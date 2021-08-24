Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД. ВИДЕО+ФОТО

Мужчина поджег себя в центре Киева. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникаций МВД в соцсети Твиттер.

"Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу", - следует из сообщения.

"Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", - добавили в МВД.

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"Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части Киева 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. Данный инцидент должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события и мотивы такого поступка", - отметили по данному факту в департаменте коммуникаций Нацполиции Киева.