Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
22 августа, в селе Сороки-Львовские Львовской области состоялось прощание с Василием Степановичем Островским, 1980 года рождения, старшим солдатом, командиром мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 августа утром в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Мурованской территориальной громады.
"Сегодня, 22 августа Мурованская громада проводила в последний путь к вечности павшего на Востоке Защитника Украины - Василия Островского.
Соболезнования семье Героя высказали председатель Мурованской громады - Богдан Свистун и начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад", полковник - Владимир Горбатюк, который также вручил родным Василия Грамоту почета и отличие от командования.
Похоронили Василия Островского с воинскими почестями на кладбище села Сороки-Львовские.
Символично то, что захоронение воина состоялось накануне 30 годовщины Независимости Украины, что еще раз напоминает всем нам, какую сверхвысокую цену мы платим за нашу независимость. Война забирает у нас самое дорогое, жизнь лучших сыновей и дочерей.
Спи спокойно Герой, твой подвиг навсегда в нашей памяти. Спасибо тебе, за мир, за спокойствие, за возможность свободно творить свое будущее ...Вечная и света и память Василию Островскому! Слава Украине! ", - отмечается в сообщении.
У Героя остались родители и сын.
Пожалуйста, подождите...
Мы отомстим.
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Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!