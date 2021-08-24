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На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Военнослужащие ООС с волонтерами и местными жителями запустили в сторону оккупированных частей Донецкой и Луганской областей украинские флаги.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", - сказано в сообщении.

При помощи радиоперехвата военнослужащие узнали, что враг сразу заметил флаги и пытался из сбить, но сделать это не удалось.

Смотрите: "Сине-желтый флаг - это символ борьбы", - бойцы Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

"Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи", - добавили в штабе ООС.

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На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги 02
На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги 03
На оккупированные территории запустили сине-желтые флаги 04

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Топ комментарии
+7
Ми їм шарики і флажки, вони бомби саморобні з пезпілотників і керовані снвряди Краснополь, ми їм знову флажки, очь так і "побєждаєм".
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24.08.2021 19:41
+3
Лучше бы несколько ТочкаУ запустили …
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24.08.2021 19:33
+3
25 лет мы кормили лугандонских ментов с украинской земли
чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
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24.08.2021 19:36
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Лучше бы несколько ТочкаУ запустили …
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24.08.2021 19:33 Ответить
і що далі?
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24.08.2021 19:35 Ответить
І далі теж
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24.08.2021 19:37 Ответить
Согласен.
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24.08.2021 19:39 Ответить
на жаль Україна і орда у різних вагових категоріях.
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24.08.2021 19:41 Ответить
Піди це Ізраїлю скажи чи о.Британія.
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24.08.2021 20:08 Ответить
Піди це Ізраїлю скажи чи о.Британія.
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24.08.2021 20:09 Ответить
деякі чомусь ********** порівняння з Ізраїлем.
у відкритих джерелах достатньо інформації для порівняння і вона далеко не на нашу користь. та і у них ворог зовсім не друга чи третя армія світу.
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24.08.2021 20:15 Ответить
А що зараз далі? Потратили кучу грошей ради свиней, яким побоку на Україну.
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24.08.2021 19:46 Ответить
25 лет мы кормили лугандонских ментов с украинской земли
чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
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24.08.2021 19:36 Ответить
А чи це потрібно тим, що запросили туди жорстокого ворога.
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24.08.2021 19:39 Ответить
Ми їм шарики і флажки, вони бомби саморобні з пезпілотників і керовані снвряди Краснополь, ми їм знову флажки, очь так і "побєждаєм".
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24.08.2021 19:41 Ответить
А що там наш лисий з кварталу? Насолоджується своїм Алчєвськом вбитим?! Чи може воювати з зелєю за нього пішов?! Чи йому та Україна *****?! Мразюки квартальні, курви совкові! За все відповісте!
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24.08.2021 19:43 Ответить
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори - Цензор.НЕТ 8576
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24.08.2021 19:48 Ответить
На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори - Цензор.НЕТ 6737
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24.08.2021 19:49 Ответить
МУДРО!
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24.08.2021 19:54 Ответить
та да...мудрецы с мендельштрассе феерят помалу...
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24.08.2021 19:59 Ответить
они управляемые что ли?? как можно запустить куда либо??
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25.08.2021 01:32 Ответить
Аж сльози, який потужний пук меседж!
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25.08.2021 09:40 Ответить
 
 