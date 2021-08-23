Офис Крымской платформы открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

По словам президента Владимира Зеленского, место расположения офиса - центр столицы - демонстрирует серьезное отношение власти к этому вопросу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский подчеркнул, что в этом офисе будут работать ради деоккупации Крыма, помощи крымчанам, крымским татарам.

"Выглядит прекрасно. Я в восторге, поэтому эмоций больше, чем содержания в моих словах, но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием", - сказал президент.

Главе государства и иностранным гостям представили офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые высадили у здания офиса.

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Как подчеркивал ранее Владимир Зеленский, впоследствии представительства Крымской платформы будут действовать не только в Украине, но и в ряде других стран.



















