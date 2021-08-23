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Кривой Рог (491) флаг (346)

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В парке Героев в Кривом Роге в честь Дня Флага Украины подняли огромный сине-желтый флаг 12 на 18 метров. Государственный флаг появился на флагштоке высотой 72 м, который построили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 01

"Сегодня большой семейный праздник - День Государственного Флага. По всей Украине и за ее пределами в небо поднимутся тысячи сине-желтых флагов. Сине-желтый стяг - больше, чем флаг. Это мост, соединяющий десятки поколений. Вместе поднимаем наш Флаг и поднимаем Украину", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время поднятия Флага в Черкасской области.

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 02

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 03Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 04

Несколько лет назад в Днепре установили на то время самый высокий в стране флагшток с самым большим Государственным Флагом. "Инициативу подхватили другие регионы, - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге. Здесь особая атмосфера. Ее может почувствовать каждый, кто посетит площадь".

Конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от днепровского аналога. Он как бы "вырастает" из-под земли и имеет более объемный вид. "Секрет" в том, что кронштейны, мачты и крепления к бетону "спрятали" под землю.

"Я родился и вырос в Кривом Роге. Для меня очень важно, чтобы наш город всегда было под сине-желтым флагом. Потому что это и символ нашей страны, и символ нашей несокрушимости, и символ того, что мы можем сами выбирать свое будущее", - сказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 05

Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которую вечером подсвечивает мягкий свет. Ступеньки сделали из черного гранита со скрытой подсветкой.

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 06

Главным украшением сквера стали яркие панно, встроенные в стальные стелы. Стелы с панно оснастили QR-кодами. С помощью смартфона можно узнать больше о каждом изображении.

На панно разместили знакомые всем украинцам символы: Петриковскую роспись, Половецкую Бабу, Тараса Шевченко, Казака Мамая. Художники также изобразили карьер и современный бренд города - "Рог изобилия", который выполнили в "металлургических" цветах и ​​гармонично вписали в "вышиванку".

Изображение на панно выполнили мастера Днепропетровщины в технике горячей художественной эмали. Она очень практична и долговечна. Изделие сохраняет яркий цвет веками, не "боится" ультрафиолетовых лучей, влаги и перепадов температуры.

Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге 07


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Топ комментарии
+18
От би Петро таке у Вінниці зробив. Уявляю як би палали канали коломойського...
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23.08.2021 15:08
+16
а вообще это какой то совок в его худшем проявлении...
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23.08.2021 15:07
+8
Флагштоки не повинні падати, якщо на них вже майоріє державний прапор. Який би лєксус дерибанщика лямів підступно поруч не стояв.
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23.08.2021 15:01
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Если он им играет на рояле, это не значит что у него самый "самый большой писюн в восточной европе" (или даже в собственной квартире) Открою вам страшную тайну, он им на рояле, вообще не играл - это монтаж, для самых наивных лохов.
Да и не мальчонка он уже - 43 годика, это довольно большой лоб и будем надеется, что когда он будет "возвышаться" на том флагштоке, то не погнет его своим весом, а то больно уж у него репа растет, на гособеспечении!!!
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23.08.2021 15:33 Ответить
я же правильно понимаю, что когда он "возвысится" на флагштоке, то он не сам туда залезет, а при помощи неравнодушных криворожан?
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23.08.2021 15:52 Ответить
идиот...)
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23.08.2021 19:14 Ответить
будем меряться флагштоками
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23.08.2021 15:53 Ответить
Флагштоки не повинні падати, якщо на них вже майоріє державний прапор. Який би лєксус дерибанщика лямів підступно поруч не стояв.
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23.08.2021 15:01 Ответить
В чому унікальність???
Мабуть кривий???
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23.08.2021 15:03 Ответить
даже не сомневался что самый высокий будет на родине недонаполеона
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23.08.2021 15:04 Ответить
В Харькове больше - 102 м
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23.08.2021 15:09 Ответить
Кажуть у столиці найбільший 95 м неначе
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23.08.2021 18:16 Ответить
интересно, а за цену этого флагштока можно было бы открыть какое небудь современное операционное отделение в больнице? или детский садик построить?
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23.08.2021 15:06 Ответить
а вообще это какой то совок в его худшем проявлении...
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23.08.2021 15:07 Ответить
Це геннетична реінкарнація совка - розкрали бабло , окрім пафосу нічого ... Патріотичний піар.... Любов до країни не вимірюється флагштоками та вишиванками, а виявляється у діях які свідчать про добробут нації...
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23.08.2021 15:13 Ответить
абсолютно с вами согласен
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23.08.2021 15:26 Ответить
А яка нація розікрала бабло при совку?
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23.08.2021 15:28 Ответить
Стыдно, товарищ, не знать основ научного коммунизма. Позор вам, Виктор Федорович
Советский народ -
новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, возникшая в СССР на основе победы социализма, преодоления классовых и национальных антагонизмов, сближения различных классов, социальных групп, наций и народностей в результате построения развитого социалистического общества и утверждения теснейшего, нерушимого единства всех классов и социальных слоев, всех наций и народностей, гармонических отношений между ними.
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23.08.2021 15:46 Ответить
Він крепкій хозяйственнік сидів при совку.... Є навіть інтерв'ю оперативного працівника який арештовував «хама» Запитайте у батька Льовочкіна який був головний тюремщик по УССР
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23.08.2021 15:57 Ответить
Радянська нація?
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23.08.2021 16:05 Ответить
Вы уроки научного коммунизма прогуливали?
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23.08.2021 16:08 Ответить
Радянський нарід. С чуством глубокого удовлєтворєнія (С)
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23.08.2021 18:00 Ответить
От би Петро таке у Вінниці зробив. Уявляю як би палали канали коломойського...
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23.08.2021 15:08 Ответить
Чим мілкіший правитель тим більше совкової гигентоманії
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23.08.2021 15:11 Ответить
Генітоманіі....піаніст...
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23.08.2021 15:58 Ответить
Гігант думки,ваш Зебоба,тепер що ще в нього на думці?Підсказуйте Янелоха,де і як,ще можна вкрасти,бо за кримську квартиру платити потрібно.
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23.08.2021 15:40 Ответить
И во сколько обошлось это налогоплательщикам?
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23.08.2021 15:41 Ответить
Активисты установили 150 украинских флагов под посольством РФ. Каждый из них символизирует последствия российской агрессии.
Один флаг - это 100 погибших украинцев. То есть, 15 тысяч.Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 668
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23.08.2021 15:45 Ответить
это все безусловно интересно, но за 30 лет страна кроме 100 метровых флагштоков так ничего и не научилась строить под предводительством толи гетьманов, толи шутов. доколе и может хватит уже кровати-то двигать , а скоморохов с их алчными свитами учить государственным премудростям ?!
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23.08.2021 16:03 Ответить
За кого голосував?
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23.08.2021 16:08 Ответить
""но за 30 лет страна кроме 100 метровых флагштоков так ничего и не научилась строить""
Увы,флагштоки тоже не умеют делать.....наш Херсонский 70ти метровый рухнул пару дней назад.При этом повредил(восстановлению не подлежит) авто(дорогое) чувака/чиновника который курировал установку. А Вы говорите научились....
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23.08.2021 17:09 Ответить
Порадували *********** стоячими флагштоками по всій Україні)
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23.08.2021 16:44 Ответить
петровец? -нет, нет. федорович? -кагбы и да , но нет, нет. ааа ?! иннокентий смоктуновский ! кеша! шановный, господин, откуда такая непогрешимость и прокурорство ? там все мазаны, но разным и если вы не из их команды, то будет вам одинаково плохо. какие же социально-климатические условия должны быть созданы для воспитания условно хорошего керманыча - задача для нобелевских гениев.
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23.08.2021 16:54 Ответить
Ну подумаешь, 72 м. Чего же тут уникального? Вот если бы в Кривом Роге да установили бы кривой флагшток 72 м - это было бы не то, что уникально, а даже феноменально (как Пизанская Башня). Вот в Херсоне с флагштоком получилось знаменито - можно даже составить собственное имя для флагштока - взять первые три буквы из названия города и добавить "...овый Флагшток").
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23.08.2021 17:25 Ответить
а за мамунта забув Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1904
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23.08.2021 18:20 Ответить
Державний борг України збільшився на 10 млрд $, чого їм скромнічать за наші гроші
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23.08.2021 18:06 Ответить
Написали б в яку суму це нам обійшлося, і чому всі бздять зробити більший ніж у столиці ?)))
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23.08.2021 18:13 Ответить
Нагуглив, ТОВ Стройінвест набудували на 8,09 млн. грн
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23.08.2021 18:20 Ответить
Потерпевший и тут обосрался . Слышь , преЗЕдент , флаг Украины жовто-блакитний , а не ото шо ты проблеял .
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23.08.2021 18:14 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.***
Моя думка, потрібно називати ЗОЛОТИСТО-БІРЮЗОВИЙ.
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23.08.2021 20:02 Ответить
Украинские воины, которые находятся под Донецком, поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наш сине-желтый флаг - это символ борьбы, и вы - часть этой борьбы", - отметили бойцы в обращении к украинским гражданам.
"Мы обязательно победим", - подчеркнули украинские воины. Источник: https://censor.net/ru/v3284233
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23.08.2021 20:15 Ответить
Хоспади! Чем мы нынче гордимся! Самый высокий флагшток, самый большой флаг. Кому это нада? Скоко бабала на эти совершенно никому ненужные флагштоки угрохали и ещё стоко же распилили. Но да, самый большой и самый длинный. Впору в книгу рекордов Гинесса записывать
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23.08.2021 21:24 Ответить
У всіх містах міряються флагштоками,у кого вищий..Це якийсь треш..Та краще б ті гроші,що на це витратили, пенсіонерам роздали,нахрін ті флагштоки,прапор можна на просту щоглу підняти...Ні,треба мірятися,як малеча їй Богу...
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24.08.2021 01:20 Ответить
 
 