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Киев (11120) Метрополитен (479)

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Сначала на станциях метро образовались очереди, а после турникеты сломались и не сканировали билеты.

Об этом сообщает ТСН: его корреспондентка оказалась среди застрявших в метро киевлян, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, сначала на нескольких станциях метро образовались очереди, так как работали только одни двери.

После турникеты сломались и перестали сканировать билеты. "В метро застряло множество людей без масок", - утверждает ТСН.

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Издание сообщает, что полиция не реагировала на проблемную ситуацию в метрополитене.

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ 01
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ 02

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Топ комментарии
+23
На этом стадионе проводились футбольные матчи с полностью заполненными трибунами и никогда после их окончания никаких проблем в метро не было. Станцию Олимпийская просто закрывали, люди шли кто на Толстого, кто на Украину, это ближайшие к стадиону станции метро, до них пешком не более 10 минут.
Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
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25.08.2021 01:47
+18
Якого чорта лисого було йти на той концерт , який обійшовся державному бюджету в кругленьку суму !
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25.08.2021 01:17
+13
Вся поліція в Києві зараз виконує накази тільки Зеленського. Ні Кличко, ні тим більше метро ніякого відношення до неї не має. Майдана бояться. А тут просто треба було взагалі закрити станції метро біля стадіону, як це роблять під час великих футбольних матчів. Про це повинні були попередити організатори концерту, як це роблять організатори футбольних матчів. Бо хто міг чекати, що знайдеться стільки лохів платити чималі гроші за другорядних артистів. В той час як еліта Слуг слухала концерт відомого світового співака за гроші з бюджету. Звичайних людей туди нацгвардія не пропускала.
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25.08.2021 01:36
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Якого чорта лисого було йти на той концерт , який обійшовся державному бюджету в кругленьку суму !
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25.08.2021 01:17 Ответить
билеты платные как бы. там еще и в плюсе остались все!
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25.08.2021 01:18 Ответить
То, якби безкоштовно, і Ви приперлися би!
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25.08.2021 01:19 Ответить
Ковід тусує..Мля..
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25.08.2021 01:20 Ответить
да, за пару тижнів Київ закриється на локдаун
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25.08.2021 01:23 Ответить
пагуляли ! Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3206
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25.08.2021 01:24 Ответить
На тарифний майдан - точніше... ІМХО
А це все і робиться для поширення Covid..
😁
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25.08.2021 01:27 Ответить
Ковід дуже розумна хворобі, він не ходить в Епіцентри та на Зеконцерти. А якщо без жартів, то так і планувалося, щоб з середини вересня всіх зачинити по домівках. І дітей на онлайн навчання відправити.
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25.08.2021 07:46 Ответить
Панове,сканируйте билеты для проезда за сутки до концерта... Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3131
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25.08.2021 01:21 Ответить
Та санітари тебе хоч вмиють..
з повагою...😄😄😄
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25.08.2021 01:22 Ответить
дурні в метроуправлінні !
у таких випадках треба пропускати бескоштовно, лише дозуючи кількість людей поліцією.
дешевше вийде ніж автомати ремонтувати
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25.08.2021 01:22 Ответить
Фсе по плану- золотий лярд..))
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25.08.2021 01:24 Ответить
нет проблем - повысят цену проезда и всё окупится
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25.08.2021 01:25 Ответить
Вся поліція в Києві зараз виконує накази тільки Зеленського. Ні Кличко, ні тим більше метро ніякого відношення до неї не має. Майдана бояться. А тут просто треба було взагалі закрити станції метро біля стадіону, як це роблять під час великих футбольних матчів. Про це повинні були попередити організатори концерту, як це роблять організатори футбольних матчів. Бо хто міг чекати, що знайдеться стільки лохів платити чималі гроші за другорядних артистів. В той час як еліта Слуг слухала концерт відомого світового співака за гроші з бюджету. Звичайних людей туди нацгвардія не пропускала.
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25.08.2021 01:36 Ответить
толпы в метро были и днём,например на Контрактовой
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26.08.2021 21:24 Ответить
Хлеба и Зрелищ...(лат. panem et circenses) сказал однажды римский поэт-сатирик Ювенал Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 5342
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25.08.2021 01:25 Ответить
Нужно было вообще закрыть все самые ближайшие метро. Так бы люди разбрелись кто куда, да и припёрлись бы к метро не одним стадом.
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25.08.2021 01:27 Ответить
Du bist ein verdammter Wichser!
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25.08.2021 01:33 Ответить
Тебя там затоптали что ли? Крепись. Хорошо что мозг не задет (по понятным причинам), поэтому и выжил Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3968.
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25.08.2021 01:40 Ответить
Mir ist es scheiegal..
😁
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25.08.2021 01:50 Ответить
Українець..))
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25.08.2021 01:52 Ответить
Что называется дорвался до "гугл-переводчика", да? Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 6414
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25.08.2021 02:01 Ответить
Щось Вам муляє..
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25.08.2021 02:10 Ответить
вы когда не будь в толпе были? Так от тысячи здоровых молодых людей? Метро перекрыть? Разбредутся? Глупости все это
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25.08.2021 06:30 Ответить
На ремонт или замену билетных сканеров тоже нужны баблосы,кто то намоет бабла...
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25.08.2021 01:31 Ответить
ну так новые киевляне...епте...
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25.08.2021 01:34 Ответить
Мы давно живем в Матрице...,это просто игра такая.... Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 5965
Надобраніч Панове.Все Буде Україна! Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 6478
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25.08.2021 01:38 Ответить
На этом стадионе проводились футбольные матчи с полностью заполненными трибунами и никогда после их окончания никаких проблем в метро не было. Станцию Олимпийская просто закрывали, люди шли кто на Толстого, кто на Украину, это ближайшие к стадиону станции метро, до них пешком не более 10 минут.
Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
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25.08.2021 01:47 Ответить
Спасибо, единственный ценный комметарий, на фоне арми хохмачей Очевидности.
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25.08.2021 06:58 Ответить
треба скачати з держбюджету відшкодування у місцевий за поламану власність метро
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25.08.2021 08:11 Ответить
Будемо відверті.. тільки Вакар витягнув то дійство..
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25.08.2021 01:49 Ответить
То дурниці, головне що люди цього побачили на концерті:

