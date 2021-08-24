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10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве около 10 тыс. правоохранителей обеспечивают общественный порядок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме будут охранять граждан, обеспечивая публичную безопасность в Киеве.

Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации перед началом торжестенных мероприятий. В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога и дополнительные силы, которые прибыли в столицу в составе сводных отрядов.

10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция 01
10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция 02
10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция 03
10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция 04

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Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы с пониманием относиться к работе полицейских на фильтрационных пунктах на входе в места проведения мероприятий. В частности, к поверхностным проверкам, поскольку такие меры имеют целью обеспечить безопасность всех участников торжеств.

Кроме того, полицейские призывают планировать свои маршруты с учетом ограничения дорожного движения в Киеве.

Автор: Ірина Дашківська
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Собак порадовал!
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24.08.2021 11:19 Ответить
зесрань,почему при вашем зекретине обыскивают воинов,которые в параде участвуют?
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24.08.2021 11:20 Ответить
потому, что они по себе судят, сами раньше вооружали для провокаций. Помнишь "свободовца" с гранатой?
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24.08.2021 12:09 Ответить
Гулял вчера в центре. Ментов от Золотых ворот до Крещатика больше, чем прохожих. Кругом какие-то сцены и заборы.
Исторический центр тысячелетнего города напоминает какое-то ******** кабаре с элементами садо-мазо.

При упоминании Зеленского менты подпрыгивают будто им скипидаром под хвостом мазнули.
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24.08.2021 11:29 Ответить
Внешний вид некоторых пузатеньких и слишком худощавых полицейских настораживает. Надо приводить себя в порядок и надлежащую физическую форму
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24.08.2021 11:34 Ответить
Это шоб Величайшему Главкому Украины не страшно было во время Парада аж на осевую Хрещатика выйти!
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24.08.2021 13:17 Ответить
ахххаа,физическая форма вообще агонь,за пивком бегать только) пузаны прокачаны пивком знатно)
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24.08.2021 14:30 Ответить
 
 