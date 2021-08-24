По случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинцы Австрии пронесли сине-желтый флаг по улицам Вены. ФОТО

По случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинцы Австрии пронесли государственный флаг по улицам Вены, сделав фото в памятных украинских местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организатор акции председатель "Центра украинских инициатив" Александра Саенко рассказала, что давно хотела рассказать украинцам мира о том заметном след, которые оставили наши соотечественники в истории Австрии.

"День Независимости стал прекрасной возможностью в рамках нашей общей традиции Running Sunday преодолеть вместе многокилометровую дистанцию, сделать памятные фото с флагом, а заодно - обратить внимание жителей Вены на то, что Украина была и является частью Европы", - отметила она.

Среди адресов, по которым размещены памятные знаки, - места обитания Леси Украинки (Florianigasse 7), Леся Курбаса (Strozzigasse 40), Михаила Грушевского (Köstlergasse 10) и другие. К известным украинским местам в Вене, которые посетили на своей беговой дистанции спортсмены, относятся также Украинская церковь Святой Варвары и парк казакам в Тюркеншанцпарке.





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