Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж
В Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", в результате которого пострадали 18 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.
"Ночью на спуске с Елены Телиги (в сторону Почайной) возле АЗС "БРСМ" водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус был полностью набит пассажирами, и за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.
"Кстати, можно сказать, что участникам аварии еще "повезло", поскольку автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС", - сказано в сообщении.
На месте работали врачи, спасатели, служба КАРС и правоохранители.
Как позже сообщили, в отделе коммуникации полиции Киева информация о ДТП с участием автобуса на улице Елены Телиги поступила сегодня 1:50.
Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате восемь пассажиров, среди которых четыре малолетние ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.
Полицейские проверили состояние водителя. Драгер показал, что мужчина был трезв. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
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Анонизмом?
То что на фото это територия заправки за островом. Телигы на первом фото на пол метра выше где кузов машины.
Лучше бы там навернулся автобус кличкоботов!
Номер 3 и 5!
Раззуй глаза и посмотри, твою дивизию!
Посмотри на гугл картах какая Телигы была когда то, включительно с мостом, и поедь посмотри какая она сейчас.
Заправка с противоположной стороны дороги
за отбойником.
Не терплю подібних 3-копійчаних ботів