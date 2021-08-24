Боевые катера и высадка десанта, - на Днепре в Киеве впервые состоялся речной парад. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Впервые за годы независимости Украины на реке Днепр возле Киевского речного вокзала прошла демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Около 20 катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приняли участие в праздничном параде.
Зрители увидели высадку групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.
От Национальной полиции Украины были представлены четыре многофункциональных катера TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, специальный штурмовой катер Spirit 585.
От Морской охраны Государственной пограничной службы в параде на воде приняли участие два катера Safe Boat 27 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и малый катер морской охраны UMS-1000.
От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - аварийно-спасательный катер на воздушной подушке "МАРС-700", пожарный катер UMS-86", самоходное моторное судно Crownline 270 CR, катер по разминированию "СКР СПРУТ", водолазно-спасательный катер "Спасатель 101".
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Zello XOXMA
Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
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Із святом !
кому треба, той пам'ятає де був тоді не-лох.
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https://www.youtube.com/watch?v=yz5URoMKYhk&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
Такого ...примітива... ще не бачив...
Я був офіцером в ВМФ КЧФ ССсРаки в 70-80роки...
Народився в не тій час ..і що-колгоспником(за трудодні) чи інженером на
120 руб?
Та верещіть -Зрадник!
Ви-Зрадники:-ділите Неньку як "Скотский Двор" Орруела!!
Лохи та неЛохи...мля..
Несколько рыболовецких шхун, две резиновые лодки, штурм Гидропарка удался