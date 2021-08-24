Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официальных торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева вручил государственные награды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Награды получили из рук Президента члены семей погибших защитников. Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.
За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с удостоением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Награда вручена его сыновьям.
Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).
Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова - Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко - орденом Ярослава Мудрого пятой степени, Орденом княгини Ольги III степени - дирижер Оксана Лынив.
Также глава государства отметил наградами и других известных граждан. В частности, Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины.
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P.S. Тепер уже "заслужений"
неужто не хатят паздравить её с 30 летием ?
ведь они кормятся здесь 30 лет ,
патриоты сраные?
Охоче вірю, що більшість нагороджених державними відзнаками до Дня Незалежности України - хороші люди і, може, навіть патріоти. Але який вони мають стосунок до Незалежности?
Наприклад , Сергій Бубка - за яку таку свободу він високо стрибав, що йому Зеленський дав орден Свободи? Я вже не кажу про Ангелу Меркель, якій також віддали наш орден Свободи? За "Північний потік"? Або орден Ярослава Мудрого, яким завжди нагороджували державних діячів, з якого дива присуджений директору якогось чернігівського технікуму? Про такого борця за незалежність у Чернігові ніхто й не чув!
Серед нагороджених: політв'язнів - 1, рухівців - 0, воїнів нинішньої війни - 0, борців за незалежність України - 0. Як не дивно, вперше за всіх президентів не нагороджено жодного ветерана радянської окупації Афганістану! Нічого, до Дня захисника наверстають...