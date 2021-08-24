На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Представление начнется в 21:00, но зрители уже сейчас начали занимать места на трибунах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В концерте примут участие 35 украинских исполнителей, оперных певцов, музыкантов и музыкальных групп. Праздничное действо будет разворачиваться на сцене, имитирующей молекулу ДНК.
Территорию НСК "Олимпийский" усиленно охраняет полиция.
У входов в спортивный комплекс дежурят кареты экстренной медицинской помощи.
Топ комментарии
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https://www.youtube.com/watch?v=41Vyywi8n0c
Фанерщики "співають"...
🤗
В праздничном концерте примут участие: Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Ельзи, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, СКАЙ, Руслана, Скрябин, ТНМК, Кристина Соловий, Брутто, Надя Дорофеева, Дзидзьо, GO_A, Джамала, Казка, Монатик, Mozgi, Верка Сердючка, Tayanna, а также Киевский симфонический оркестр и Национальный академический ансамбль имени Вирского.
https://nv.ua/ukraine/events/koncert-na-den-nezavisimosti-2021-nsk-olimpiyskiy-uchastniki-gde-kogda-smotret-novosti-ukrainy-50178533.html
теж не простий, своєрідний))
має в АТО свої справи ...
Героям СЛАВА !!!
Концерт до Дня Незалежності України 24 серпня 2021 року.
Онлайн зараз.
боек, мураевых,рабиновичей и прочей кацапской нечисти...
или они не едят с украинской земли столько лет?