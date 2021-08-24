РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52712 посетителей онлайн
Фото Общество
14360 51
День Независимости (496) Киев (10131) марш (343) Богачук Олег (804)

Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, 24 августа, в центре Киева в 14.00 стартует Марш защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей Небесной сотни, духовенства.

С 13.00 участники марша собираются в парке им.Шевченко. Около 14.00 планируется начало шествия по маршруту: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости.

Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 01
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 02
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 03
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 04
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 05
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 06
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 07
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 08
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 09
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+29
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 426
показать весь комментарий
24.08.2021 13:35
+22
Спасибо защитники за мир и цивилизацию . Слава Украине! Смерть пидорахам .
показать весь комментарий
24.08.2021 13:32
+20
Надеюсь, "Ла-ла-ла" таки прозвучит над Крещатиком! Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8327
показать весь комментарий
24.08.2021 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, "Ла-ла-ла" таки прозвучит над Крещатиком! Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8327
показать весь комментарий
24.08.2021 13:30 Ответить
без сумнівів. обов,язково!
показать весь комментарий
24.08.2021 13:58 Ответить
Все равно будет Парад без зекретина)
показать весь комментарий
24.08.2021 13:30 Ответить
Янелох не хочет их на Майдане встретить? Или после Манатика других героев у него сегодня нет? Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 5419
показать весь комментарий
24.08.2021 13:30 Ответить
Sorry за опечатку. То ли "о" вместо "а" надо было, то ли "д" после "н". Точно- второе. Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8906
показать весь комментарий
24.08.2021 13:35 Ответить
Спасибо защитники за мир и цивилизацию . Слава Украине! Смерть ********* .
показать весь комментарий
24.08.2021 13:32 Ответить
Петро Олексійович поведе ??
показать весь комментарий
24.08.2021 13:34 Ответить
Сподіваюся, що буде присутнім, на відміну від зеркомана.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:41 Ответить
комментарий отмечен как спам
Я теж-на сивій кобилі щоб...)))
показать весь комментарий
24.08.2021 13:43 Ответить
А чего нет уверенности, а только надежда?
показать весь комментарий
24.08.2021 13:56 Ответить
Порох на урочистому засіданні Ради.
показать весь комментарий
24.08.2021 14:01 Ответить
Что ему там делать? Принимать "большой" герб? В массы пусть идет, тем более в такой день.
показать весь комментарий
24.08.2021 14:07 Ответить
Он уже пол дня с людьми обнимался,в отличии от зекрысы,которая так сцытся,что приказал воинов,участвующих в параде,обыскивать,зесрань)
показать весь комментарий
24.08.2021 14:27 Ответить
Скіль ж заразив??!
🤢💩
показать весь комментарий
24.08.2021 14:31 Ответить
Аж до Одессы достал,свинособака)у нас сегодня весь город в "Зеленский х&йло" исписан
показать весь комментарий
24.08.2021 14:36 Ответить
ШоКАЛадом намалювали??
Обоє рябоє...)))
показать весь комментарий
24.08.2021 14:40 Ответить
обое рябое -это пуйло и зекретин,а вы ,свинособаки и зесрань,их диванные боевые п&сы
показать весь комментарий
24.08.2021 14:47 Ответить
You pumped this nonsense from a finger or something else!??
показать весь комментарий
24.08.2021 14:54 Ответить
А что тебе не нравится,если на деле так и есть
показать весь комментарий
24.08.2021 15:00 Ответить
Фсі прези не подобаються однаково...
А парад сподобався!)))
показать весь комментарий
24.08.2021 15:04 Ответить
Засмокчуть...боїться..🤣
показать весь комментарий
24.08.2021 14:32 Ответить
Вообще то это торжественное заседание к 30-летию Независимости, чучело ты лишнехромосомное Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка - Цензор.НЕТ 5966
показать весь комментарий
25.08.2021 14:00 Ответить
Да, только Надежда, к сожалению. Потому что ермаки-падляки костьми лягут, чтобы Пороха не допустить!) Ато ж зедебил обосрьотся, а им памперсы опять менять из-под найвелычнывого!)
показать весь комментарий
24.08.2021 14:16 Ответить
🤣
Здувся...
показать весь комментарий
24.08.2021 14:30 Ответить
Патамуша надька невмируща!))
показать весь комментарий
24.08.2021 14:34 Ответить
Надька - то твоя співмешканка з ОРДЛА? Співчуваю, що вона невмируща. Навідь від антвфрізу.)))
показать весь комментарий
24.08.2021 15:14 Ответить
Успокойся ,зебил)Порох идёт во главе колонны
показать весь комментарий
24.08.2021 16:21 Ответить
СЛАВА ЗАХІСНИКАМ УКРАЇНИ !!!
ВИ - УКРАЇНЦІ !
СПРАВЖНІ !
ЗІ СВЯТОМ ВАС !
ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЕВОГО ЩАСТЯ ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ !
показать весь комментарий
24.08.2021 13:34 Ответить
Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 426
показать весь комментарий
24.08.2021 13:35 Ответить
Альтернативный марш патриотов?
показать весь комментарий
24.08.2021 13:38 Ответить
Так.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
У ботов, делящую Украину. Сепары эти пециботы.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:54 Ответить
Ну вообще это какое-то разделение. На официале тоже полно было атошников. Я думаю, логично было бы идти одной колонной.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:38 Ответить
Может не все могут вытерпеть ,что парад у них принимает госизменник и уклонист зебоба -хотят свой
показать весь комментарий
24.08.2021 13:41 Ответить
Просто временной регламент официальных парадов не позволяет. Просто есть вторая часть празднования - шествие, неограниченое никакими формальностями и где любой, считающий себя патриотом, может принять участия.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:48 Ответить
Так и было. Первыми прошли атошники.
показать весь комментарий
24.08.2021 13:50 Ответить
Від ЦЬОГО параду я думаю ********* точно втратить голос.🙃 Чекаємо з надією🤗
показать весь комментарий
24.08.2021 13:45 Ответить
Зосталось 15 хвилин.Прямий ефір буде? Хтось підскаже?
показать весь комментарий
24.08.2021 13:51 Ответить
Знайшов😊
показать весь комментарий
24.08.2021 13:52 Ответить
Очень нужное патриотическое шествие для страны.
показать весь комментарий
24.08.2021 14:09 Ответить
промоніторив ТБ.
"Їхній" мураєво-рижемразівський називає цей марш "марш націоналістів"... Обговорюють День Незалежності... як обговорюють - обсирають... Наприклад, заперечують, що де-факто не було ЗСУ для захисту від окупації, в першу чергу, "зеленими чоловічками" Криму...
***, а бідецькі продалися рижій мразі, зараз повністю на його уркаїні ошиваються...
показать весь комментарий
24.08.2021 14:45 Ответить
Азов изначально был связан с Ахметовым, они же не зря Мариуполь освобождали, вернее отбивали Азовмаш и щааод Ильича.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:29 Ответить
Предлагаю посмотреть видео 2014г., сделанного, что
называется по горячим следам: Майданhttps://youtu.be/2RG9DGGc8poУкраина. Война. Путинhttps://youtu.be/NXZI1Mdbp-sУкраина. Война.https://youtu.be/6e43q4URWBgУкраина. Война. Память.https://youtu.be/CRhkeLC80TUЛицо Войны.https://youtu.be/Xli-RLWoBFgПравда о войне.https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомнил, как все тогда было.

показать весь комментарий
24.08.2021 14:51 Ответить
 
 