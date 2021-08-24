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Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
После этого присутствующие на заседании представители власти вышли на улицу, чтобы сделать коллективное фото возле здания ВР.
Затем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль покинули территорию ВР, а депутатов по громкоговорителю пригласили на внеочередную сессию ВР, где народные избранники должны принять законопроект об утверждении проекта Большого Герба Украины.
Топ комментарии
+7 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий24.08.2021 14:40
+2 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий24.08.2021 15:24
+1 ingrid
показать весь комментарий24.08.2021 14:51
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Пішов Ковід працювати...
Масок та дистанції бракує...
🤣
Може, в цьому випадку, мікроскоп треба?
😁