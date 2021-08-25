Марш защитников Украины прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 августа, в центре Киева, как и в два предыдущие года состоялся Марш защитников Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Колонна участников проследовала по Крещатику, после чего часть дошла до Стены памяти на Михайловской площади, где состоялся молебен по погибшим ветеранам российско-украинской войны.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук