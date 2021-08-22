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Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в твиттере вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.
Она отметила: "Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе".
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високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.
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