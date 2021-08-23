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Фото Происшествия
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стрельба (1485) цирк (26) Васильков (68)

Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

22 августа в городе Васильков Киевской области произошла стрельба между желающими посмотреть цирковое представление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция региона.

"Между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что обоим фигурантам дела могут сообщить о подозрении.

Читайте: Мужчина ради развлечения застрелил аиста под Киевом. ВИДЕО+ФОТО

Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция 01
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция 02
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция 03

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Топ комментарии
+23
якісь дурні - сядьте на лавочці і дивіться цирк "Україна Лоха"
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23.08.2021 01:35
+16
щас набегут эксперты рассказывать, что будь у нас огнестрел, то они бы не стреляли. Мол дай обезьяне гранату, так она сразу либеральные идеи Дидро и Вольтера оценит.
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23.08.2021 04:10
+12
Так на клоунов посмотреть хотят, шо аж стреляются) не проще включить телик и хлебнуть ушат говна?))Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9476
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23.08.2021 02:20
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якісь дурні - сядьте на лавочці і дивіться цирк "Україна Лоха"
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23.08.2021 01:35 Ответить
Небось мечтают в цирке вьіступать...
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23.08.2021 02:16 Ответить
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1155
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23.08.2021 06:19 Ответить
МАло їм цирку довкола! Суцільне шапіто шоу вже понад 2 роки!
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23.08.2021 06:56 Ответить
Они по всей видимости когда увидели слонов подумали что это сафари!!!!!!
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23.08.2021 01:40 Ответить
капец цирк...
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23.08.2021 01:48 Ответить
Дикі люди.
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23.08.2021 01:49 Ответить
за місце у "верховному цирку" стрілятись, ще б зрозумів, але в дитячому...
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23.08.2021 02:04 Ответить
Який цирк - другий опонент норм зробив, якби в нього не було пістолета, то так це все й залишилось би.
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23.08.2021 02:04 Ответить
кловун Шмаркля на арені був?
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23.08.2021 02:08 Ответить
Так на клоунов посмотреть хотят, шо аж стреляются) не проще включить телик и хлебнуть ушат говна?))Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9476
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23.08.2021 02:20 Ответить
Реальный цирк.
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23.08.2021 02:29 Ответить
С легальным огнестрелом скрытого ношения был бы, как минимум, один труп, а не синяки.
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23.08.2021 02:40 Ответить
и что? Это дурачье, размахивающее стволами, рано или поздно свое найдет
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23.08.2021 05:01 Ответить
А какое мне дело до трупов - главное что я смогу себя защитить при случае. Своя рубашка ближе к телу.
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23.08.2021 07:28 Ответить
А в цих двох дебілів "зброя" була легальною?
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23.08.2021 08:55 Ответить
С легальным огнестрелом был бы труп и заключенный лет на 15. Страна вздохнула бы свободнее освободившись от двух дебилов!
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23.08.2021 08:57 Ответить
100 %
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23.08.2021 09:15 Ответить
У всіх бажаючих вже є або резіна, або стартові перероблені, або від мвс. Головне щоб у решти українців (законослухняних) не було легального КС.
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23.08.2021 09:50 Ответить
с легальным стволом (с реальной базой, реальным медосмотром, справок о судимостях) этой ситуации просто бы не было..
а так - два зебила в цирке увидели то, за чем пришли: обезьян с гранатой и клоунов..
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23.08.2021 10:49 Ответить
щас набегут эксперты рассказывать, что будь у нас огнестрел, то они бы не стреляли. Мол дай обезьяне гранату, так она сразу либеральные идеи Дидро и Вольтера оценит.
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23.08.2021 04:10 Ответить
конечно не стреляли бы. но - потом. возможно даже только один. а так - два живых дебила готовы к новым приключениям. может они еще и автолюбители, там разрешений тоже не требуется много если бабло есть.
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23.08.2021 05:06 Ответить
зараз понабігають мусорські експерти, розповідати що то були типові представники атєчєствєннай мєнтальнасті, а не два "журналісти" чи двоє "дружинніків".
Резиностріли які мусора роздають за 200-600 баксів дедалі частіше фігурують в новинах, але чомусь справді легально отримані стволи значно рідше мєлькають в такого роду новинах.

Вірогідно певна частина наших співгромадян і справді є брудними обізянами - такими собі недоумками та імбіцилами, які навіть за свої дії не хочуть відповідати. Тому обізяни дивляться на де-факто "чорні" стволи - адже гумостріли як раз таки в 99% є фактом корупції - і кажуть "а нам нє нада аружіє - у нас мєнтальнасть такая дурная", і таким чином абізяни думають що життя стане простішим, але такі новини як ця доказують зворотнє.

