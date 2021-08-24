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Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В сессионном зале присутствуют народные депутаты, президент Владимир Зеленский, члены правительства, иностранные делегации, представители дипломатического корпуса и почётные гости Верховной Рады.
Дети-победители онлайн конкурса видеоработ под названием "Независимость моей страны" внесли государственный флаг Украины в сессионный зал под аплодисменты присутствующих.
Топ комментарии
+6 Вася Быколог
показать весь комментарий24.08.2021 13:19
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показать весь комментарий24.08.2021 13:31
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https://bykvu.com/ua/bukvy/14510-v-administratsii-prezidenta-poyavilsya-bolshoj-gerb-ukrainy/
Зебіли, які ж ви брехуни... Нема вимоги законодавства стосовно офіційних чи неофіційних гобеленів в офіційних державних установах. Є просто заборонені зоображення; але наведені тобою до таких не належать..
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg
Если постараться можно добавить есчо
"Эврика! Торжественное заседание Верховной Рады существует!" - прокомментировал Разумков своё открытие
-у 1991, коли не обрали Чорновола
-у 2010, коли не обрали Тимошенко
Результат маємо не тільки сьогодні, але і всі 30 років поспіль. (с)