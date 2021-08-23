РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12828 посетителей онлайн
Новости Фото Общество Агрессия России против Украины
7 261 33
курс (2089) военные учения (3277) подготовка (186) снайперы (437) Национальная гвардия (1845)

Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Инструкторы из Канады учили нацгвардейцев ориентироваться на местности без приборов, скрытно передвигаться на позицию, маскироваться и вести высокоточную стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Курс для снайперов такого типа проводили в Национальной гвардии впервые. Со стрелками работали инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады в Украине (операция "UNIFIER").

"Гвардейские снайперы получили немало теоретических знаний и практических навыков. Они отрабатывали все этапы снайпинга, начиная с выбора и обустройства снайперской позиции, скрытого передвижения и маскировки, военной топографии и заканчивая совершенствованием практических навыков ведения огня по различным целях и его корректировки", - сказано в сообщении.

Смотрите: СБУ провела масштабные учения около линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

"Далее ответственность за развитие снайпинга в Нацгвардии лежит именно на вас. Этот курс был тяжелым, и работа тоже будет тяжелой, но ваши враги, наши враги, не спят", - сказал представитель канадской стороны.

Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, соответствующей стандартам НАТО.

Также смотрите: Бойцы Сил спецопераций ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО 01
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО 02
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО 03
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО 04

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8661
показать весь комментарий
23.08.2021 19:44
+13
Где новости про сегодняшний сгоревший звездолёт в Астраханской области?
Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
показать весь комментарий
23.08.2021 19:27
+10
Полноценным снайпер становится только после первого фрага, так шо до роботы хлопцы Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5898
показать весь комментарий
23.08.2021 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где новости про сегодняшний сгоревший звездолёт в Астраханской области?
Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
показать весь комментарий
23.08.2021 19:27 Ответить
Полноценным снайпер становится только после первого фрага, так шо до роботы хлопцы Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5898
показать весь комментарий
23.08.2021 19:28 Ответить
Після першого чого?!!! Воїн ти комповий!
показать весь комментарий
23.08.2021 20:41 Ответить
Добра новина. Від теорії до практики, хлопці. Хай щастить)
показать весь комментарий
23.08.2021 19:32 Ответить
Це внутрішні війська, читай - "беркут", на фронті їх не було і не буде. Їх "натаскують" на добру "практику" уже в листопаді-грудні... убивати протестувальників.
показать весь комментарий
23.08.2021 20:06 Ответить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=kfobn5MNw98
показать весь комментарий
23.08.2021 21:11 Ответить
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, коли сумління не болить,
Бо у прицілі ворог, що є ціллю.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давно для нього чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо зрозумів: що ворог не людина…
Автор: снайпер АТО...
показать весь комментарий
23.08.2021 19:37 Ответить
канадські снайпери спеціалісти найвищого класу. добре що вони тут. а нашим хлопцям не мішало б тисяч десять канадський далекобійних вінтовок, які навіть бтр за 1 км прошивають. щоб сепари навіть посьцяти рачки виповзали.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:39 Ответить
Краще американський McMillan.
показать весь комментарий
23.08.2021 20:44 Ответить
Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8661
показать весь комментарий
23.08.2021 19:44 Ответить
Да, да, и ещё раз да.
Мой выбор-зефир.
Ничего вкуснее рошеновского зефира не пробовал.
показать весь комментарий
23.08.2021 20:20 Ответить
Запитання - нафіга нацгвардії снайпери? Щоб стріляти по мітингуючих, як недавно "беркут" на Майдані?. Для Армії снайперів готувати треба, а не для псів режиму!
показать весь комментарий
23.08.2021 19:47 Ответить
Exactly!
показать весь комментарий
23.08.2021 21:45 Ответить
Мокша, не тупочись тут своїми копитами.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:59 Ответить
Забув про своїх заблукалих десантників ?
Ото морди перелякані в них були.. Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3401
показать весь комментарий
23.08.2021 20:03 Ответить
Трупами десантников Путлера усеяна вся Псковская область,особенно тщательно охраняют дяревню Выбуты...тах их лежит тьма и малая телега...
показать весь комментарий
23.08.2021 20:07 Ответить
Случайно наткнулся на блогера из Крыма,каже таке есть таблица военных расходов РАБссии с 1845 по 2016 год,удивило то что Пик был в 1919 году 190 % бюджета дохлой РАБссии было истрачено на войну....,в основном фигурирует цифра 20-30 %,а с 1941 по 1945 год было всего 20 %...странная табличка..., Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5074война идет а денег нет....
показать весь комментарий
23.08.2021 19:55 Ответить
Удачной охоты на руSSo-фашистов!
показать весь комментарий
23.08.2021 19:55 Ответить
Мавзолейные говноеды...покажите на карте Мавзолейной РАБссии где находится Новороссия Путлера от Харькова до Одессы,бараны долбанные... Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 639
показать весь комментарий
23.08.2021 19:56 Ответить
РАБссиянцы,а вы точно с Гитлером воевали целых 4 года? Шото я начал сомневацца в вашей паБЕДЕ над братом Риббеннтропом... Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4640
показать весь комментарий
23.08.2021 20:03 Ответить
Тренінг це обовязково. Однак як стидливо прикрив рушницю. Щоб бува Таран не не побачив, бо пришиють татарчата державну зраду-гвинтівки то браковані купили, вже визнали антиснайперські комплекси бракованими, сама Венікова сказала. Правда, трішки не встигла, бо замовника Хомчака зняли з роботи, хоча його Єрмак і пристроїв. однак все ж лячно показувати зброю.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:49 Ответить
Научились? - Пора трудится! И пусть вам поможет наука и Бог! Слава Украине!
показать весь комментарий
23.08.2021 22:52 Ответить
"Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО..."

Де інформація скількох козломордих ліквідували під час підготовки?
показать весь комментарий
24.08.2021 02:26 Ответить
А головнокомандувач дав наказ прибрати снайперів і контрснайперів з 1 лінії. Чи я помиляюсь?
показать весь комментарий
24.08.2021 07:46 Ответить
очень хорошо.
показать весь комментарий
24.08.2021 03:18 Ответить
Почему нацгвардию, что перзидента охранять? У нацгвардии и полиции и так зарплата выше, чем в ВСУ.
показать весь комментарий
24.08.2021 07:45 Ответить
Знешкоджувати Ворога!
показать весь комментарий
24.08.2021 11:28 Ответить
рагули и есть рагули .....

Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД)

куда их - на Донбасс пошлете ?? тогда признаете что это гражданская война Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 9495

скорее всего их готовят новый майдан отстреливать .... в Киеве
показать весь комментарий
24.08.2021 12:34 Ответить
 
 