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Фото Происшествия
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День Независимости (496) Киев (11120) Нацполиция (9693) вандализм (339)

Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По факту повреждения флагштока у здания КГГА начато уголовное производство. Полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской. Инцидент полицейские должным образом зарегистрировали и начали проверку", - следует из сообщения.

Свои действия, как отмечают правоохранители, мужчина объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса", - отметили правоохранители.

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Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы привлечь внимание общества. Возбуждено производство, - Нацполиция 01
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы привлечь внимание общества. Возбуждено производство, - Нацполиция 02

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Топ комментарии
+52
скажена вата
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24.08.2021 16:48
+27
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1741
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24.08.2021 17:02
+25
я так подозреваю, что на Параде никакой танчик не заглох, туфлю никто не потерял, с ноги в колонне никто не сбился? ну раз срочно потребовались долбо*** чтобы дать рашаговносми повод для злорадства...один долбень плечико подпалил, другой долбень краской залил...
во-первых не отмывайте его, а во-вторых заставьте отдирать это все...сейчас..привселюдно...
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24.08.2021 16:58
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скажена вата
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24.08.2021 16:48 Ответить
За то, что ты кацапское д-мо, не имеющее права на существование.
В параше своей проповедуй урод.
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24.08.2021 17:07 Ответить
Петушарієвець ? 😁😁😁
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24.08.2021 16:49 Ответить
и по совместительству, зебил...
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24.08.2021 17:54 Ответить
больше похож на психбольного
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24.08.2021 23:40 Ответить
поц...
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24.08.2021 16:49 Ответить
Идиот, а это уже на всю жизнь!
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24.08.2021 18:08 Ответить
Это уже политика.Полюбому ватник. Озвучить приговор,чтобы думали зачем сидеть.
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24.08.2021 16:49 Ответить
мабуть з Секти пітуШарія
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24.08.2021 16:49 Ответить
Очевидно...
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24.08.2021 18:09 Ответить
На, тролляка ольгинский, тебе мой коммент, у нас сегодня праздник.
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24.08.2021 16:55 Ответить
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8170
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24.08.2021 17:01 Ответить
Инсталляция называлась "Фламинго" В зоопарк, однозначно, поинсталлирует в клетке с птицами и будет натуральнее изображать.
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24.08.2021 16:53 Ответить
КрасавЕц.... К чему он "хотел привлечь внимание общества" ? Качеству краски? Моющих средств или работы химчистки? А может условиям содержания пациентов дурдома?
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24.08.2021 16:54 Ответить
похоже что в дурдоме сегодня выходной, вот шизик и вышел "в люди"
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24.08.2021 23:41 Ответить
акціоніст недофарбований залишився.
було б добре як би хтось з поліції взяв валік і дофарбував би поца до п'ят. тільки нормальною фарбою, щоб дурень тиждень сидів у хаті і відмивався
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24.08.2021 16:54 Ответить
первым делом надо было заставить отмыть краску ... а затем и все прочие "радости"....
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24.08.2021 16:56 Ответить
судя по фото, ему это ведро с краской одели на голову....
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24.08.2021 16:58 Ответить
свиня страшиться українського прапору ?
не мозоль тут очі - чухай на парашію.
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24.08.2021 17:00 Ответить
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1809
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24.08.2021 16:58 Ответить
я так подозреваю, что на Параде никакой танчик не заглох, туфлю никто не потерял, с ноги в колонне никто не сбился? ну раз срочно потребовались долбо*** чтобы дать рашаговносми повод для злорадства...один долбень плечико подпалил, другой долбень краской залил...
во-первых не отмывайте его, а во-вторых заставьте отдирать это все...сейчас..привселюдно...
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24.08.2021 16:58 Ответить
Про Путина не спели. 😕
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24.08.2021 17:02 Ответить
Співали про путлєра , то ви не почули , все ок😀👍🏼
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24.08.2021 17:04 Ответить
пели, еще как!...но то не для прессы ))))
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24.08.2021 17:05 Ответить
Як це? Песики деякі не в ногу йшли). *********** із солов'їним г..ном тиждень будуть верещети про погану стройову підготовку собак.
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24.08.2021 17:24 Ответить
собакинам моно ))) главное что шли рядом и ни на кого не обращали внимание - воспитанные хвостатые
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24.08.2021 18:34 Ответить
Посадити тварюку за грати , може порозумнішає , ватний покидьоки😡
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24.08.2021 16:58 Ответить
Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1741
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24.08.2021 17:02 Ответить
Знайомі і приємні обличчя наших Героїв 😍👍🏼👍🏼👍🏼
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24.08.2021 17:03 Ответить
Маруся Зверобiй?
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24.08.2021 23:44 Ответить
комментарий отмечен как спам
Тююю...краще б якогось функціонера при "владі та кориту"..
🤑
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24.08.2021 17:02 Ответить
Вываляйте его ещё и в перьях. И гоните подсрачами по Хрещатику. Это будет достойным дополнением праздничного концерта
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24.08.2021 17:21 Ответить
Півроку виправних робіт за вандалізм, нехай вимиє зубною щіткою весь Хрещатик.
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24.08.2021 17:45 Ответить
Российские оккупанты и предатели беснуются.
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24.08.2021 18:51 Ответить
Рашист?
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24.08.2021 19:13 Ответить
Может просто антифашист-общечеловек
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24.08.2021 20:24 Ответить
Так пусть обливает краской посольство РФ,если он антифашист.
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24.08.2021 22:20 Ответить
Один придурок спробував себе спалити під бравурні марші, інший фарбу розлив у Педаліка на східцях, ще один Хряку писок розмалював. Якісь довбні у Одесі і Львові вивісили банери, на яких написали, що наш Клоун *****. То мабуть кремлівське ***** через своїх засланців так хоче примазатися до нас у "братья". От і всі диверсії на сьогодні. Слава Богу.
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24.08.2021 20:21 Ответить
в сизо на 5 лет без права помытия, но с правом обжалования...
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24.08.2021 22:35 Ответить
чокнутый.
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24.08.2021 23:27 Ответить
скорее всего так!
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24.08.2021 23:45 Ответить
 
 