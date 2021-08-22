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Фото Политика Украины
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Шарль Мишель (93) Стефанишина Ольга вице-премьер (89) Крымская платформа (269)

Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в твиттере вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила: "Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й  годовщины Независимости Украины и Крымской платформе".

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Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 01

Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 02

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Топ комментарии
+6
Бля я один чувака спутал со Шмыгалем?
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22.08.2021 23:46
+4
це дуже добрий знак.
високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.

якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...
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23.08.2021 00:47
+3
Да, прям брат близнец Шмыгаля)
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23.08.2021 00:33
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*** я один чувака спутал со Шмыгалем?
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22.08.2021 23:46 Ответить
я вот тоже думаю: Мишель такой же шмыгаль как Шмыгаль или только так выглядит Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності - Цензор.НЕТ 4168
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23.08.2021 01:26 Ответить
Хорошо. Это высокий гость и участник платформы.
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22.08.2021 23:54 Ответить
его прекрасно мог бы сыграть Шмыгаль Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності - Цензор.НЕТ 7946
только самолет зря гоняли, керосин палили
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23.08.2021 01:27 Ответить
"Болливар невынесет двоих!." сказал Мишель...
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23.08.2021 00:25 Ответить
чи то шмигаль був..Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності - Цензор.НЕТ 6647
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23.08.2021 00:34 Ответить
Да, прям брат близнец Шмыгаля)
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23.08.2021 00:33 Ответить
це дуже добрий знак.
високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.

якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...
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23.08.2021 00:47 Ответить
Лєнка і Шмигаль - нє настоящіє!
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23.08.2021 06:48 Ответить
ну почему шмыгаль не встречал мишеля? вот бы все иностранные сми уху ели
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23.08.2021 12:46 Ответить
Ковер зачетен.
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23.08.2021 17:14 Ответить
 
 