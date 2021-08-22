Репетиция парада в Киеве 21 августа. ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 21 августа, в центре Киева прошла репетиция парада ко Дню Независимости.

Репетиция парада в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.





















































































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