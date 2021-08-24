Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официальных торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева вручил государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Награды получили из рук Президента члены семей погибших защитников. Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с удостоением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Награда вручена его сыновьям.

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Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова - Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко - орденом Ярослава Мудрого пятой степени, Орденом княгини Ольги III степени - дирижер Оксана Лынив.







Также глава государства отметил наградами и других известных граждан. В частности, Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины.

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