Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости. ФОТО

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в твиттере вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила: "Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе".

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