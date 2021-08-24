На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости. ФОТО

Представление начнется в 21:00, но зрители уже сейчас начали занимать места на трибунах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В концерте примут участие 35 украинских исполнителей, оперных певцов, музыкантов и музыкальных групп. Праздничное действо будет разворачиваться на сцене, имитирующей молекулу ДНК.

Территорию НСК "Олимпийский" усиленно охраняет полиция.

У входов в спортивный комплекс дежурят кареты экстренной медицинской помощи.

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