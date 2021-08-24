Польский пилот на параде в честь Дня Независимости Украины. ФОТО ДНЯ

Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде в честь 30-летия Независимости Украины.

Фото обнародовало в Твиттере Министерство обороны Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины состоялся военный парад. Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде", - говорится в сообщении ведомства.