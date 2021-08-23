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Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В понедельник, 23 августа, в Харькове состоялась торжественная церемония поднятия флага на флагштоке высотой 102 метра, который установили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Харьковский флагшток стал самым высоким не только в Украине, но и в Европе.

Размер самого флага составлял 15х22,5 метра, сообщает ХОГА, передает Цензор.НЕТ.

Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50% украинцев считают флаг главным символом государства, - исследование

По словам и.о. главы Харьковской ОГА Александра Скакуна, сегодняшний праздник особенно важен для Харьковщины, которая 7 лет назад оказалась под угрозой оккупации. В 2014 году Государственный флаг со здания областной государственной администрации сняли сепаратисты, которые пытались ее захватить.

"Тогда мы вернули украинский флаг на место. Я верю, что мы вернули его навсегда. Сегодня на Харьковщине развевается один из крупнейших флагов в Европе. И это говорит о том, что сейчас мы живем в стабильном и патриотическом государстве, уверенном в своем будущем", - подчеркнул Александр Скакун.

Право поднять Государственный Флаг Украины предоставили отцу погибшего Героя Небесной Сотни Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов факультета зенитно-ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, участнику боевых действий на Востоке Украины старшему сержанту Константину Вурсте.

Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове 02

Участие в церемонии приняли глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко, и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители общественных организаций, военные, жители города и области.

Флагшток установили в парковой зоне вдоль Сергиевской площади. Увидеть государственный флаг теперь можно почти со всех уголков города. У государственного флага также устроили гранитную плитку, сделали яркое световое оформление, высадили цветы в национальных цветах и ​​установили скамейки для отдыха посетителей.

К 30-летию Независимости Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского флагштоки для проведения церемонии поднятия флага установили во всех регионах страны в рамках президентской программы "Большая стройка".

Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+29
Продолжают радовать воздушно-конные войска (ВКС) балалайни. Пару часов назад, в связи с тем что полеты после произошедшего четыре дня назад крушения МиГа были запрещены, вечно-пьяные техники чтобы не снижать темпы уконтропупливания армии РФ сожгли на земле очередной МиГ-29 в Астраханской области. При этом самолет выгорел полностью - но ни один ватный джедай не пострадал. Это пятая за август потеря боевого самолета армии балалайни - и если дело пойдет такими темпами, то скоро на России будут летать только Бабы Яги в своих ступах...
Ну а в целом, так нормальный подарок - ко Дню Государственного флага Украины! Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове - Цензор.НЕТ 5161
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23.08.2021 16:04
+24
Побиття патріотів прапорами не прикририєш.
Зеля - лайно. Зеля - зрадник.
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23.08.2021 16:03
+6
керос на земле зажечь - еще нужно очччень постараться.
Видать, крепок жар пуканов русских скотов.
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23.08.2021 16:32
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Побиття патріотів прапорами не прикририєш.
Зеля - лайно. Зеля - зрадник.
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23.08.2021 16:03 Ответить
Продолжают радовать воздушно-конные войска (ВКС) балалайни. Пару часов назад, в связи с тем что полеты после произошедшего четыре дня назад крушения МиГа были запрещены, вечно-пьяные техники чтобы не снижать темпы уконтропупливания армии РФ сожгли на земле очередной МиГ-29 в Астраханской области. При этом самолет выгорел полностью - но ни один ватный джедай не пострадал. Это пятая за август потеря боевого самолета армии балалайни - и если дело пойдет такими темпами, то скоро на России будут летать только Бабы Яги в своих ступах...
Ну а в целом, так нормальный подарок - ко Дню Государственного флага Украины! Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове - Цензор.НЕТ 5161
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23.08.2021 16:04 Ответить
Конечно горят,ведь их заправляют керосином,да и падают так как тяжелее воздуха.
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23.08.2021 16:10 Ответить
керос на земле зажечь - еще нужно очччень постараться.
Видать, крепок жар пуканов русских скотов.
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23.08.2021 16:32 Ответить
Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові - Цензор.НЕТ 3547
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23.08.2021 18:08 Ответить
керосин вполне бодро горит - из-за керосиновых ламп немало было пожаров. И керогазов неисправленных.
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23.08.2021 19:48 Ответить
Вроде кацапне осталось разбить "Ту"шку и "Як"шку - и тогда квест "Разъ$$$би сравоплавный аэроплан во имя виличия раисси!" они могут считать в этом месяце выполненным Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові - Цензор.НЕТ 4415 Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові - Цензор.НЕТ 4415 Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові - Цензор.НЕТ 4415
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23.08.2021 17:39 Ответить
После лекции для HR-специалистов одна из слушательниц спрашивает у докладчика:
- Собеседования отнимают очень много времени. Скажите, как можно максимально быстро определить, что за человек перед тобой - идиот или нормальный?
- Конечно. Задайте ему какой-нибудь простейший вопрос. Например: «Известно, что Кук совершил три путешествия, во время одного их них он погиб. Во время какого именно?»
- А можно какой-нибудь другой пример? А то у меня в школе было плохо с географией.
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23.08.2021 16:04 Ответить
нужно ввести праздник "Дохлого сепара" (наш аналог Хеловина), и каждый год с песнями и плясками вешать на центральной площади каждого областного центра трех самых лютых областных сепаров.. поверьте, вопрос русскавага мира просто исчезнет из повестки..
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23.08.2021 16:04 Ответить
Как достала эта уже большая стройка. Туалет в селе построят и то Зеля скажет, что по программе большая стройка. Вне этой программы уже нигде никто ничего не может построить.
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23.08.2021 16:05 Ответить
Только вот что-то не видать его тоже ,,большой стройки,, 100 школ к первому сентября обещаных год или два назад.
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23.08.2021 16:08 Ответить
То есть, ты поднятие украинского флага сравниваешь с открытием туалета?
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23.08.2021 16:32 Ответить
Зрада повинна бути.
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23.08.2021 17:43 Ответить
Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові - Цензор.НЕТ 7213
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23.08.2021 17:39 Ответить
А за оту стройку вже б мовчали.
Незабаром Зеля чи Беня почнуть збирати плату за проїзд по дорогах, побудованих за рахунок платників податків. По факту, ми ще і винні гроші, бо брали в кредит. Нас обілетять по декілька разів.
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23.08.2021 16:05 Ответить
Бо За нас брали в кредит....
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23.08.2021 16:14 Ответить
Дело конечно хорошее,но на эти деньги лучше бы заложили целый парк для отдыха и насажали деревья а так же назвали его в честь 30-ти летия Независимости.
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23.08.2021 16:05 Ответить
А іще краще, віддати ці гроші тим, хто працював на базарах за нал в конвертах, по вині влади і не заробив пенсії на старості.
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23.08.2021 16:57 Ответить
Да ? Можна взнати, чому на базарі працювали за нал і чому у цьому винна влада ?
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23.08.2021 18:14 Ответить
Заводи закривались,все рухнуло,а ринок багатьох прогодував у 90 роки..
