территориях, так и тех, кто несет службу на фронте. Председатель Верховной Рады добавил, что украинский парламент принял в первом чтении Проект Закона "О Службе военного капелланства" (регистрационный номер 4626).

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Во время встречи стороны затронули также вопросы защиты окружающей среды. "Надеюсь на Вашу поддержку в вопросе охраны окружающей среды. Сегодня украинская власть начинает уделять больше внимания экологии. К сожалению, на протяжении многих лет независимости этому вопросу не уделялось должного внимания ", - отметил Разумков.

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Разумков провел встречу с Варфоломеем 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев. ФОТОрепортаж

Разумков провел встречу с Варфоломеем 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Разумков и тут влез? Достойный наследник и продолжатель дела Литвина Разумков провел встречу с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 954
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21.08.2021 19:15
+7
Разумков Гнида ПРегіональна , без сумніву , але зажимає ПРичандали Єрамаку з вовою- тому й добре )
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21.08.2021 19:20
+5
********* два дні у чотирьох свохї програмах кричала , шо то неправда, уХйло не ЛА-ЛА-ЛА - капелька до капельки ************** скульож крєпчаєт!
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21.08.2021 19:31
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Разумков и тут влез? Достойный наследник и продолжатель дела Литвина Разумков провел встречу с Варфоломеем - Цензор.НЕТ 954
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21.08.2021 19:15 Ответить
Єрмакововщіна - режим такий новенький народився в Україні , таємногнидноПРокремліський
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21.08.2021 20:03 Ответить
Ви це особисто знаєте, навіть проживаючи в АмерицІ? Одне слово - геній.
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21.08.2021 22:11 Ответить
Членіна.
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21.08.2021 19:31 Ответить
Задля миру в Україні і занепаду Імперії Зла, треба просити Вселенського Патріарха Статус Патріархії для ПЦУ, з виборами Патріарха всіма православними конфесіями в Україні в т.ч. з УПЦ МП...!
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21.08.2021 23:07 Ответить
Разумков Гнида ПРегіональна , без сумніву , але зажимає ПРичандали Єрамаку з вовою- тому й добре )
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21.08.2021 19:20 Ответить
Коли за кілька днів Президент України прибуде до США, перш за все він має зустрітися особисто з Вами та одержати Ваші цінні вказівки, як вести перемовини з Джозефом Бвйденом. Без Вас - аж ніяк.
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21.08.2021 22:17 Ответить
Обсудили поправки к Закону Божьему. Сошлись на десяти.
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21.08.2021 19:22 Ответить
А в яку церкву ходить Разумков, чи він відвідує сінагогу?
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21.08.2021 19:49 Ответить
Звісно, відвідує. Кожен день. Бо у нас головна синагога - це будівля ВР. Вже 30 років. На жаль.
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21.08.2021 19:57 Ответить
пусть и разумков тот ещё гнида, но то как подгорает пердаки мацковским ***********, таки хочеться сказать - а давай встретьтесь ещё раз, но пажрной службе подготовиться.
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21.08.2021 19:24 Ответить
Зря Варфоломей провёл встречу с адептом секты рпц-фсб.
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21.08.2021 19:28 Ответить
********* два дні у чотирьох свохї програмах кричала , шо то неправда, уХйло не ЛА-ЛА-ЛА - капелька до капельки ************** скульож крєпчаєт!
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21.08.2021 19:31 Ответить
Від критики й підйобок у бік томосу та релігії загалом - до зустрічі з Варфоломієм і супутніх явищ минуло якихось 2 роки.
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21.08.2021 19:37 Ответить
Мне очень жаль Варфоломея, ведь ему на протяжении дня пришлось два раза встречаться с клоунами. а это уже перебор!!!!!
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21.08.2021 19:38 Ответить
Разумков, схожий на іграшкового пупса, примітивний та бездарний протеже Тігіпко. Саме Тігіпко, навчений гірким досвідом, встромив це посміховисько у владу для захисту своїх бізнес інтересів в Україні. Навіть ютюб канал йому створили "Корупція інфо"... Спробуйте проаналізувати через призму біхнес інтересів Тігіпко діяльність Разумкова і буде Вам ... "прозріння"... Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 6024
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21.08.2021 19:47 Ответить
.Под Радой сборище противников визита Варфоломея..Мне это т рпц-ФСБ эшный сброд , - напоминает митинги ЛГБД.. ...Никто их не трогает , дажэ в ихнию сторону смотреть не хотят ,
. А они митинги 0бижэные устраиваю. .
. . Так жэ как и защитники ЫЗЫКА.. ... . .Да и думаю с одного центра КУРРИРУЕТЬСЯ ! . ...??....
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21.08.2021 19:57 Ответить
so this boy looking like a girl, this guy dressed in black, whatever, you guys my homes know better
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21.08.2021 20:21 Ответить
Терпеть не могу эту лису-рыга!
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21.08.2021 23:06 Ответить
А чего этот комсомольчик с мальдивским загаром так ноги расставил на первой фотке? Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 6407
Обычно так делают все, кто с ****** встречается, чтобы уменьшить свой рост по сравнению с кремлевским гномом! Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 8633 Похоже что разумков тоже тренинги в кремльбле проходил и у ***** ярлык на спикера получал Разумков провів зустріч із Варфоломієм - Цензор.НЕТ 2477
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21.08.2021 23:06 Ответить
 
 