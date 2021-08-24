Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В 30-ю годовщину независимости Украины президент Владимир Зеленский и его супруга Елена почтили память Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Президентская чета установила лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции Достоинства.
Владимир и Елена Зеленская почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинцев в 2013-2014 годах.
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чтоб никто ни о чем не спросил... или еще что по-хуже...
после «эбонитовых палочек» - моральное уродство и лицемерство……..
И вообще, кто одевает зеленскую? Это просто п..ец и ужас.