Наприклад молдавани можуть собі придбати пістоль і не мають з цим ніяких проблем - виходить що наші відчизняні абізяни, по факту набагато гірші, тупіші та недоумкуватіші, ніж ті самі молдавани про яких ще з союзу і по недавні роки складали образливі анекдоти, через їх буцімто недоумкуватість.

Тобто у нас, де будували і трошки підбудовують зараз техніку для космосу, де запустили першу в ссср ЕОМ, де хіпстєри айтішнічки працюють на топових замовників зі всього світу за скажені бабки, де "мудрий нарід", заводи-пароходи, стугни-корсарси, КБ "Луч", КБ ім Малишева і проча ******* - тут з ваших слів усі ідіоти, а от в Молдові уберменші які за рівнем розвитку на декілька голів вище.

Цікаво, а як ви так живете що вважаєте себе абізяною, чи навпаки вважаєте себе цяцею, а всіх довкола абізянами?
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23.08.2021 12:19 Ответить
доречі, саме такі, як ви, і побігли в Донбасі кричати "расія". Це ті ж самі, мабуть, які техніку для космосу будували. Бажаю вам опинитись десь в прекрасній народній республіці-там нема проблем із зброєю. І взагалі криміналу нема. Комунізм.
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24.08.2021 02:24 Ответить
Тобто, на вашу думку, бажання мати засоби для самозахисту = сепаратизм. Тобто беззбройна овечка - шлях до незалежності?)
Второпали що написали?
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25.08.2021 12:37 Ответить
найкраща зброя-голова на плечах. Якщо вона є, то вона завжди захистить. А якщо немає, то кого тут звинувачувати? он в днр теж вважали, що побудують заможну республіку без олігархів, та он що вийшло. Буде те саме - анархія, кожен день купа нових трупів через алко стрілянину. А Путіну тільки цього і дай-буде по Європі розповідати, що Україна-це Африка.
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26.08.2021 15:13 Ответить
проведіть з кумом дослід - нехай ваш кум почне гатити по вам з 9х21 чи .12/22/.300 рем, а ви по ньому розумом - нехай переможець нам сюди відпише
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27.08.2021 14:34 Ответить
не буду в цьому брати участь-в мене голова на плечах. А ви можете із якимось бандитом провести дуель клінт іствудську. Відпишете потім.
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29.08.2021 22:01 Ответить
Если страной рулит клоун, то страна превращается в Шапито. Самое интересное что дуралей устроили дуэль в цирке. Символично Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1653
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23.08.2021 04:59 Ответить
Дурниці , можна подумати коли клоун піде то ніхто ніде не буде стріляти і взагалі жодних конфліктів не буде
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23.08.2021 07:36 Ответить
При чем тут это? Главное - два здоровых лба устроили стрельбу из травматов в ЦИРКЕ. А в Раде обсуждают можно ли украинцам пистоли. Зато депутатам, даже конченным идиотам из С, можно по Закону
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23.08.2021 07:43 Ответить
Але слава богу хоча б не боьовими !
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23.08.2021 07:58 Ответить
"В полиции отметили, что обоим фигурантам дела могут сообщить о подозрении."
А что, могут и НЕ сообщить? Это как? Закон как дышло? Не для всех и не всегда? Миленько.
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23.08.2021 05:40 Ответить
Среди какой дичи приходится жить. Если не псих,так идиот. Цирк они пришли посмотреть..Тьфу,дегенераты.
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23.08.2021 05:53 Ответить
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1605
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23.08.2021 05:58 Ответить
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7465
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23.08.2021 06:18 Ответить
Статья про двух свободных людей ? )))
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23.08.2021 07:02 Ответить
нее.. рабов!, свободными они станут, когда огнестрел в кармане будет!)
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23.08.2021 09:43 Ответить
Нашему народу нельзя давать в руки оружие,недоросли до цивилизованного уровня,дкари.
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23.08.2021 09:43 Ответить
так вот и надо народом заниматься, а то так из пещер никогда не вылезут
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23.08.2021 10:01 Ответить
проклятие сатирика: сама ситуация смешней любой шутки о ней.
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23.08.2021 06:20 Ответить
Как дети в песочнице.
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23.08.2021 06:40 Ответить
надо писать-два дебила...
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23.08.2021 06:47 Ответить
скорее всего дебил там был один, который возню эту начал, а второй защищался
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23.08.2021 10:02 Ответить
А мы удивляемся результатами выборов в 2019 году, в цирке живём и клоунов избираем.
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23.08.2021 07:20 Ответить
Мы вам покажем представленье
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23.08.2021 07:40 Ответить
