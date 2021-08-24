Мужчина поджег себя в центре Киева, - МВД. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина поджег себя в центре Киева. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникаций МВД в соцсети Твиттер.
"Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу", - следует из сообщения.
"Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента", - добавили в МВД.
"Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части Киева 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. Данный инцидент должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события и мотивы такого поступка", - отметили по данному факту в департаменте коммуникаций Нацполиции Киева.
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оце так сила !
трансляція Прямого
А от 50 грамм бензина только ожоги небольшие...
полихнув пердак кацапа ?
https://censor.net/ru/news/3284295/marsh_zaschitnikov_ukrainy_2021_pryamaya_translyatsiya
Відео - https://youtu.be/CMRnxZVrKqw
27 октября 1991 года в Чечено-Ингушетии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Джохар Дудаев, набравший 90,1 % голосов
Вики. Может врут конечно, так что неутверждаю, а просто то что нашел в нете показал.
Игорю бэху - удар заточкой в шею сзади! Это избавит его от изнурительного троллинга. Так в историю и запишем...)))
а то исподтишка по воровски
«Мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу»,
а так только детей переполошил и дал неплохой повод позлорадствовать всяким ********** на рашаговносми...(думаю они то уж этот фактик не пропустят и абсасут до костного мозга третьего ребра от ж*пы)))