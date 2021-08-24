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Фото Политика Украины
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ВР (9407) День Независимости (496) Зеленский (10027) Разумков Дмитрий (1314) Шмыгаль Денис (1733)

Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл сегодняшнее торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

После этого присутствующие на заседании представители власти вышли на улицу, чтобы сделать коллективное фото возле здания ВР.

Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента 01
Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента 02
Разумков закрыл торжественное заседание. Присутствующие сделали коллективное фото на фоне парламента 03

Затем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль покинули территорию ВР, а депутатов по громкоговорителю пригласили на внеочередную сессию ВР,  где народные избранники должны принять законопроект об утверждении проекта Большого Герба Украины.

Читайте также: Независимость не упала нам с неба. Современники платят высокую цену, отстаивая ее, - Разумков

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Топ комментарии
+7
и разошлись, с конвертами, праздновать "великие достижения" ВР и правительства. УРА!!!
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24.08.2021 14:40
+2
Его и так большую часть трансляции парада показывали 3 секунды марш коробок, 15 секунд зеледент. Хоть глазки в кучку были, и то хорошо. Отвратительная трансляция.
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24.08.2021 15:24
+1
😂
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24.08.2021 14:51
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ФАЙНО !!!
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24.08.2021 14:38 Ответить
и разошлись, с конвертами, праздновать "великие достижения" ВР и правительства. УРА!!!
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24.08.2021 14:40 Ответить
Фсьо....
Пішов Ковід працювати...
Масок та дистанції бракує...
🤣
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24.08.2021 14:44 Ответить
То то ты сюда побираться прилез))) Совсем на свинособакии туго?)
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24.08.2021 14:51 Ответить
ну вот...и как в этой массе разглядеть найсветлейшего...
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24.08.2021 14:49 Ответить
😂
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24.08.2021 14:51 Ответить
Хабл треба..))
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24.08.2021 14:57 Ответить
ну он то не знает шо не треба....он жеж надеялся шо заметен )))))
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24.08.2021 15:15 Ответить
Це "хвороба" всіх однокліточних ...
Може, в цьому випадку, мікроскоп треба?
😁
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24.08.2021 15:23 Ответить
Его и так большую часть трансляции парада показывали 3 секунды марш коробок, 15 секунд зеледент. Хоть глазки в кучку были, и то хорошо. Отвратительная трансляция.
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24.08.2021 15:24 Ответить
257 м.даков , проголосовавших за большое недоразумение ( СН , довира, Батькивщина, замайбах)
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24.08.2021 15:56 Ответить
ого яка величезна шобла.
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24.08.2021 16:15 Ответить
смена кончилась пора в джип за моржом и водкой в атб
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24.08.2021 18:03 Ответить
 
 