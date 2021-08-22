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Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

22 августа, в селе Сороки-Львовские Львовской области состоялось прощание с Василием Степановичем Островским, 1980 года рождения, старшим солдатом, командиром мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 августа утром в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Мурованской территориальной громады.

"Сегодня, 22 августа Мурованская громада проводила в последний путь к вечности павшего на Востоке Защитника Украины - Василия Островского.

Соболезнования семье Героя высказали председатель Мурованской громады - Богдан Свистун и начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад", полковник - Владимир Горбатюк, который также вручил родным Василия Грамоту почета и отличие от командования.

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Похоронили Василия Островского с воинскими почестями на кладбище села Сороки-Львовские.

Символично то, что захоронение воина состоялось накануне 30 годовщины Независимости Украины, что еще раз напоминает всем нам, какую сверхвысокую цену мы платим за нашу независимость. Война забирает у нас самое дорогое, жизнь лучших сыновей и дочерей.

Спи спокойно Герой, твой подвиг навсегда в нашей памяти. Спасибо тебе, за мир, за спокойствие, за возможность свободно творить свое будущее ...Вечная и света и память Василию Островскому! Слава Украине! ", - отмечается в сообщении.

У Героя остались родители и сын.

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Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 01
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 02
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 03
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 04
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 05
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 06
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 07
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 08

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Топ комментарии
+20
Схиляю голову…….
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22.08.2021 21:47
+18
Покойся с миром, Брат!
Мы отомстим.
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22.08.2021 21:43
+16
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 2546
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22.08.2021 22:12
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Покойся с миром, Брат!
Мы отомстим.
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22.08.2021 21:43 Ответить
Схиляю голову…….
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22.08.2021 21:47 Ответить
Спочивай з миром, Василь. Земля пухом, брате.
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22.08.2021 21:50 Ответить
Больно, это же лучшие из нас...
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22.08.2021 21:55 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 2546
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22.08.2021 22:12 Ответить
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині - Цензор.НЕТ 4733

..
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22.08.2021 22:37 Ответить
Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині - Цензор.НЕТ 7262/
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22.08.2021 23:08 Ответить
Земля пухом Василькові Островському ( Каменіровому ) та ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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23.08.2021 00:05 Ответить
Добрий день. А чому "Каменірвому"?
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23.08.2021 10:15 Ответить
Тому що про них так кажуть в Сороках. Про покійного казали - Василько Каменірів. Земля йому пухом
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23.08.2021 13:05 Ответить
Чи можете Ви зв'язатися зі мною на ФБ?

https://www.facebook.com/gilead.kroaton/
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23.08.2021 14:37 Ответить
Я там практично не буваю Хоча проф маю - Ігор Западенець
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23.08.2021 20:46 Ответить
Спи спокійно,друже!
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23.08.2021 00:44 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині - Цензор.НЕТ 219
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23.08.2021 08:47 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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23.08.2021 11:00 Ответить
 
 