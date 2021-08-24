На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Военнослужащие ООС с волонтерами и местными жителями запустили в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей украинские флаги.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - сказано в сообщении.
При помощи радиоперехвата военнослужащие узнали, что враг сразу заметил флаги и пытался из сбить, но сделать это не удалось.
"Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи", - добавили в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
у відкритих джерелах достатньо інформації для порівняння і вона далеко не на нашу користь. та і у них ворог зовсім не друга чи третя армія світу.
чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
пукмеседж!