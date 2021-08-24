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День Независимости (496) концерт (210)

На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Представление начнется в 21:00, но зрители уже сейчас начали занимать места на трибунах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В концерте примут участие 35 украинских исполнителей, оперных певцов, музыкантов и музыкальных групп. Праздничное действо будет разворачиваться на сцене, имитирующей молекулу ДНК.

Территорию НСК "Олимпийский" усиленно охраняет полиция.

У входов в спортивный комплекс дежурят кареты экстренной медицинской помощи.

Читайте: Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция

На Олимпийском репетируют концерт ко Дню Независимости 01
На Олимпийском репетируют концерт ко Дню Независимости 02

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Топ комментарии
+23
Пающіє труси будуть виступати. Музики там не буде. Шлак російськомовний.
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24.08.2021 20:18
+19
Обов'язково будуть. На гіляці висіти, як гірлянди на новорічній ялинці!
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24.08.2021 20:20
+11
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2951
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24.08.2021 20:41
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А кацапы там будут?
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24.08.2021 20:17 Ответить
Обов'язково будуть. На гіляці висіти, як гірлянди на новорічній ялинці!
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24.08.2021 20:20 Ответить
Пающіє труси будуть виступати. Музики там не буде. Шлак російськомовний.
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24.08.2021 20:18 Ответить
100%
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24.08.2021 20:24 Ответить
Иво бобул... поздравляльщик.... Ржу не могу.... Весь мотлох зiбрали, шансончик кучми-чучми....
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24.08.2021 20:20 Ответить
А Поплавский?
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24.08.2021 20:21 Ответить
нормальный поотказывались
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24.08.2021 20:37 Ответить
От куда наши деньги пошли. 5 млрд.
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24.08.2021 20:20 Ответить
билеты платные...
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25.08.2021 01:30 Ответить
На "Олимпийском" репетируют концерт ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5716
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24.08.2021 20:24 Ответить
тут же побольше будет, кто-то хорошо прибарахлится
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24.08.2021 20:24 Ответить
Колумбийцы спели Гимн Украины! Им не "Какая разница"!!!
https://www.youtube.com/watch?v=41Vyywi8n0c
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24.08.2021 20:24 Ответить
мохнатики должны отработать награды...
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24.08.2021 20:26 Ответить
Думаю сепара Винника не будет.
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24.08.2021 20:27 Ответить
Covid розмножується....
Фанерщики "співають"...
🤗
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24.08.2021 20:28 Ответить
ватосейшн нэ спыныты...
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24.08.2021 20:32 Ответить
Там будут Океан Ельзи, Джамала, Руслана, Сердючка.
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24.08.2021 20:38 Ответить
оу обожеслав джа руся та верка - привет 1998й год На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 454
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24.08.2021 20:40 Ответить
Просто остальных я не очень знаю. Насколько они патриоты.

В праздничном концерте примут участие: Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Ельзи, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, СКАЙ, Руслана, Скрябин, ТНМК, Кристина Соловий, Брутто, Надя Дорофеева, Дзидзьо, GO_A, Джамала, Казка, Монатик, Mozgi, Верка Сердючка, Tayanna, а также Киевский симфонический оркестр и Национальный академический ансамбль имени Вирского.

https://nv.ua/ukraine/events/koncert-na-den-nezavisimosti-2021-nsk-olimpiyskiy-uchastniki-gde-kogda-smotret-novosti-ukrainy-50178533.html
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24.08.2021 20:44 Ответить
кароче, ты не веришь про испорченную бочку мёда ложкой дёгтя...
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24.08.2021 20:44 Ответить
а Главпіаніна теж злабає?
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24.08.2021 20:38 Ответить
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2951
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24.08.2021 20:41 Ответить
і є в них брат двуюрідний
теж не простий, своєрідний))
має в АТО свої справи ...
Героям СЛАВА !!!
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4753

На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4821
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24.08.2021 21:04 Ответить
И кто же будет имитировать молекулу ДНК? Минетик? Сердючка? Или вдвоем. Вдвоем-то оно сподручнее будет. Имитировать, в смысле...
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24.08.2021 20:41 Ответить
Мохнатик и Сердючка будут символизировать 21-ю пару хромосом.Ну а третьей(лишней) хромосомой в этой паре может быть кто угодно-от престарелого "Юного орла" до Могилевской без трусов.Вот из чего состоит ДНК гринпоца. На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6527
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24.08.2021 21:00 Ответить
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7088
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24.08.2021 21:10 Ответить
Про парад, нема слів. Тільки порадуєшся за військо, а тут бац зелений блазень крупним планом і так через 2 хвилини перемикаєш на щось інше
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24.08.2021 20:52 Ответить
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9416
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24.08.2021 20:53 Ответить
А в реальности На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9802
На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3088
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24.08.2021 21:10 Ответить
Я так вважаю, що дизайнер одягу для першої блєді конкретний порохобот! Так постійно принижувати блєдю потрібно вміти На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4495

На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7857
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24.08.2021 21:11 Ответить
У Лисого мудя дружина тіпа "дизайнер одягу".Дивлячись на це село криворізьке я переконуюсь,що жіночої дружби не існує.
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24.08.2021 21:23 Ответить
Точно! Дружина лисого цій блєді зовідує! Тому її у цю красоту обмотує. Це ж Кривой рог, дєтка!)))
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24.08.2021 22:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kiPmtf1C3Y8
Концерт до Дня Незалежності України 24 серпня 2021 року.
Онлайн зараз.
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24.08.2021 21:03 Ответить
Зашибись. Ротара приїхала прямо з Сочі. Какая разница, перед ким співати? Хоч і перед Гітлером.
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24.08.2021 21:14 Ответить
Кто больше заплатит, та и патриотка.
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24.08.2021 21:23 Ответить
а где поздравления жопошников фуйла?
боек, мураевых,рабиновичей и прочей кацапской нечисти...
или они не едят с украинской земли столько лет?
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24.08.2021 21:20 Ответить
А светлейший на рояле будет играть?
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24.08.2021 21:21 Ответить
 
 