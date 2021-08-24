10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве около 10 тыс. правоохранителей обеспечивают общественный порядок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме будут охранять граждан, обеспечивая публичную безопасность в Киеве.
Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации перед началом торжестенных мероприятий. В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога и дополнительные силы, которые прибыли в столицу в составе сводных отрядов.
Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы с пониманием относиться к работе полицейских на фильтрационных пунктах на входе в места проведения мероприятий. В частности, к поверхностным проверкам, поскольку такие меры имеют целью обеспечить безопасность всех участников торжеств.
Кроме того, полицейские призывают планировать свои маршруты с учетом ограничения дорожного движения в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Исторический центр тысячелетнего города напоминает какое-то ******** кабаре с элементами садо-мазо.
При упоминании Зеленского менты подпрыгивают будто им скипидаром под хвостом мазнули.