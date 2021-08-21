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Боевики Талибана повторили сюжет культовой фотографии с американскими десантниками на Иводзиме в 1945 году. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Группа боевиков "Талибана" опубликовала сборник пропагандистских кадров, включая фотографию, на которой изображено, как они копиhуют знаменитую фотографию Второй мировой войны, в которой солдаты поднимают американский флаг на Иводзиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dailymail.

На оригинальной фотографии 1945 года группа из шести морских пехотинцев изображена с флагом на горе Сурибачи.

Батальон "Бадри 313" талибов воссоздал этот образ на этой неделе. В их версии группа похожих солдат поднмает флага Талибана при использовании американского оружия и снаряжения, которые, вероятно, были украдены у военных союзников во время патрулирования Кабула.

Бадри 313 - это специальное подразделение бойцов Талибана, которые одеваются, как американские солдаты, в камуфляже, боевых ботинках и бронежилетах. Солдаты управляют бронированными автомобилями Humvees и  имеют карабины М4.

Также смотрите: Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула. ФОТО ДНЯ

Боевики Талибана повторили сюжет культовой фотографии с американскими десантниками на Иводзиме в 1945 году 01
Боевики Талибана повторили сюжет культовой фотографии с американскими десантниками на Иводзиме в 1945 году 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+60
...і ці вже дзеркалять - у касабів понавчалися
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21.08.2021 21:21
+44
Нікчемні клоуни.
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21.08.2021 21:22
+34
Обезьяны иногда могут копировать людей.
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21.08.2021 21:25
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А серед тих фотографій є такі, де вони забивают жінок камінням і розстрілюють журналістів? Дикуни як і їх союзники-кацапи
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22.08.2021 08:44 Ответить
Насправді така "піна" підходить під час буть-якої війни.
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22.08.2021 11:46 Ответить
Не скрепно, не по талибански. Надо было в засранных штанах, в пуштунских ******** на голове, а то под людей косят.
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22.08.2021 09:36 Ответить
если гавно завернуть в красивую обёртку, оно не станет конфетой.@
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22.08.2021 10:17 Ответить
А я думав таліби тільки у тапках і халатах ходять на війну ... Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році - Цензор.НЕТ 7162
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22.08.2021 11:45 Ответить
У тюрбанах воювати незручно. Краще в гамериканській амуніції. Аллах пробачить.
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22.08.2021 12:20 Ответить
Похожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий.
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22.08.2021 12:17 Ответить
как скоро боевики талибана в лице главы государства Исламский эмират Афганистан попросят у США гуманитарную помощь пожрать? И ведь дадут же проклятые пиндо..сы.
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22.08.2021 12:48 Ответить
Вже. Талібан заявив, що їм (Афганістану ??) знадобиться допомога.
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24.08.2021 12:59 Ответить
Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році - Цензор.НЕТ 6532
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22.08.2021 14:29 Ответить
Рейган бы вам скопировал....
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22.08.2021 16:40 Ответить
Непонятно как-то, то ли это талибанцы то ли таливагнерцы Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році - Цензор.НЕТ 6756 шапки вроде не похожи на талибанские Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році - Цензор.НЕТ 8345
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22.08.2021 20:41 Ответить
Цензор знову пробив дно. На Іво Дзіма були морські піхотинці, не десантники.
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22.08.2021 22:39 Ответить
На россии 4 самалетокрушнний за неделю .?!!!.
.


Это импортозамещение !!!..


Ждём крушения на Ж/Д и на кораблях..
.
.
А сколько импортозамещенного металлолома понастроили ???.
??.....
.
.
.
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23.08.2021 09:41 Ответить
Чи не Микитушка Міхалков зрежесував цю "гєні*альну" фото-майже-копію ?
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28.08.2021 08:23 Ответить
RUSO - TALIBO OBLIKO DEMORALE.
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28.08.2021 10:14 Ответить
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