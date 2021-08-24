10 тыс. правоохранителей привлечены к охране порядка в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве около 10 тыс. правоохранителей обеспечивают общественный порядок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме будут охранять граждан, обеспечивая публичную безопасность в Киеве.

Утром специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации перед началом торжестенных мероприятий. В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога и дополнительные силы, которые прибыли в столицу в составе сводных отрядов.









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Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы с пониманием относиться к работе полицейских на фильтрационных пунктах на входе в места проведения мероприятий. В частности, к поверхностным проверкам, поскольку такие меры имеют целью обеспечить безопасность всех участников торжеств.

Кроме того, полицейские призывают планировать свои маршруты с учетом ограничения дорожного движения в Киеве.