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 9886
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25.08.2021 02:45 Ответить
Рік попутав ? Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 410 Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 9775
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25.08.2021 03:33 Ответить
да ні він не попутав заець був на олімпійскому з українським прапором ось відео https://www.youtube.com/watch?v=vWgxNCXNauM&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
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25.08.2021 05:49 Ответить
Ради чего всё это. Монатика с потапом? Что за народ?
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25.08.2021 03:32 Ответить
Отлично 73% Киевлян нарисовали свою Явку в метро
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25.08.2021 05:01 Ответить
А оце дикий Харків. Місто, в якому мер минулого року переміг Ковід
парк Горького.
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 7386

Никольский
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 602

Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 5264
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25.08.2021 06:14 Ответить
Как по мне, на такие шоу только по приговору суда Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 3351. Давали бы сотку баксов, чтобы постоять под доджем и послушать Мохнатика, честное слово отказался без сожаления
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25.08.2021 06:27 Ответить
Так всегда бывает когда слушаешь и выбираешь лайно
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25.08.2021 07:30 Ответить
Диявол криється в деталях.
"Найпатріотичніше" Г+Г коломойського-медведчука із "патріотками" Таран, Мазур, Мосуйчук.

@porosheldon

Три кольори,мої три кольори…..,,, ТСН вражає..,
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25.08.2021 07:38 Ответить
Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 418
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25.08.2021 07:38 Ответить
це вони посилають кремлівському щуру сигнал - "гроші закінчуються" Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ - Цензор.НЕТ 7041
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25.08.2021 08:13 Ответить
Неправильно стоят.
Надо:
с одной стороны - красные,
с другой стороны - белые,
а посередине - голубые.
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25.08.2021 09:50 Ответить
Це нюанси. Вони мабудь протягом концерту змінювали своє розташування на сцені.
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25.08.2021 09:55 Ответить
А ведь и правда. Цвета рассиянского аквафреша.
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25.08.2021 16:00 Ответить
Спасибо за подсказку, не смотрела, но стало безумно интересно послушать это.. или этих...
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25.08.2021 16:02 Ответить
Я теж їх не дивлюсь, вже кілька років.
Скрін виклали в соцмережах.
Там же бачила фрагмент концерту. Такі патріотичні слова, картинки!, а вдягли ведучих в кольори рашенського прапору.
Я не вірю у випадковість, занадто багато прикладів "випадкового" паплюження українських символів, витирання об них ніг від квартальних та їхніх бєняфіціарів.
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25.08.2021 16:29 Ответить
Зелена сопля в черговий раз обкакалась своєю некомпетентністю і вмінням керувати процесами. Ну а лохам це ж подобається,бо в них також відсутні мізги.
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25.08.2021 08:07 Ответить
после концерта сделали салют - рядом военный госпиталь, в нем полно людей с ПТС...
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25.08.2021 08:07 Ответить
Данилов поспішив із своєю брехнею про причину ( якість води в Києві ) термінового виклику Кличка на РНБО.
Зараз би могли збрехати, що викликали його для обговорення роботи громадського транспорту під час свят.
Але поїзд вже пішов .... )
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25.08.2021 08:59 Ответить
организованной толпой "красавы" шли на водопой..
естесссственный отбор никто не отменял
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25.08.2021 09:34 Ответить
Дураки должны дохнуть
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25.08.2021 11:06 Ответить
ПЛАТНОГО,ПЛАТНОГО БЛ КОНЦЕРТА НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Это просто дно с дна .
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25.08.2021 12:18 Ответить
Ось ціна "електронних" квитків. З жетонами проблем ніколи не було!
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25.08.2021 15:47 Ответить
Да, кстати, это и есть избиратели зенелоха. Сцыкуны, не вылезшие из-под мамкиной юбки и на которых играет зеленский.
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25.08.2021 16:16 Ответить
Что они вообще могут знать о жизни, кроме видосиков и концертов. На них зечмо и ставит свои ставки.
И да, ещё и бабушки совковые влюбленные в зенедоумка.
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25.08.2021 16:19 Ответить
 
 