Это. Были. Аниматоры.
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23.08.2021 08:05 Ответить
Представление еще не началось, а два клоуна начали показывать свой номер...
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23.08.2021 08:08 Ответить
Хорошее видимо представление, раз надо со стрельбой прорываться. Буратино было проще, азбуку продал и всего делов.
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23.08.2021 08:12 Ответить
Видно ,местные клоуны.
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23.08.2021 08:24 Ответить
Жаль, что оба дебила остались жива - так бы был естественный отбор в действии!
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23.08.2021 08:58 Ответить
Блин, а почему еще молдаване друг друга не перестреляли с (внимание) 1998 года, когда они себе позволили носить короткоствольное оружие?
Б****, страна козаков с рогатками и столовыми ножами вместо шабель.
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23.08.2021 09:00 Ответить
видать потомки казаков уже настоящего оружия не достойны
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23.08.2021 10:05 Ответить
Потомки козаків програли потомкам шинкарів! А тим спокійніше, коли публіка без шабельок!
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23.08.2021 10:08 Ответить
от не надо, представители и тех и других периодически становятся "лидерами думок" но шабельки электорату все они давать сцатся
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23.08.2021 10:12 Ответить
Прозьба не путать потомственных кондытерив КПСС и громадян, способных кыдать коктейли молотова в янычар!
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23.08.2021 10:16 Ответить
ну мудрый нарид не любит тех, кто отстаивает интересы нации, сказывается геноцид старшего братика
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23.08.2021 10:23 Ответить
Верняк
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23.08.2021 20:49 Ответить
рогатки були десь на початку 20 сторіччя.
Зараз будуть дивитися десанто-гопак поки їх будуть страпонити як в переносному, так і в прямому сенсі.
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23.08.2021 12:23 Ответить
Депутат и журналист делили место пропустившего цирк судьи. С тем бы никто не спорил - у него резиновые пули из свинца!
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23.08.2021 09:03 Ответить
попробуем почитать между строк )))
два идиота ведь навряд ли сами пошли в цирк ...да? значит где-то рядом были их дети-жены...да? ...и вокруг тоже были чьи-то дети-жены (массовка короче)))...да?
какого лешего брать с собой оружие на детское представление?..да?
такие крутые...и в цирке ))) ой ***.... это уже не цирк...а дурдом...
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23.08.2021 09:18 Ответить
Ну так короткоствол для того і призначений, щоб його носити. В цирк, в оперу, в наливайку остограмитися.
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23.08.2021 10:44 Ответить
я зрозумів Ваш сарказм)))
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23.08.2021 10:55 Ответить
оружие они возили в машине... или носили с собой. а вот степень необходимой защиты - за это им бы обоим по 5 лет впаять... хотя тому, что отстреливался, условно дать
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23.08.2021 16:20 Ответить
Менты? Или журналисты?
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23.08.2021 09:30 Ответить
бычье с липовыми корками....
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23.08.2021 09:44 Ответить
видимо, выступал 95 квартал Двоє чоловіків влаштували стрілянину в цирку у Василькові на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9797
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23.08.2021 09:49 Ответить
Хто в Україні живе , той в цирку не сміється!
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23.08.2021 09:55 Ответить
Ковбои с Дикого Запада))
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23.08.2021 10:07 Ответить
довбо*** с дикого Василькова
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23.08.2021 10:56 Ответить
Позитивная новость, это вам не бескультурные разборки в генделике. Встречаются как-то в очереди за билетами в цирк два не раба...
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23.08.2021 11:09 Ответить
Самоочищение природы в действии.
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23.08.2021 11:29 Ответить
Ну й куди нашому народові надавати право на вільне володіння зброєю?Перестріляють один одного,хто за образи,хто по п'янці,хто й просто за те що косо глянув...
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23.08.2021 15:50 Ответить
Та ладно б одне одного, придурки відсіялися б, але ж куля не завжди летить саме туди, куди її п'яна рука направила...
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23.08.2021 16:31 Ответить
А шо, ОПа и ВР переехали в Васильков? Не знал...
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23.08.2021 16:32 Ответить
быдловатые хохлы ( не украинцы) вышли в люди)))
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23.08.2021 20:00 Ответить
 
 