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Фото Политика Украины
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Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В сессионном зале присутствуют народные депутаты, президент Владимир Зеленский, члены правительства, иностранные делегации, представители дипломатического корпуса и почётные гости Верховной Рады.

Дети-победители онлайн конкурса видеоработ под названием "Независимость моей страны" внесли государственный флаг Украины в сессионный зал под аплодисменты присутствующих.

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Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады 03
Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады 04

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Читайте также: В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины

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Топ комментарии
+6
Під шумок хочуть пропихнути досягнення Осла - великий квартальний герб.
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24.08.2021 13:19
+5
Щоб вас підняло та гепнуло.
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24.08.2021 13:15
+4
Есть цель "утопить" Тризуб" в букетах калин, колосьев, львов и т.п.
Если постараться можно добавить есчо
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24.08.2021 13:31
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Щоб вас підняло та гепнуло.
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24.08.2021 13:15 Ответить
Під шумок хочуть пропихнути досягнення Осла - великий квартальний герб.
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24.08.2021 13:19 Ответить
Как вы выразились "большой квартальный герб" уже пропихнут давно. Начинаючи с 2015 года висит в администрации Президента Украины
https://bykvu.com/ua/bukvy/14510-v-administratsii-prezidenta-poyavilsya-bolshoj-gerb-ukrainy/
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24.08.2021 13:27 Ответить
Шо ти гониш за гамно? Там нема ніякого герба.
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24.08.2021 13:38 Ответить
Посмотри внимательно фотографии. Там Порошенко сидит под Большим Гербом.
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24.08.2021 13:44 Ответить
То не герб. То гобелен. бикодетект. На лікування.
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24.08.2021 13:46 Ответить
не "пропихнут". Спроби запровадити - були. Але офіційно не "прпихували". Те зображення вважай гобеленом, який можна міняти, час від часу.
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24.08.2021 13:38 Ответить
Гобелен, пусть, вешают дома, на даче или яхте своей. В Администрации Президента, Верховной Раде, Кабинете Министров и прочих официальных учреждениях все должно быть официально. С таким успехом можно там повесить двухглавую курицу и сказать, что это гобелен и его можно убрать в любой момент.
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24.08.2021 13:43 Ответить
а що, перед тим гобеленом "ніби герб" висів якийсь офіційний гобелен? А зара - який там гобелен?
Зебіли, які ж ви брехуни... Нема вимоги законодавства стосовно офіційних чи неофіційних гобеленів в офіційних державних установах. Є просто заборонені зоображення; але наведені тобою до таких не належать..
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24.08.2021 15:47 Ответить
Вы ещё напишите, что Петр Алексеевич не сам выбирал и, вообще, не знал, что туда повесят. Не позорьтесь.
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24.08.2021 16:03 Ответить
Ще одна п,явка що присмокталася до влади.
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24.08.2021 13:22 Ответить
а чого Разумков , а не Розумків ?
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24.08.2021 13:25 Ответить
Потому что он "сын русского отца", как он выражался еще до выборов
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24.08.2021 13:29 Ответить
" Знаки и символы большого разрушительства "
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg

Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 961
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24.08.2021 13:26 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/14510-v-administratsii-prezidenta-poyavilsya-bolshoj-gerb-ukrainy/
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24.08.2021 13:30 Ответить
Есть цель "утопить" Тризуб" в букетах калин, колосьев, львов и т.п.
Если постараться можно добавить есчо
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24.08.2021 13:31 Ответить
Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады.

"Эврика! Торжественное заседание Верховной Рады существует!" - прокомментировал Разумков своё открытие Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1038
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24.08.2021 13:33 Ответить
Хоч би вистачило розуму у депутатів не голосувати на ганебний великий тризуб які зешобла хоче прийняти на цьому засіданні.
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24.08.2021 13:33 Ответить
За 30 років незалежності Україна втрачала майбутнє двічі:
-у 1991, коли не обрали Чорновола

-у 2010, коли не обрали Тимошенко

Результат маємо не тільки сьогодні, але і всі 30 років поспіль. (с)
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24.08.2021 13:34 Ответить
Руки прочь от Щита с Тризубом!! Засуньте свою пивную этикетку себе в дупу!!!
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24.08.2021 13:45 Ответить
Значит будет еще один выходной.Отлично.
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24.08.2021 13:50 Ответить
 
 