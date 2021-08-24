Подростки до смерти избили мужчину в Конотопе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
16-летний и 17-летний парни во время ссоры избили 44-летнего мужчину и бросили его на улице умирать. Утром тело нашли соседи.
Об этом сообщает полиция Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
Тело погибшего обнаружили накануне в 5 утра. "В полицию поступило сообщение от медицинского работника Конотопской центральной больницы о том, что на одной из улиц частного сектора на окраине города лежит избитый мужчина без признаков жизни", - рассказали в полиции.
На то, чтобы найти виновных в случившемся, полицейским понадобились сутки. Оказалось, что это 16-летний и 17-летний местные жители, которых ранее уже судили за имущественные преступления.
"Полицейские выяснили, что между юношами и 44-летним потерпевшим возникла словесная перепалка. В ходе ссоры молодые люди нанесли ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После чего оставили тело мужчины и ушли", - сказано в сообщении.
Дело расследуют по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Молодым людям уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Все - от нас до почти годовалых
"Толковищу" вели до кровянки
...
Ни дерзнуть, ни рискнуть... Но рискнули
Из напильников делать ножи
Они воткнутся в лёгкие
От никотина чёрные
По рукоятки - лёгкие
Трёхцветные наборные
Вели дела обменные
Сопливые острожники
На стройке немцы пленные
На хлеб меняли ножики
Сперва играли в "фантики"
В "пристенок" с крохоборами
И вот ушли романтики
Из подворотен ворами"
Да не совсем уже дети, скорее дауны - отставшие в развитии...
И не надо приплетать новые школы и т.п - вполне прослеживается влияние из-за поребрика - АУЕ берет свое. Это не украинцы - ментально, конечно, - обычная расисянская вата, ну, или, что равнозначно, зрители того же квартала95... = совки. Чтобы доказать мою правоту про совков, найдите(некогда искать, сегодня праздник) книгу "Ничто человеческое", прочтите первые 2-3 страницы...
кто из вас способен встать на защиту девчонки,которую. обижают те же черножопые? кто из вас способен выйти в одиночку к стаду малолеток и выразить своё недовольство ихним шумным поведением,да так,чтобы обошлось без драки и тишина воцарилась?
мало таких...прячетесь в норку,как улитка в раковину,а ведь у вас жёны,дети...или будут...и как вы их защищать будете?
а если обижают не "черножопые" то можно не вставать?