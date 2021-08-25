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Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Сначала на станциях метро образовались очереди, а после турникеты сломались и не сканировали билеты.
Об этом сообщает ТСН: его корреспондентка оказалась среди застрявших в метро киевлян, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, сначала на нескольких станциях метро образовались очереди, так как работали только одни двери.
После турникеты сломались и перестали сканировать билеты. "В метро застряло множество людей без масок", - утверждает ТСН.
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Издание сообщает, что полиция не реагировала на проблемную ситуацию в метрополитене.
Топ комментарии
+23 Людмила Терещенко fed37fc8
показать весь комментарий25.08.2021 01:47
+18 Amber
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+13 Platon Motuz 618b6825
показать весь комментарий25.08.2021 01:36
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Пожалуйста, подождите...
А це все і робиться для поширення Covid..
😁
з повагою...😄😄😄
у таких випадках треба пропускати бескоштовно, лише дозуючи кількість людей поліцією.
дешевше вийде ніж автомати ремонтувати
😁
Надобраніч Панове.Все Буде Україна!
Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
парк Горького.
Никольский
"Найпатріотичніше" Г+Г коломойського-медведчука із "патріотками" Таран, Мазур, Мосуйчук.
@porosheldon
Три кольори,мої три кольори…..,,, ТСН вражає..,
Надо:
с одной стороны - красные,
с другой стороны - белые,
а посередине - голубые.
Скрін виклали в соцмережах.
Там же бачила фрагмент концерту. Такі патріотичні слова, картинки!, а вдягли ведучих в кольори рашенського прапору.
Я не вірю у випадковість, занадто багато прикладів "випадкового" паплюження українських символів, витирання об них ніг від квартальних та їхніх бєняфіціарів.
Зараз би могли збрехати, що викликали його для обговорення роботи громадського транспорту під час свят.
Але поїзд вже пішов .... )
естесссственный отбор никто не отменял
И да, ещё и бабушки совковые влюбленные в зенедоумка.