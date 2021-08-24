Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 24 августа, в центре Киева в 14.00 стартует Марш защитников Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей Небесной сотни, духовенства.
С 13.00 участники марша собираются в парке им.Шевченко. Около 14.00 планируется начало шествия по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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🤢💩
Обоє рябоє...)))
А парад сподобався!)))
Здувся...
ВИ - УКРАЇНЦІ !
СПРАВЖНІ !
ЗІ СВЯТОМ ВАС !
ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЕВОГО ЩАСТЯ ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ !
"Їхній" мураєво-рижемразівський називає цей марш "марш націоналістів"... Обговорюють День Незалежності... як обговорюють - обсирають... Наприклад, заперечують, що де-факто не було ЗСУ для захисту від окупації, в першу чергу, "зеленими чоловічками" Криму...
***, а бідецькі продалися рижій мразі, зараз повністю на його уркаїні ошиваються...
называется по горячим следам: Майданhttps://youtu.be/2RG9DGGc8poУкраина. Война. Путинhttps://youtu.be/NXZI1Mdbp-sУкраина. Война.https://youtu.be/6e43q4URWBgУкраина. Война. Память.https://youtu.be/CRhkeLC80TUЛицо Войны.https://youtu.be/Xli-RLWoBFgПравда о войне.https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомнил, как все тогда было.