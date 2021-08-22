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Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В воскресенье, 22 августа, тело героя русско-грузинской войны Леонида Ткачука перезахоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Заупокойное Богослужение состоялось в гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла во Львове. Перезахоронения останков воина совершили на Лычаковском кладбище (поле №76).

Отметим, в начале сентября 2019 представители Красного Креста Украины и Грузии сообщили, что нашли в Сухуми захоронение Леонида Игоревича Ткачука, который был бойцом добровольческого корпуса УНСО "Арго" и погиб в июле 1993 года в бою у с. Шрома в Абхазии.

14 августа 2021 останки Леонида Ткачука, позывной "Цвях", вернулись в Киев.

Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 01
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 02
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 03
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 04
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 05
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 06

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Топ комментарии
+32
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2183
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22.08.2021 18:49
+29
Вічна слава людині, яка відчувала брудні плани роіськи за кілька років.
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22.08.2021 18:58
+25
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 7715

.
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22.08.2021 18:55
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2183
показать весь комментарий
22.08.2021 18:49 Ответить
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 7715

.
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22.08.2021 18:55 Ответить
Вічна слава людині, яка відчувала брудні плани роіськи за кілька років.
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22.08.2021 18:58 Ответить
Пусть покоится с миром………
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22.08.2021 18:58 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 1866
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22.08.2021 19:04 Ответить
З поверненням додому Брате(
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22.08.2021 19:14 Ответить
"Поборюючи Московщину, треба обов'язково враховувати силу України. Колись незалежна, вона не забула ще? чим вона була. Незважаючи на деспотію Московщини, яка душить все українське, ця козацька нація є і далі вільнолюбна.
Це був би смертельний удар по Московщині, якщо б Україна знову стала незалежною. Тоді вона відіграла б головну роль у визволенні всіх народів, що тепер стогнуть у московському ярмі".
З листа французького посольства до свого Міністра закордонних, справ від 24.07.1795
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22.08.2021 20:52 Ответить
Слава герою. Покойся с миром.
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22.08.2021 21:10 Ответить
Дома..
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22.08.2021 21:50 Ответить
Жаль, що не поставили фото полеглого.
Це - потрібно і важливо.

Спочивай у рідній землі.
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22.08.2021 23:56 Ответить
Сумно, що про наших героїв полеглих в бою з одвічним ворогом Москвою, ми дізнаємося так пізно. Сумно, що патріот загинув у бою, а шваль типу Ківи, смердить на цій землі
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23.08.2021 04:59 Ответить
 
 