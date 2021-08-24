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Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В 30-ю годовщину независимости Украины президент Владимир Зеленский и его супруга Елена почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президентская чета установила лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции Достоинства.

Владимир и Елена Зеленская почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинцев в 2013-2014 годах.

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Вже не смішно ? Дві ********** палички...
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24.08.2021 11:00
+21
Гидко, просто гидко...
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24.08.2021 11:04
+15
А после пошли проведать инсталяцию совковых хрущевок на Майдане, которую еще неделю назад устанавливали на этой самой Аллее Героев Небесной Сотни.
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24.08.2021 11:08
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Вже не смішно ? Дві ********** палички...
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24.08.2021 11:00 Ответить
+100500
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24.08.2021 11:19 Ответить
показуха Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 1985
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24.08.2021 11:04 Ответить
А не пошел бы, как назвал бы?
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24.08.2021 11:06 Ответить
назвал бы устойчивой позицией . не правильной но позицией . а так сейчас цветы возлагает а тогда про эбонитовые палки шутил . Ленка тоже морду скривила . типа печалится . а в 14-ом инфу про передвижения ВСУ собирала
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24.08.2021 11:36 Ответить
Гидко, просто гидко...
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24.08.2021 11:04 Ответить
А после пошли проведать инсталяцию совковых хрущевок на Майдане, которую еще неделю назад устанавливали на этой самой Аллее Героев Небесной Сотни.
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24.08.2021 11:08 Ответить
коли фотограф порохобот, Ленка неначе сцяти хоче...
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24.08.2021 11:10 Ответить
Члєнограй найвеличніший з першою ляддю пішли подивитися ностальгічну інсталяцію совкодрочерів. Але її не знайшли, бо люди ту фігню знесли. Щоб якось виправдати свою появу в тому місці, де ********* палички зустрічалися з бавовняним одягом, довелося ставити лампадки... Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6398
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24.08.2021 11:14 Ответить
Напомните мне, где были эти двое, когда людей расстреливали?
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24.08.2021 11:22 Ответить
*******, который во время гибели этих людей, бегал по сцене с шуткой про эбонитовые палочки...
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24.08.2021 11:31 Ответить
и опять один (с первой Ленкой) ...
чтоб никто ни о чем не спросил... или еще что по-хуже...
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24.08.2021 11:47 Ответить
Уже писала не один раз, НО повторюсь:
после «эбонитовых палочек» - моральное уродство и лицемерство……..
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24.08.2021 11:57 Ответить
Циничная ублюдочная тварь.
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24.08.2021 12:26 Ответить
По сути у нас нет президента
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24.08.2021 12:29 Ответить
Есть. Козырь кличут на *********.
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24.08.2021 12:48 Ответить
Супруг - река в России , протекает в Тюменской области. Устье реки находится в 60 км по правому берегу реки Юрга . Длина реки составляет 27 км.
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24.08.2021 12:59 Ответить
В гордом адыночестве!
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24.08.2021 13:14 Ответить
Под охраной 10 тысяч правохренителей...
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24.08.2021 13:15 Ответить
Гарно святкує Україна День Незалежності....Навіть Клоунів запросила на це свято ...
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24.08.2021 15:02 Ответить
Искали автомат с газировкой по 3 копейки?
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24.08.2021 15:59 Ответить
Суки, почему в такой праздник не в вышывванках? Путин накажет?
И вообще, кто одевает зеленскую? Это просто п..ец и ужас.
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24.08.2021 16:06 Ответить
 
 