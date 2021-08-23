Офис Крымской платформы открыли в Киеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
По словам президента Владимира Зеленского, место расположения офиса - центр столицы - демонстрирует серьезное отношение власти к этому вопросу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Зеленский подчеркнул, что в этом офисе будут работать ради деоккупации Крыма, помощи крымчанам, крымским татарам.
"Выглядит прекрасно. Я в восторге, поэтому эмоций больше, чем содержания в моих словах, но я считаю, что только с положительными эмоциями можно достичь результата с содержанием", - сказал президент.
Главе государства и иностранным гостям представили офис, а потом они вместе полили одну из елок, которые высадили у здания офиса.
Как подчеркивал ранее Владимир Зеленский, впоследствии представительства Крымской платформы будут действовать не только в Украине, но и в ряде других стран.
Пожалуйста, подождите...
Юрий Бирюков:
Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.
Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.
ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!
То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!
Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.
Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
на каждой шоколадке
машине, ракете, рубашке, тарелке, бутылке и прочей продукции Украины -
должет красоваться фрагмент карты Украины с Крымом !
чтобы все привыкали,
и чтобы никто не забывал
что всё вернётся,
і все буде - УКРАЇНА !
есть ЕЛЬ
где патронный завод по цене оформления одной палатки на зе-показуху и флагштоки, которые падают и обнуляют миллионы выделенные на них
Порох не догадался офис за госсчёт организовать на бесполезное в обозримом будущем дело
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак грубо порушив протокол на першому саміті "Кримської платформи", який розпочався у Києві 23 серпня. Керівник ОП демонстративно став на місце поруч з президентом Володимиром Зеленським, на якому за правилами мав стояти прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це у своєму телеграм-каналі написав ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець.
Він зауважив, що на спільному фото Єрмак став поруч з президентом Зеленським президента, поруч став спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, і лише потім - прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На моїй пам'яті, це перший і сподіваюся останній випадок, грубого порушення дипломатичного протоколу на міжнародному саміті за участю президента України. Глава канцелярії Андрій Єрмак демонстративно зайняв місце поруч з першою особою держави, усунувши третє (прем'єр-міністра Дениса Шмигаля). Хоча, можливо, це пов'язано з обмеженим радіусом дії пульта дистанційного керування?", - написав Березовець.
Водночас над демонстративним порушенням дипломатичного протоколу керівником ОП іронізує народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. Вона написала, що "начальник мочалок і віників на Банковій дивно виглядає попереду прем'єра)". І додала іронії "Замість узаконювати мертвонароджений «великий герб» у свято Незалежності, може, варто вже узаконити віце-президента Єрмака?)"
Дивний статус керівника ОП Єрмака на саміті "Кримської платформи" відзначив і політтехнолог, народний депутат України VI скликання Віктор Уколов.
"Кілька цікавих моментів початку кримської платформи. По-перше, серед керівників держави там виявили не обраного ніким чиновника, статус якого не зрозумілий для іноземців. Однак він виглядає найбільш імпозантно і явно господар у цій компанії, бо тримає руку в кишені", - написав він.
Никто из участников "платформы" не сказал прямым текстом, то, что сознает каждый из них - мы хотим, чтобы русские ушли из Крыма, но экономические санкции не работают, а воевать с Россией из-за спорной территории очень страшно.
Зато говорить о Крыме можно без боязни - и звучит солидно, и вполне безопасно.