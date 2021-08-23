Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В парке Героев в Кривом Роге в честь Дня Флага Украины подняли огромный сине-желтый флаг 12 на 18 метров. Государственный флаг появился на флагштоке высотой 72 м, который построили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.
"Сегодня большой семейный праздник - День Государственного Флага. По всей Украине и за ее пределами в небо поднимутся тысячи сине-желтых флагов. Сине-желтый стяг - больше, чем флаг. Это мост, соединяющий десятки поколений. Вместе поднимаем наш Флаг и поднимаем Украину", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время поднятия Флага в Черкасской области.
Несколько лет назад в Днепре установили на то время самый высокий в стране флагшток с самым большим Государственным Флагом. "Инициативу подхватили другие регионы, - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге. Здесь особая атмосфера. Ее может почувствовать каждый, кто посетит площадь".
Конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от днепровского аналога. Он как бы "вырастает" из-под земли и имеет более объемный вид. "Секрет" в том, что кронштейны, мачты и крепления к бетону "спрятали" под землю.
"Я родился и вырос в Кривом Роге. Для меня очень важно, чтобы наш город всегда было под сине-желтым флагом. Потому что это и символ нашей страны, и символ нашей несокрушимости, и символ того, что мы можем сами выбирать свое будущее", - сказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которую вечером подсвечивает мягкий свет. Ступеньки сделали из черного гранита со скрытой подсветкой.
Главным украшением сквера стали яркие панно, встроенные в стальные стелы. Стелы с панно оснастили QR-кодами. С помощью смартфона можно узнать больше о каждом изображении.
На панно разместили знакомые всем украинцам символы: Петриковскую роспись, Половецкую Бабу, Тараса Шевченко, Казака Мамая. Художники также изобразили карьер и современный бренд города - "Рог изобилия", который выполнили в "металлургических" цветах и гармонично вписали в "вышиванку".
Изображение на панно выполнили мастера Днепропетровщины в технике горячей художественной эмали. Она очень практична и долговечна. Изделие сохраняет яркий цвет веками, не "боится" ультрафиолетовых лучей, влаги и перепадов температуры.
Пожалуйста, подождите...
Да и не мальчонка он уже - 43 годика, это довольно большой лоб и будем надеется, что когда он будет "возвышаться" на том флагштоке, то не погнет его своим весом, а то больно уж у него репа растет, на гособеспечении!!!
Мабуть кривий???
Советский народ -
новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, возникшая в СССР на основе победы социализма, преодоления классовых и национальных антагонизмов, сближения различных классов, социальных групп, наций и народностей в результате построения развитого социалистического общества и утверждения теснейшего, нерушимого единства всех классов и социальных слоев, всех наций и народностей, гармонических отношений между ними.
Один флаг - это 100 погибших украинцев. То есть, 15 тысяч.
Увы,флагштоки тоже не умеют делать.....наш Херсонский 70ти метровый рухнул пару дней назад.При этом повредил(восстановлению не подлежит) авто(дорогое) чувака/чиновника который курировал установку. А Вы говорите научились....
Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.***
Моя думка, потрібно називати ЗОЛОТИСТО-БІРЮЗОВИЙ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Наш сине-желтый флаг - это символ борьбы, и вы - часть этой борьбы", - отметили бойцы в обращении к украинским гражданам.
"Мы обязательно победим", - подчеркнули украинские воины. Источник: https://censor.net/ru/v3284233