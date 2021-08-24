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Фото Политика Украины
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Зеленский (10027) награда (734)

Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официальных торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева вручил государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Награды получили из рук Президента члены семей погибших защитников. Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с удостоением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Награда вручена его сыновьям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова - Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко - орденом Ярослава Мудрого пятой степени, Орденом княгини Ольги III степени - дирижер Оксана Лынив.

Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины 01
Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины 02
Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины 03
Также глава государства отметил наградами и других известных граждан. В частности, Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги

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Топ комментарии
+20
Артисты, куплетисты, футболисты по мнению Зеленского больше достойны чем погибшие и раненные бойцы. Ну, а Монатик - это воообще дно.
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24.08.2021 12:21
+17
Мля это сюр Монатику дать заслуженого! Хотя нарик другого нарика подогрел такое случается!
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24.08.2021 12:20
+8
ооо....обесценил награды клован...совсем ...абы кому...
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24.08.2021 12:21
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Мля это сюр Монатику дать заслуженого! Хотя нарик другого нарика подогрел такое случается!
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24.08.2021 12:20 Ответить
Лилипуты как семья, поддерживают друг друга. Лысый , « Ласунка» - в очереди на следующий год..
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24.08.2021 12:25 Ответить
Який, доречі, 23 листопада планує виступи Білорусі. Росіян тут трансферами будуть підвозити
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24.08.2021 14:09 Ответить
А 16 листопада у Мінську
P.S. Тепер уже "заслужений" Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4539
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24.08.2021 14:14 Ответить
Монатик? Правда?
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24.08.2021 12:20 Ответить
Артисты, куплетисты, футболисты по мнению Зеленского больше достойны чем погибшие и раненные бойцы. Ну, а Монатик - это воообще дно.
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24.08.2021 12:21 Ответить
Ну, артисты и спортсмены разные бывают. Кикабидзе действительно достоин награды, Монатик - нет, а ватного Бубку вообще гнать нужно из всех комитетов.
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24.08.2021 13:24 Ответить
ооо....обесценил награды клован...совсем ...абы кому...
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24.08.2021 12:21 Ответить
Может Монатик инпотент но сыграл Ричарда Лвиное Серце и трахнул Зеленского! За это да Монатик заслужил заслуженного! Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 2714
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24.08.2021 12:23 Ответить
Армія їде по Хрещатику та захищає державу на сході. Мова у кожному супермаркеті. Віра подтверджена візитом Варфоломія. А клован Мохнатика нагородив Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 4244
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24.08.2021 12:33 Ответить
Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3302
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24.08.2021 12:23 Ответить
Герои - это одно, а выдающиеся деятели - это другое, чествовать можно всех, но не нужно мешать все в кучу /это разные мероприятия/!
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24.08.2021 12:28 Ответить
Вы абсолютно правы. Жонглёров, акробатов, юмористов, певцов, дрессировщиков можно и нужно награждать на Новый Год, на день влюблённых, на день летнего солнцестояния или на полнолуние, но не на важнейший государственный праздник , ещё и вместе с героями...
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24.08.2021 16:03 Ответить
а мохнатика то зачем Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 1256
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24.08.2021 12:31 Ответить
Что-то Кравчука не видно. Его откачали?
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24.08.2021 12:33 Ответить
шото не наблюдюцца на параде граждане бойко кива рабинович мертвечук...
неужто не хатят паздравить её с 30 летием ?

ведь они кормятся здесь 30 лет ,

патриоты сраные? Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3490
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24.08.2021 13:15 Ответить
Земрази, оставьте в покое Украинский Герм, а этот хлам себе на стенку вешайте!!!

Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 3645
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24.08.2021 13:19 Ответить
Они мрази, но этот хлам вообще не взлетает - здесь даже стороны перепутаны.
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24.08.2021 13:28 Ответить
Воины плюс,Кикабидзе плюс.Монатик большой минус.А ещё минус безголосое войско,раньше объезжали войска,здоровались,и ещё большой минус безликая музыка,это ж надо было подобрать такую туфту, дирижёр ты вата?
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24.08.2021 13:46 Ответить
Знак Вы в конце не тот поставили... Конечно, вата!!! Кстати, я сегодня не слышал "Зродились ми великої години" - марш УПА - марш украинской армии. Я провтыкал, или реально не было?
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24.08.2021 14:18 Ответить
Vasyl Chepurnyi. Зганьблені нагороди

Охоче вірю, що більшість нагороджених державними відзнаками до Дня Незалежности України - хороші люди і, може, навіть патріоти. Але який вони мають стосунок до Незалежности?
Наприклад , Сергій Бубка - за яку таку свободу він високо стрибав, що йому Зеленський дав орден Свободи? Я вже не кажу про Ангелу Меркель, якій також віддали наш орден Свободи? За "Північний потік"? Або орден Ярослава Мудрого, яким завжди нагороджували державних діячів, з якого дива присуджений директору якогось чернігівського технікуму? Про такого борця за незалежність у Чернігові ніхто й не чув!

Серед нагороджених: політв'язнів - 1, рухівців - 0, воїнів нинішньої війни - 0, борців за незалежність України - 0. Як не дивно, вперше за всіх президентів не нагороджено жодного ветерана радянської окупації Афганістану! Нічого, до Дня захисника наверстають...
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26.08.2021 16:40 Ответить
 
 