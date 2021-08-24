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Австрия (322) День Независимости (496) Вена (45)

По случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинцы Австрии пронесли сине-желтый флаг по улицам Вены. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

По случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинцы Австрии пронесли государственный флаг по улицам Вены, сделав фото в памятных украинских местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организатор акции председатель "Центра украинских инициатив" Александра Саенко рассказала, что давно хотела рассказать украинцам мира о том заметном след, которые оставили наши соотечественники в истории Австрии.

"День Независимости стал прекрасной возможностью в рамках нашей общей традиции Running Sunday преодолеть вместе многокилометровую дистанцию, сделать памятные фото с флагом, а заодно - обратить внимание жителей Вены на то, что Украина была и является частью Европы", - отметила она.

Среди адресов, по которым размещены памятные знаки, - места обитания Леси Украинки (Florianigasse 7), Леся Курбаса (Strozzigasse 40), Михаила Грушевского (Köstlergasse 10) и другие. К известным украинским местам в Вене, которые посетили на своей беговой дистанции спортсмены, относятся также Украинская церковь Святой Варвары и парк казакам в Тюркеншанцпарке.

По случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинцы Австрии пронесли сине-желтый флаг по улицам Вены 01
По случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинцы Австрии пронесли сине-желтый флаг по улицам Вены 02

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Топ комментарии
+9
Слава Україні !
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24.08.2021 15:30
+4
Скоро на красной площади павшей москвы.
Потом мы, как потомки основателя, ее переименуем, с таким названием там родятся одни уроды... А, может, место такое, снести и дело с концом...
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24.08.2021 15:10
+2
Да им здесь при власти клоуна, просто нечего делать, один лишь квартал.
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24.08.2021 17:36
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Но назад особо они не спешат
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24.08.2021 15:01 Ответить
Действительно, они же не идиоты сюда ехать. Лучше любить Украину на расстоянии, и чем дальше находишься, тем крепче любишь... Суть проблемы осталась для тебя непонятной и заключается она в том, что не едут туда, где хуже. По крайней мере по доброй воле.
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24.08.2021 15:14 Ответить
Да им здесь при власти клоуна, просто нечего делать, один лишь квартал.
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24.08.2021 17:36 Ответить
Скоро на красной площади павшей москвы.
Потом мы, как потомки основателя, ее переименуем, с таким названием там родятся одни уроды... А, может, место такое, снести и дело с концом...
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24.08.2021 15:10 Ответить
Австро-Венгрия была демократическим государством, где нацменшины, в том числе украинцы, имели пропорциональное представительство в парламенте и других органах власти, чего они не имеют в государстве Украина.
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24.08.2021 15:23 Ответить
Слава Україні !
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24.08.2021 15:30 Ответить
Забавы взрослых детей. Может это и хорошо. Но все достижения сводятся лишь к шоу.
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24.08.2021 15:56 Ответить
 
 