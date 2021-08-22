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Фото Политика Украины
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День Независимости (496) Киев (10131) парад (314)

Репетиция парада в Киеве 21 августа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Вечером в субботу, 21 августа, в центре Киева прошла репетиция парада ко Дню Независимости.

Репетиция парада в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

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Репетиция парада в Киеве 21 августа 02
Репетиция парада в Киеве 21 августа 03
Репетиция парада в Киеве 21 августа 04
Репетиция парада в Киеве 21 августа 05
Репетиция парада в Киеве 21 августа 06
Репетиция парада в Киеве 21 августа 07
Репетиция парада в Киеве 21 августа 08
Репетиция парада в Киеве 21 августа 09
Репетиция парада в Киеве 21 августа 10
Репетиция парада в Киеве 21 августа 11
Репетиция парада в Киеве 21 августа 12
Репетиция парада в Киеве 21 августа 13
Репетиция парада в Киеве 21 августа 14
Репетиция парада в Киеве 21 августа 15
Репетиция парада в Киеве 21 августа 16
Репетиция парада в Киеве 21 августа 17
Репетиция парада в Киеве 21 августа 18
Репетиция парада в Киеве 21 августа 19
Репетиция парада в Киеве 21 августа 20
Репетиция парада в Киеве 21 августа 21
Репетиция парада в Киеве 21 августа 22
Репетиция парада в Киеве 21 августа 23
Репетиция парада в Киеве 21 августа 24
Репетиция парада в Киеве 21 августа 25
Репетиция парада в Киеве 21 августа 26
Репетиция парада в Киеве 21 августа 27
Репетиция парада в Киеве 21 августа 28
Репетиция парада в Киеве 21 августа 29
Репетиция парада в Киеве 21 августа 30
Репетиция парада в Киеве 21 августа 31
Репетиция парада в Киеве 21 августа 32
Репетиция парада в Киеве 21 августа 33
Репетиция парада в Киеве 21 августа 34
Репетиция парада в Киеве 21 августа 35
Репетиция парада в Киеве 21 августа 36
Репетиция парада в Киеве 21 августа 37
Репетиция парада в Киеве 21 августа 38
Репетиция парада в Киеве 21 августа 39
Репетиция парада в Киеве 21 августа 40
Репетиция парада в Киеве 21 августа 41
Репетиция парада в Киеве 21 августа 42

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Топ комментарии
+33
Яке чудове, величне свято наближається. Слава Україні!!!!!!!!!!!
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22.08.2021 13:15
+30
На парадi на День Незалежностi шостий президент буде демонструвати здобутки п'ятого. Репетиция парада в Киеве 21 августа - Цензор.НЕТ 5959
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22.08.2021 13:25
+28
Україна Форевер...- кацапи , здохніть....
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22.08.2021 13:16
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Яке чудове, величне свято наближається. Слава Україні!!!!!!!!!!!
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22.08.2021 13:15 Ответить
Героям слава!
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22.08.2021 15:53 Ответить
Україна Форевер...- кацапи , здохніть....
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22.08.2021 13:16 Ответить
А в 14, кроме муляжей ничего не было. Спасибо Порошенко, волонтерам и всем, кто ему тогда поверил.На фоне всего этого будет гордо выступать наш уклонист - Главнокомандующий.
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22.08.2021 13:29 Ответить
Репетиции парада такие же популярные , как и сам парад - уже по всем новостям и соцсетям.☺️
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22.08.2021 13:18 Ответить
Слава героям і ЗСУ!
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22.08.2021 13:18 Ответить
наша гордость
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22.08.2021 13:22 Ответить
ЗЕчмо казало що це дуже пафосно.
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22.08.2021 13:22 Ответить
бо не мало Гордості за Армію і не бажало пишатися досягненнями в цій сфері саме Порошенко (якому дісталося голе-босе військо з одним "ріжком" на двох)...
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22.08.2021 13:55 Ответить
Я ще пам*ятаю, скільки скиглили з 2014 по 2018 про =поцарапаний асфальт=.
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23.08.2021 07:23 Ответить
На парадi на День Незалежностi шостий президент буде демонструвати здобутки п'ятого. Репетиция парада в Киеве 21 августа - Цензор.НЕТ 5959
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22.08.2021 13:25 Ответить
Де є позитив, воно впереди планетьі всей.
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22.08.2021 13:45 Ответить
...и замазывает его негативом. Ну не кацап?
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22.08.2021 13:45 Ответить
Просто великолепно. Слава Україні !!!
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22.08.2021 13:28 Ответить
Героям Слава!
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22.08.2021 18:24 Ответить
Репетиція параду в Києві 21 серпня - Цензор.НЕТ 4376

...
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22.08.2021 14:01 Ответить
Репетиція параду в Києві 21 серпня - Цензор.НЕТ 916
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22.08.2021 18:25 Ответить
Репетиція параду в Києві 21 серпня - Цензор.НЕТ 76
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22.08.2021 14:39 Ответить
Виглядає досить переконливо ! Та, начебто, вже відмовились від чорних совдеповських номерних знаків для військової техніки ? Чи ні?
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22.08.2021 16:06 Ответить
За два года правления тупорылого квартального черта, макеты гром2 и нептун - так и остались макетами.
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22.08.2021 16:28 Ответить
Смотреть, - не насмотреться! Это не "инсталляция" совка.
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22.08.2021 17:50 Ответить
зеля отказался от зайчиков в пользу военного парада, это уже хорошо
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22.08.2021 19:10 Ответить
А ствольну коробку все таке опечатили синіми наклейками, ссать, "ачко_нє_желєзноє" в ЗЕекодла
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22.08.2021 19:26 Ответить
Пятиконечную звезду на Крещатике уже снесли ?
А то самолёты опять будут лететь.
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22.08.2021 22:28 Ответить
Це все те, на чому Порох Нажився??...
Чи це вже Зеля за кошти кварталу закупив??..

На вашому місці, Кияни, я б хвилювався... Бачу на фото літаки -- а він обіцяв, що як літаки літять, то буде всіх бамбіть!
Чи може то він в переносному сенсі...
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22.08.2021 22:52 Ответить
 
 