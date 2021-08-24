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День Независимости (496) Днепр_река (135) Киев (10131) парад (314)

Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Впервые за годы независимости Украины на реке Днепр возле Киевского речного вокзала прошла демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Около 20 катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приняли участие в праздничном параде.

Зрители увидели высадку групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

От Национальной полиции Украины были представлены четыре многофункциональных катера TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, специальный штурмовой катер Spirit 585.

Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 01
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 02
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 03
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 04
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 05
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 06
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 07
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 08
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 09
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 10
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 11
Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад 12

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От Морской охраны Государственной пограничной службы в параде на воде приняли участие два катера Safe Boat 27 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и малый катер морской охраны UMS-1000.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - аварийно-спасательный катер на воздушной подушке "МАРС-700", пожарный катер UMS-86", самоходное моторное судно Crownline 270 CR, катер по разминированию "СКР СПРУТ", водолазно-спасательный катер "Спасатель 101".

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Топ комментарии
+25


Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 1279
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24.08.2021 16:53
+15
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 8869
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24.08.2021 17:00
+10
А где ж там боевые катера вы увидели. Лишь бы не от Кузни. Мелкая мстительная тварь
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24.08.2021 16:46
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Добре синки, добре !
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24.08.2021 16:39 Ответить
А где ж там боевые катера вы увидели. Лишь бы не от Кузни. Мелкая мстительная тварь
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24.08.2021 16:46 Ответить
пархатая
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25.08.2021 00:56 Ответить
Шоу,шоу,шоу...На фоне подорожаний и отсутствия экономики...- Щас найдутся горе патриоты и обвинят меня. Но я не против шоу ! Но сеначала экономика !
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24.08.2021 16:46 Ответить
шапито маст шоу 🤕

не можеш стати - не мучай жопу !
немає чого показати - мовчи
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24.08.2021 17:13 Ответить


Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 1279
показать весь комментарий
24.08.2021 16:53 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 8869
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24.08.2021 17:00 Ответить
Также не стоит забывать где в тот самый момент находился Нелох и шо он там делал.
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24.08.2021 17:22 Ответить
Селям, Максе !
Із святом !

кому треба, той пам'ятає де був тоді не-лох.
як злапаємо - буде бідний.....
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24.08.2021 18:07 Ответить
Селямчик, брате! Навзаем!
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24.08.2021 19:12 Ответить
Марш захистників по Алеї Небесної Сотні
https://www.youtube.com/watch?v=yz5URoMKYhk&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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24.08.2021 16:56 Ответить
для речного рыбнадзора прокатит.,., Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 4548
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24.08.2021 18:02 Ответить
Та таки так...
Такого ...примітива... ще не бачив...
Я був офіцером в ВМФ КЧФ ССсРаки в 70-80роки...
Народився в не тій час ..і що-колгоспником(за трудодні) чи інженером на
120 руб?
Та верещіть -Зрадник!
Ви-Зрадники:-ділите Неньку як "Скотский Двор" Орруела!!
Лохи та неЛохи...мля..
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24.08.2021 18:08 Ответить
D-DAY прям , цырк на резиновых лодках.
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24.08.2021 19:15 Ответить
аххахаха)))
Несколько рыболовецких шхун, две резиновые лодки, штурм Гидропарка удался Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 4484 Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 4484
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24.08.2021 20:29 Ответить
а що на головну страву параду - 3 бронекатера, які були на початку , у фотоапараті плівки не вистачило : ) ?
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24.08.2021 23:03 Ответить
 
 