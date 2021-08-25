Пассажирский автобус из Кишинева перевернулся в Киеве: госпитализированы восемь человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж

В Киеве произошло ДТП с автобусом сообщением "Кишинев-Москва", в результате которого пострадали 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.

"Ночью на спуске с Елены Телиги (в сторону Почайной) возле АЗС "БРСМ" водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением "Кишинев - Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус был полностью набит пассажирами, и за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

"Кстати, можно сказать, что участникам аварии еще "повезло", поскольку автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на Львовщине, еще шестеро госпитализированы, - ГСЧС

На месте работали врачи, спасатели, служба КАРС и правоохранители.

Как позже сообщили, в отделе коммуникации полиции Киева информация о ДТП с участием автобуса на улице Елены Телиги поступила сегодня 1:50.

Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате восемь пассажиров, среди которых четыре малолетние ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проверили состояние водителя. Драгер показал, что мужчина был трезв. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.











Фото: Киев Оперативный