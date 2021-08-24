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Фото Происшествия
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Киев (10131) МВД (2883) поджог (415)

Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина поджег себя в центре Киева. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникаций МВД в соцсети Твиттер.

"Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу", - следует из сообщения. 

"Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", - добавили в МВД.

Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД 01

Читайте также: Облила себя бензином и подожгла: В Запорожской области женщина получила 90% ожогов тела

"Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части Киева 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. Данный инцидент должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события и мотивы такого поступка", - отметили по данному факту в департаменте коммуникаций Нацполиции Киева.

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Топ комментарии
+24
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 16:09
+17
Если спиртом себя облить, то сгоришь и никто и не заметит, на солнце пламя от спирта вообще не видно. Обливаться надо растворителем типа 646 с бензолом и толуолом, что-то типа этого. Пламя будет желтым и коптящим, при этом сам растворитель от тепла интенсивно испаряется, охлаждая тело и есть шанс не сильно обгореть. У меня как-то так по неосторожности так рука горела, выглядело гораздо страшнее, чем реально чувствовалось. В результате даже волдырей не было, зато депиляция была полной и качественной
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24.08.2021 16:12
+16
Если бы на его месте был Медведчук, Рабинович, Шуфрич или Кива... народ валом бы валил на место " происшествия" с канистрами...
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24.08.2021 16:08
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Здурів ?
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24.08.2021 15:58 Ответить
а ти ще не здурів від ЗЄльоних водоростей-цианідів, яки поглинають кисень та виділяють отруту ?
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24.08.2021 16:06 Ответить
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 16:09 Ответить
Проще мне кажется повеситься или застрелиться.. что за тема живьем гореть? это должно быть очень больно Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД - Цензор.НЕТ 2607
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24.08.2021 16:00 Ответить
хотел бы покончить с собой - так и сделал бы. ожогов не видно, скорее всего спиртом себя облил, что б не сильно горело. хотел привлечь для чего то к себе внимание
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24.08.2021 16:05 Ответить
Если спиртом себя облить, то сгоришь и никто и не заметит, на солнце пламя от спирта вообще не видно. Обливаться надо растворителем типа 646 с бензолом и толуолом, что-то типа этого. Пламя будет желтым и коптящим, при этом сам растворитель от тепла интенсивно испаряется, охлаждая тело и есть шанс не сильно обгореть. У меня как-то так по неосторожности так рука горела, выглядело гораздо страшнее, чем реально чувствовалось. В результате даже волдырей не было, зато депиляция была полной и качественной
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24.08.2021 16:12 Ответить
Вумный,аж страшно
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24.08.2021 18:29 Ответить
Ну а ти тупий, аж смердиш Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 53
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24.08.2021 19:09 Ответить
"Ты чё, тут самый умный чё ли?" - самый страшный аргумент кацапских ментов, который они применяют каждый раз, когда не знают, что сказать. Обычно это звучит как страшное оскорбление, говорящий это ждет, что ты выхватишь финку из кармана и бросишься в бой. Ты не мент случайно?
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25.08.2021 02:12 Ответить
От повеситься и застрелиться ведь и умереть можно...😀
А от 50 грамм бензина только ожоги небольшие...
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24.08.2021 16:05 Ответить
Спирт скоріше. Бензин має досить високу температуру при горінні.
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24.08.2021 16:16 Ответить
Чтобы себя поджечь сознательно в душе должно быть настолько больно и безвыходно, что физическая боль кажется второстепенной для того чтобы выплеснуть все это наружу. Ну а у отдельных личностей в голове настолько пусто что могут просто ради прикола на спор попытаться выпить какой-нибудь пылающий горячительный напиток, например.
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24.08.2021 16:09 Ответить
та не собирался этот шизик гореть.. то просто пранк, типа внимание привлечь .. таких нужно не в больницу, а сразу везти в крематорий и живьём сжигать .. может тогда у других кловунов ума прибавиться ...
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24.08.2021 16:17 Ответить
то не вудка? то не граппа ?
полихнув пердак кацапа ?
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24.08.2021 16:01 Ответить
у дурку закриють.
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24.08.2021 16:01 Ответить
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Про всяку хірню Цензор пише, а про Марш Патріотів взагалі ні слова(
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24.08.2021 16:01 Ответить
24.08.21 13:45 Марш защитников Украины - 2021. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

