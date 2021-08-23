Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Инструкторы из Канады учили нацгвардейцев ориентироваться на местности без приборов, скрытно передвигаться на позицию, маскироваться и вести высокоточную стрельбу.
Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.
Курс для снайперов такого типа проводили в Национальной гвардии впервые. Со стрелками работали инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады в Украине (операция "UNIFIER").
"Гвардейские снайперы получили немало теоретических знаний и практических навыков. Они отрабатывали все этапы снайпинга, начиная с выбора и обустройства снайперской позиции, скрытого передвижения и маскировки, военной топографии и заканчивая совершенствованием практических навыков ведения огня по различным целях и его корректировки", - сказано в сообщении.
"Далее ответственность за развитие снайпинга в Нацгвардии лежит именно на вас. Этот курс был тяжелым, и работа тоже будет тяжелой, но ваши враги, наши враги, не спят", - сказал представитель канадской стороны.
Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, соответствующей стандартам НАТО.
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Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог, що є ціллю.
Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»
Він звик дивитися на світ,
Який давно для нього чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо зрозумів: що ворог не людина…
Автор: снайпер АТО...
Мой выбор-зефир.
Ничего вкуснее рошеновского зефира не пробовал.
Ото морди перелякані в них були..
Де інформація скількох козломордих ліквідували під час підготовки?
Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД)
куда их - на Донбасс пошлете ?? тогда признаете что это гражданская война
скорее всего их готовят новый майдан отстреливать .... в Киеве