На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА. ФОТОрепортаж

Новая теле- и радиобашня, устанновленная в Камышевахе, вблизи линии разграничения в Луганской области, вещает на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает Луганская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Одним из первых вопросов, который я поручил решить сразу после назначения на должность, - усиление телевизионного сигнала на временно оккупированную территорию. Крайне важно, чтобы жители Луганщины по ту сторону линии разграничения нас регулярно слышали", - заявил председатель ОГА Сергей Гайдай.

Башня имеет 50-километровый радиус распространения сигнала. Она передает сигнал каналов UA:Перший, UA: Донбас, UA Культура, телеканала "Дом", "2+2" и "Первый Западный". Также разрешение на вещание получил оператор "Зеонбуд", транслирующий сигнал 32 рейтинговых телеканалов.

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Кроме того, будут работать шесть радиостанций: "УР-1", UA: Культура, "Армия-ФМ", радио "Проминь", местные "49'параллель" и "Пульс". Радиосигнал полностью покроет оккупированную часть области и будет достигать границы с Россией.

Сейчас разрабатывается оптимальная схема цифрового телевизионного вещания. Затем будут созданы зоны синхронного цифрового телевизионного вещания с действующей РТПС "Бахмутовка" в Счастьенском районе.

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