https://censor.net/ru/news/3284295/marsh_zaschitnikov_ukrainy_2021_pryamaya_translyatsiya
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24.08.2021 16:10 Ответить
Что за хрень ты несешь,*любезный*,черт тебя подери!
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24.08.2021 18:31 Ответить
Випробування ракетного комплексу «Нептун»
Відео - https://youtu.be/CMRnxZVrKqw
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24.08.2021 16:02 Ответить
... розробку українських ракет
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24.08.2021 16:07 Ответить
А кто первый президент чечни? Дудаев самопровозглашенный, Кадыров законный. Я могу ошибаться конечно, но из того что помню это вроде так было.
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24.08.2021 16:48 Ответить
https://wikipedia24.ru/Дудаев,_Джохар_Мусаевич

27 октября 1991 года в Чечено-Ингушетии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Джохар Дудаев, набравший 90,1 % голосов
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24.08.2021 17:22 Ответить
Скорей всего они не считают Чечено-Ингушетию за современную Республику Чечню. А с приходом проросийского Ахмата создалось новое государство, с "первым" президентом. Хрен его знает, на разных ресурсах разный первый главнокомандующий указывается, но главное хер с ними, нашли чем голову забивать)
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24.08.2021 17:42 Ответить
Вот так смотрю на тебя внимательно и ВРОДЕ ты активист лгбт
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24.08.2021 18:34 Ответить
"Ахма́т Абдулхами́дович Кади́ров (чеч. Къадири lабдулхьамидан кlант Ахьмад-Хьажи; 23 серпня 1951, Караганда - 9 травня 2004, Грозний) - чеченський ісламський релігійний і державний діяч. Перший президент Чеченської Республіки"
Вики. Может врут конечно, так что неутверждаю, а просто то что нашел в нете показал.
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24.08.2021 16:51 Ответить
не,оне не врут...просто историю переписали.ну,как обычно
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24.08.2021 17:33 Ответить
Якщо не бодобається незалежність, можешщ разом з ним себе підпалити, ми підтримуєм такі протести ското-ватніків, зробіть прямо флешмоб.
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24.08.2021 16:16 Ответить
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Мы же говорим за реальную независимость. А не мнимую.Если я не прав - то почему агенты кремля в виде жопоблока управляют нами во власти ? Такое бывает в независимой стране ?
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24.08.2021 16:19 Ответить
Ми говорим про вонючих ватних ботів, конкретно, яким щось постійно не подобається, і які сидять та постійно скулять, все їм незалежність не така і тому подібне - можеш уже починати розпинатись про рабство США і т.д., ну як боцман з нацжонами та ватніками зевещал.
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24.08.2021 16:27 Ответить
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Короче ,для тебя главное трепня )) А не реальные дела. Вопросов не имею. У каждого свой путь ))
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24.08.2021 16:38 Ответить
игорьпах,ты имеешь сомнения ,что до незалежности Украины ? Таки тогда смело идешь на 3 веселых буквы ,и эти буквы тебе таки очень не понравятся....
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24.08.2021 18:39 Ответить
Я достаточно ясно определил признаки фиктивной и реальной незалежности. При яныке Украина тоже была типа незалежной. А потом пошли харьковские угоды,развал экономики и армии. Если ты не понимаешь таких простых вещей,то ты реально не инженер ))
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24.08.2021 18:45 Ответить
Если бы на его месте был Медведчук, Рабинович, Шуфрич или Кива... народ валом бы валил на место " происшествия" с канистрами...
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24.08.2021 16:08 Ответить
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САмое смешное...Все это знают. Мечтают. Но никто не делает...
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24.08.2021 16:12 Ответить
Я б у перших рядах каністру на 50 літрів з останніх сил тягла!)))
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24.08.2021 16:13 Ответить
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Один удар заточкой в шею сзади ,избавят от изнурительного труда. Кстати в историю точно,запишут ))
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24.08.2021 16:40 Ответить
Так и запишем
Игорю бэху - удар заточкой в шею сзади! Это избавит его от изнурительного троллинга. Так в историю и запишем...)))
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24.08.2021 17:02 Ответить
а чо именно заточкой,кацапа?сиделец шоле?нормальный рускавый с мечом пошел бы,как фальшивый невский...ну или с кинжалом,в честном бою.
а то исподтишка по воровски
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24.08.2021 17:37 Ответить
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А для бабы это идеальный вариант.Если она собралась с канистрой в 50 литров его обливать и поджигать )) Это же нереально. Во первых фиг донесет. Во вторых тот ее заметит и сам нападет и завалит. А заточка незаметна и легко можно нанести удар. Особенно сзади. И тут же в толпу нырнуть. И это не нож,который могут определить где был куплен и когда. - Такой вод план действий. Если не врала ,что и правда может пойти на это ))
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24.08.2021 17:47 Ответить
Этого эгоиста не в больницу, а за город и подпалить, сам же хотел. Выбрал же время урод.
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24.08.2021 16:12 Ответить
В свято таку херню робити - походу ватно ското-тварина, провокатор, тому потрібно було дати догоріти.
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24.08.2021 16:15 Ответить
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там не нужно .. просто потов в крематорий закинуть и там уже пусть спокойно горит ..
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24.08.2021 16:20 Ответить
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Это очень "хороший знак" для зекрысы...
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24.08.2021 16:16 Ответить
При чому зе до свята Незалежності? Яке святкують українці і цей кончений в свято таке робить?
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24.08.2021 16:18 Ответить
Он ей изменил со своей женой.
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24.08.2021 16:21 Ответить
Может ему настолько зекретин не нравится...откуда я знаю?
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24.08.2021 16:23 Ответить
Каким боком российский коллаборант зекретин к Украинской Независимости?
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24.08.2021 16:30 Ответить
Так нахрена тогда этот уклонист парад принимал?может челу это настолько противно стало,что он решил себя сжесчь
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24.08.2021 16:32 Ответить
Российский провокатор или псих, хотя это, по правде говоря, синонимы. Не надо было тушить, пусть бы догорел.
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24.08.2021 16:22 Ответить
а то заметил, как через коробки марша патриотов скорая со спецсигналом проехала, думал мож плохо кому-то стало
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24.08.2021 16:23 Ответить
Это было ещё при параде ,который зекретин вел
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24.08.2021 16:33 Ответить
ты про самоподжигателя? бо скорая проезжала на марше патриотов
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24.08.2021 16:52 Ответить
Значит это не к нему,т к тот поджигался намного раньше
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24.08.2021 17:10 Ответить
А чьо хотєл-то?
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24.08.2021 16:24 Ответить
Наверно что-то хотел сказать. Не мог же он просто так себя поджечь.
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24.08.2021 16:34 Ответить
Если бы он за зэльцмана поджогся, то нам бы все мозги прогребали! А так, непонятно...
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24.08.2021 16:42 Ответить
«Киев Оперативный» выложил в сеть сам момент самоподжога.

«Мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу»,
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24.08.2021 16:37 Ответить
Мущина облил себя зелиной мочой и покаялся, шо голосовал за этого крыворожского кретина!
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24.08.2021 16:47 Ответить
лучше бы он ее пил - и втравывся )))
а так только детей переполошил и дал неплохой повод позлорадствовать всяким ********** на рашаговносми...(думаю они то уж этот фактик не пропустят и абсасут до костного мозга третьего ребра от ж*пы)))
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24.08.2021 16:54 Ответить
посцять на нього тре було,
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24.08.2021 16:38 Ответить
Зеля вже посцяв!)
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24.08.2021 16:49 Ответить
Цікава причина самопідпалу. Хочаб записку залишив.
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24.08.2021 16:56 Ответить
про "мальчика" в трусєлях ?
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24.08.2021 17:57 Ответить
Идиотов во всех странах хватает. Видимо с любимой девушкой поссорился Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 2457
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24.08.2021 17:02 Ответить
на то что бы другими способами привлечь внимание к его проблемам мозгов не хватило, ну так на дурку сработал.
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24.08.2021 17:14 Ответить
С этим всё ясно, но непонятно одно - тушили зачем?
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24.08.2021 17:59 Ответить
Если человек решился на самоубийство, его никто не остановит. И обычно,такие действия не афишируют. Так что, чувак понтавушник.
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24.08.2021 18:32 Ответить
блогер набиває підписників?
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24.08.2021 19:42 Ответить
У дебилов обострение именно сегодня.
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24.08.2021 19:55 Ответить
 
 