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24.08.2021 21:24 Ответить
Справа не в тому, що громадяни на ринках торгували, а у тому, що неофіційно, податки не платили.
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24.08.2021 21:53 Ответить
дитяча хвороба молодої державності - гігантоманія
попусте
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23.08.2021 16:08 Ответить
как советский союз?))))
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23.08.2021 16:11 Ответить
24 млн. Это только там. У нас 4 млн. Теперь закрыто пол-неба. Вопрос - на кой ляд эта идиотская показуха? Чем вам мешало чистое небо, дегенераты?
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23.08.2021 16:13 Ответить
Согласно старику Фрейду, зеля таким образом что то компенсирует, или свой рост, ну или свой .....
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23.08.2021 17:53 Ответить
Вибачте ... Ви у камері живете ? Відійти у бік ніяк ??
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23.08.2021 18:15 Ответить
И шо всё ещё стоит. Странно. Под личным контролем и стоит. Небось Ленка рядом.
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23.08.2021 16:17 Ответить
Финальная репетиция военного парада на на Крещатике 2021
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=jlWY68qFiGA
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23.08.2021 16:24 Ответить
не представникові нафтогазової держави, народєц якої сидить у злиднях, розмірковувати про економічні успіхи сусідів.
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23.08.2021 16:35 Ответить
А в Херсоні агентура угробила флагшток, смерть Катерини Гандзюк нічого не навчила,
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23.08.2021 16:38 Ответить
Самый высокий флагшток, самый длинный кортеж - пусть весь мир знает, что у нас маленький президент.
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23.08.2021 16:41 Ответить
Пиарщики гребаные,страна в экономическом дерьме,а у них флогштоки самые большие,это уже следствие какой то болезни связанной с зацикливанием на размерах.
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23.08.2021 16:42 Ответить
Да проще всё. Выборы мэра в Харькове в октябре!
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23.08.2021 21:48 Ответить
Кожне сєпаропадло має бачити прапор України і знати, що це наша земля, за яку ми будемо перегризати горлянки любому, хто сюди прийде, як ворог.
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23.08.2021 16:53 Ответить
Видать,гроші вже зовсім дівати нікуди...
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23.08.2021 17:01 Ответить
Ну і нафіга, краще б Харків'яни щиро вивісили невеликий прапор у кожному дворі, квартирі, а так піар і більше нічого, крім розпилу грошей
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23.08.2021 17:36 Ответить
А ще краще повішали би на початок з десяток сепарів. А потім би їх регулярно міняли на свіжих.
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23.08.2021 17:44 Ответить
Лучше ОП для начала, всем составом. Сепары уже после, от них вреда меньше.
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23.08.2021 17:56 Ответить
"Врах в Кієвє, помнітє об етом".
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23.08.2021 18:08 Ответить
У кожному будинку. У нас, на жаль, вистаче
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23.08.2021 18:00 Ответить
такі да, вони "щиро" можуть вивісити тільки дошки "лудшєму" у кожному дворі...
для відсотків десяти це День Незалежності і Прапора , а всі інші на святкуваннях "дня города"..
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23.08.2021 18:16 Ответить
Час організовувати конкурс - хто перший розмістить прапор України в космосі.
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23.08.2021 17:48 Ответить
Щось мені підказує, що Каденюк свого часу там розмістив український прапор. Чи малася на увазі поверхня Місяця, Марса або якогось супутника Проксіми Центавра?
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23.08.2021 18:07 Ответить
Наивные , вы думаете в Харькове праздник Прапора и День Независимости , хера там - у ватанов день города , мероприятия по открытию мемдоски лудшему на ворсовете и очереди в отремонтированный зоопарк ...
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23.08.2021 18:10 Ответить
так ти представник ватана?
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23.08.2021 18:28 Ответить
Харків, Дніпро, Запоріжжя - пишаюсь вами!
Стійкостю наших воїнів, добровольцями, волонтерами, медиками, трудівниками, інтелектом, промисловістю.
Надійний кордон України.
Вітаю усіх з днем Прапора!
Слава Україні
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23.08.2021 18:11 Ответить
На чию автівку вцн впаде???
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23.08.2021 18:30 Ответить
це питання для тебе дуже важливе?
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23.08.2021 18:31 Ответить
Мене бісить це совкове змагання у флагштоках, що влаштував зє блазень, на День Прапора, ще й на мій кошт, грабуючи бюджет - все ізгавняти на шоу і вкрасти...
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23.08.2021 18:38 Ответить
Почему чем более сепарский город, тем выше флагшток?
Видимо идет соревнование кто больше уварует на этой теме.
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23.08.2021 20:58 Ответить
Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!! ЩО НАДТО , ТО НЕ ЗДРАВО . НАДМІРНОСТІ не тільки недоречні , а й шкідливі .В херсоні подібна щогла впала на авто.
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23.08.2021 21:02 Ответить
Мля, хоть кто-то поздравил жителей первой столицы Украины с днем освобождения города от клятых немцев? Та никто, бедные харьковчане, что их день освобождения совпал с днем прапора Украины! Но, фейерверк то должен быть? По случаю освобождения, конечно!
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23.08.2021 21:05 Ответить
Флагшток - это, конечно, важно. Вот ещё бы самый высокий уровень жизни в Европе установили.
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23.08.2021 23:00 Ответить
 
 