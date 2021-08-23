Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В понедельник, 23 августа, в Харькове состоялась торжественная церемония поднятия флага на флагштоке высотой 102 метра, который установили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Харьковский флагшток стал самым высоким не только в Украине, но и в Европе.
Размер самого флага составлял 15х22,5 метра, сообщает ХОГА, передает Цензор.НЕТ.
По словам и.о. главы Харьковской ОГА Александра Скакуна, сегодняшний праздник особенно важен для Харьковщины, которая 7 лет назад оказалась под угрозой оккупации. В 2014 году Государственный флаг со здания областной государственной администрации сняли сепаратисты, которые пытались ее захватить.
"Тогда мы вернули украинский флаг на место. Я верю, что мы вернули его навсегда. Сегодня на Харьковщине развевается один из крупнейших флагов в Европе. И это говорит о том, что сейчас мы живем в стабильном и патриотическом государстве, уверенном в своем будущем", - подчеркнул Александр Скакун.
Право поднять Государственный Флаг Украины предоставили отцу погибшего Героя Небесной Сотни Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов факультета зенитно-ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, участнику боевых действий на Востоке Украины старшему сержанту Константину Вурсте.
Участие в церемонии приняли глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко, и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители общественных организаций, военные, жители города и области.
Флагшток установили в парковой зоне вдоль Сергиевской площади. Увидеть государственный флаг теперь можно почти со всех уголков города. У государственного флага также устроили гранитную плитку, сделали яркое световое оформление, высадили цветы в национальных цветах и установили скамейки для отдыха посетителей.
К 30-летию Независимости Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского флагштоки для проведения церемонии поднятия флага установили во всех регионах страны в рамках президентской программы "Большая стройка".
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Зеля - лайно. Зеля - зрадник.
Ну а в целом, так нормальный подарок - ко Дню Государственного флага Украины!
Видать, крепок жар пуканов русских скотов.
- Собеседования отнимают очень много времени. Скажите, как можно максимально быстро определить, что за человек перед тобой - идиот или нормальный?
- Конечно. Задайте ему какой-нибудь простейший вопрос. Например: «Известно, что Кук совершил три путешествия, во время одного их них он погиб. Во время какого именно?»
- А можно какой-нибудь другой пример? А то у меня в школе было плохо с географией.
Незабаром Зеля чи Беня почнуть збирати плату за проїзд по дорогах, побудованих за рахунок платників податків. По факту, ми ще і винні гроші, бо брали в кредит. Нас обілетять по декілька разів.
попусте
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=jlWY68qFiGA
для відсотків десяти це День Незалежності і Прапора , а всі інші на святкуваннях "дня города"..
Стійкостю наших воїнів, добровольцями, волонтерами, медиками, трудівниками, інтелектом, промисловістю.
Надійний кордон України.
Вітаю усіх з днем Прапора!
Слава Україні
Видимо идет соревнование кто больше уварует на этой теме.