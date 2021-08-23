РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12870 посетителей онлайн
Новости Фото Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 869 27
Луганщина (6240) ОГА (2375) телевидение (854)

На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Новая теле- и радиобашня, устанновленная в Камышевахе, вблизи линии разграничения в Луганской области, вещает на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает Луганская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Одним из первых вопросов, который я поручил решить сразу после назначения на должность, - усиление телевизионного сигнала на временно оккупированную территорию. Крайне важно, чтобы жители Луганщины по ту сторону линии разграничения нас регулярно слышали", - заявил председатель ОГА Сергей Гайдай.

Башня имеет 50-километровый радиус распространения сигнала. Она передает сигнал каналов UA:Перший, UA: Донбас, UA Культура, телеканала "Дом", "2+2" и "Первый Западный". Также разрешение на вещание получил оператор "Зеонбуд", транслирующий сигнал 32 рейтинговых телеканалов.

Читайте: Вещатели не готовились к переходу на украинский язык и сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально, - Нацсовет по ТРВ

Кроме того, будут работать шесть радиостанций: "УР-1", UA: Культура, "Армия-ФМ", радио "Проминь", местные "49'параллель" и "Пульс". Радиосигнал полностью покроет оккупированную часть области и будет достигать границы с Россией.

Сейчас разрабатывается оптимальная схема цифрового телевизионного вещания. Затем будут созданы зоны синхронного цифрового телевизионного вещания с действующей РТПС "Бахмутовка" в Счастьенском районе.

Смотрите: В Меловом на Луганщине модернизируют стадион, - ОГА. ФОТОрепортаж

На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 01
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 02
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 03
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 04
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 05
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 06
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 07
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 08
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА 09

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
нехай почує сепарня,
шо "руцький мір" то є - фуйня ,
бо він брехливий та ...воня !
показать весь комментарий
23.08.2021 22:41
+13
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА - Цензор.НЕТ 7550
показать весь комментарий
23.08.2021 22:50
+6
Кому вещать? Там вата осталась с наглухо отбитыми мозгами
показать весь комментарий
23.08.2021 22:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нехай почує сепарня,
шо "руцький мір" то є - фуйня ,
бо він брехливий та ...воня !
показать весь комментарий
23.08.2021 22:41 Ответить
Охренеть, строили с 2018 года!
Скорость строительства еще та...
Эйфелеву башню, за 2 года и 2 месяца построили в 19 веке!
показать весь комментарий
23.08.2021 22:41 Ответить
Кому вещать? Там вата осталась с наглухо отбитыми мозгами
показать весь комментарий
23.08.2021 22:41 Ответить
так они будут вещать прокоцапские месседжи, чтоб типа понравиться
показать весь комментарий
23.08.2021 23:05 Ответить
будем наращивать в вате рассудительность,
о своей дальнейшей судьбе,
о добре и зле
показать весь комментарий
23.08.2021 23:24 Ответить
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА - Цензор.НЕТ 692
показать весь комментарий
23.08.2021 22:42 Ответить
За командою Бубочки, Сватів, Кіркорова, Моргенштерна і Квартал-95 будуть за наші гроші транслювати туди, де це і так давно є.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:42 Ответить
Слава Україні! Героям Слава! Путін *****, Рекламна заставка через годину.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:44 Ответить
На оккупированную Луганщину вещает новая 150-метровая телебашня, - ОГА - Цензор.НЕТ 7550
показать весь комментарий
23.08.2021 22:50 Ответить
Уже в первом классе мы детьми из 3-4-х деталей делали широкополосные глушилки радиусом действия в 10-20-метров.А сейчас на дворе 21-й век.Да и что ожидаете от людей на окупированых териториях что они развернут наружные антенны в сторону Украины рискуя быть убитыми?Это не теле-радио вышка а банальное отмывание денег и думаю что и не одного миллиона и не тугриков.В то время когда уже существуэт спутниковое но почему-то закодированое украинское ТВ.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:51 Ответить
, будут работать шесть радиостанций: "УР-1", UA: Культура, "Армия-ФМ", радио "Проминь", местные "49'параллель" и "Пульс". Радиосигнал полностью покроет оккупированную часть области и будет достигать границы
показать весь комментарий
23.08.2021 23:06 Ответить
Про технічні можливості я і не сперечаюсь але я також знаю і про технічні можливості блокіровщиків радіосигналу а якщо до цього додати покарання за розвернуту у наш бік антену то шанси однести радіосигнал на окуповані території наближаються до нуля.Виникає запитання до тих хто будував ту радіовежу,адже вони знали про все це але всадили всерівно сотні міліонів.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:12 Ответить
Приёмник принимает радиоволны, восстанавливает модулирующий сигнал и ... На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 1388Две антенны на макушке а сама сидит в избушке

На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 7910
показать весь комментарий
24.08.2021 06:22 Ответить
такой высоты вышка должна вещать не на 50 км, а на все 500..нафаршируйте ее внутренностями мощными...
показать весь комментарий
23.08.2021 22:59 Ответить
Уявити тяжко...щоби сьогоднішні флагштоки ой їх бабло та на Український інформаційний простір та на зарплату працівників та айтішників українців. РОсія би била в пєрдє...ой в сраці.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:01 Ответить
Угу.тепер у луганчан буде і Дом,і Дом-2....
показать весь комментарий
23.08.2021 23:02 Ответить
и гундос полшестой
показать весь комментарий
23.08.2021 23:07 Ответить
Хорошо, но нужно охранять от диверсантов.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:03 Ответить
ну как всегда к дате, совок как был в башках , так и остался
показать весь комментарий
23.08.2021 23:17 Ответить
Кому вєщать? Оцим лугандонам? У них 20 років було українське ТБ і радіо. І шо? На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 3556 На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 1227
показать весь комментарий
23.08.2021 23:25 Ответить
А "Сватів" як цим сєпарам можна показувати як що немає сигналу з підконтрольной території ?

А тепер можуть дивитись всі шуткі Квартала 95 На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 9238
показать весь комментарий
23.08.2021 23:34 Ответить
Оці на фото у цілковитій зомбобезпеці: від вежі Порошенка 17 року до центра Луганська 40 км (замість 25 з-під Щастя, щоб не дай Боже не добивало), а від вежі Зеленського до них 70 км.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:32 Ответить
Как показал опыт Приднестровья - пустая трата бюджета. Война в эфире такое. Ну запустят глушилку, поскачут по диапазонам,... Тупо в общем...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:38 Ответить
Поздно всё это. Да хотя бы в 2018 когда безвиз дали, стоило уже построить и об этом сообщить как первая новость. Та и глушить будут. Там остались те, кому это не интересно изначально было. А нам такие не нужны здесь. Своих совков утырков хватает ещё.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:42 Ответить
это надо было сделать еще Яценюку вместо заборчика из проволоки На окуповану Луганщину мовить нова 150-метрова телевежа, - ОДА - Цензор.НЕТ 84
показать весь комментарий
24.08.2021 01:03 Ответить
Глупость! В 21-м веке достаточно арендовать парочку транспордеров на телекоммуникачионных спутниках в позиции 36E и 75E и вести антипропагадноскую информационную войну не только на оккупированых территориях, но против всего "руССкого мира" в Евроазии!
показать весь комментарий
24.08.2021 09:08 Ответить
 
 