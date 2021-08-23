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Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
22 августа в городе Васильков Киевской области произошла стрельба между желающими посмотреть цирковое представление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция региона.
"Между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В полиции отметили, что обоим фигурантам дела могут сообщить о подозрении.
Топ комментарии
+23 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий23.08.2021 01:35
+16 Tiranozavr Rex
показать весь комментарий23.08.2021 04:10
+12 Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий23.08.2021 02:20
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Пожалуйста, подождите...
а так - два зебила в цирке увидели то, за чем пришли: обезьян с гранатой и клоунов..
Резиностріли які мусора роздають за 200-600 баксів дедалі частіше фігурують в новинах, але чомусь справді легально отримані стволи значно рідше мєлькають в такого роду новинах.
Вірогідно певна частина наших співгромадян і справді є брудними обізянами - такими собі недоумками та імбіцилами, які навіть за свої дії не хочуть відповідати. Тому обізяни дивляться на де-факто "чорні" стволи - адже гумостріли як раз таки в 99% є фактом корупції - і кажуть "а нам нє нада аружіє - у нас мєнтальнасть такая дурная", і таким чином абізяни думають що життя стане простішим, але такі новини як ця доказують зворотнє.
Наприклад молдавани можуть собі придбати пістоль і не мають з цим ніяких проблем - виходить що наші відчизняні абізяни, по факту набагато гірші, тупіші та недоумкуватіші, ніж ті самі молдавани про яких ще з союзу і по недавні роки складали образливі анекдоти, через їх буцімто недоумкуватість.
Тобто у нас, де будували і трошки підбудовують зараз техніку для космосу, де запустили першу в ссср ЕОМ, де хіпстєри айтішнічки працюють на топових замовників зі всього світу за скажені бабки, де "мудрий нарід", заводи-пароходи, стугни-корсарси, КБ "Луч", КБ ім Малишева і проча ******* - тут з ваших слів усі ідіоти, а от в Молдові уберменші які за рівнем розвитку на декілька голів вище.
Цікаво, а як ви так живете що вважаєте себе абізяною, чи навпаки вважаєте себе цяцею, а всіх довкола абізянами?
Второпали що написали?
А что, могут и НЕ сообщить? Это как? Закон как дышло? Не для всех и не всегда? Миленько.
Б****, страна козаков с рогатками и столовыми ножами вместо шабель.
Зараз будуть дивитися десанто-гопак поки їх будуть страпонити як в переносному, так і в прямому сенсі.
два идиота ведь навряд ли сами пошли в цирк ...да? значит где-то рядом были их дети-жены...да? ...и вокруг тоже были чьи-то дети-жены (массовка короче)))...да?
какого лешего брать с собой оружие на детское представление?..да?
такие крутые...и в цирке ))) ой ***.... это уже не цирк...а дурдом...