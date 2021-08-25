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Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

В Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", в результате которого пострадали 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.

"Ночью на спуске с Елены Телиги (в сторону Почайной) возле АЗС "БРСМ" водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус был полностью набит пассажирами, и за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

"Кстати, можно сказать, что участникам аварии еще "повезло", поскольку автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС", - сказано в сообщении.

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На месте работали врачи, спасатели, служба КАРС и правоохранители.

Как позже сообщили, в отделе коммуникации полиции Киева информация о ДТП с участием автобуса на улице Елены Телиги поступила сегодня 1:50.

Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате восемь пассажиров, среди которых четыре малолетние ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проверили состояние водителя. Драгер показал, что мужчина был трезв. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 01
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 02
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 03
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 04
Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети 05
Фото: Киев Оперативный
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Топ комментарии
+13
Кишинёв - Москва... нехило по Украине "воюющей" перемещаются! Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 9188 Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 6435
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25.08.2021 09:58
+7
не.. шастать
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25.08.2021 09:54
+2
Че ты трындишь, асфальт там меняли годах в 15, когда мост через Криловскую перестроили, и с тех пор ни ям ни дыр, ни латок там нету. Позже ремонтировали участки выше к м. Дорогожчи. Помню эту дорогу до Кличка, всю в дырах и ямах.
То что на фото это територия заправки за островом. Телигы на первом фото на пол метра выше где кузов машины.
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25.08.2021 11:28
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Ну, кличкоботы на некоторых фото могут видеть качество асфальта, капремонт участка проводится ежегодно с дня инагурации отбитоголового.
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25.08.2021 09:52 Ответить
Кличко занимается асфальтом? Открывай мат часть и читай, потом только пиши.
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25.08.2021 10:02 Ответить
А чем занимается мер города?
Анонизмом?
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25.08.2021 10:04 Ответить
Так прочти сначала. А потом пиши
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25.08.2021 10:09 Ответить
Че ты трындишь, асфальт там меняли годах в 15, когда мост через Криловскую перестроили, и с тех пор ни ям ни дыр, ни латок там нету. Позже ремонтировали участки выше к м. Дорогожчи. Помню эту дорогу до Кличка, всю в дырах и ямах.
То что на фото это територия заправки за островом. Телигы на первом фото на пол метра выше где кузов машины.
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25.08.2021 11:28 Ответить
Ти б, п.дар, спочатку б розібрався де той асфальт - на вулиці чи приватній заправці, а потім би відкривав свого смердючого зебільного рта на Чемпіона та Столичного Мера!
Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 1686
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26.08.2021 00:49 Ответить
не.. шастать
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25.08.2021 09:54 Ответить
Кишинёв - Москва... нехило по Украине "воюющей" перемещаются! Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 9188 Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: 18 пострадавших - Цензор.НЕТ 6435
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25.08.2021 09:58 Ответить
Вот и не переместился...
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25.08.2021 10:42 Ответить
ехали менять вино с берега дуная и перец молдаванский на балалайки и кокошник..матрешки снег и шишки..бартер не состоялся..
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25.08.2021 10:47 Ответить
Водій не встигав за підказками GPS-навігатора, то мусив тиснути на праву педаль.
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25.08.2021 10:02 Ответить
Людей жалко очень, москалей - нет...
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25.08.2021 10:36 Ответить
это надо уметь на ровной дороге как зеркало трасса формула 1 и перевернуться ..талант
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25.08.2021 10:46 Ответить
Глаза раззуй, там колдобина на колдобине.
Лучше бы там навернулся автобус кличкоботов!
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25.08.2021 10:55 Ответить
Да бот тут только ты, кто в жизни не видел эту дорогу и где там заправка.Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 6722
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25.08.2021 12:02 Ответить
Фотографии видел?
Номер 3 и 5!
Раззуй глаза и посмотри, твою дивизию!
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25.08.2021 12:26 Ответить
Что то говорит фраза "заправка, частная собственность"?
Посмотри на гугл картах какая Телигы была когда то, включительно с мостом, и поедь посмотри какая она сейчас.
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25.08.2021 12:48 Ответить
Ото ты знаешь Киев только по интернету и лепишь туфту.
Заправка с противоположной стороны дороги
за отбойником.
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25.08.2021 13:14 Ответить
с какой противоположной, совкодрочер? Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 2584 АЗС по стороне спуска, и автобус перевернулся "на спуске" Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 2584
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25.08.2021 14:19 Ответить
Козел ты!
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25.08.2021 17:34 Ответить
боти паляться на незнанні Києва але всі "знають" який "поганий" Кличко!
Не терплю подібних 3-копійчаних ботів Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 4612
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26.08.2021 00:52 Ответить
Вас там прямо с улицы набирают что ли? с другой стороны заправка выше, в районе Наукового.
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25.08.2021 17:52 Ответить
Там спуск, и поворот дороги, вот и разогнался по ровной дороге
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25.08.2021 11:56 Ответить
Значит Кличко виноват, что дорога ровная и поворот крутой... Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти - Цензор.НЕТ 5866
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25.08.2021 12:10 Ответить
Это возможно, маршрутчики там стали разгоняться как гонщики иногда
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25.08.2021 12:56 Ответить
Що це за маршрут через О.Телиги
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25.08.2021 11:25 Ответить
Маршрут Кишинев-москва!
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25.08.2021 22:12 Ответить
"Нех#й щШастиАть",якщо коротко,на роССосію)
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25.08.2021 15:32 Ответить
Як каже Петро Бампер : "Пиззз...........ц".
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26.08.2021 11:22 Ответить
 
 