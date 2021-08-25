ДТП с тремя погибшими на Львовщине: виновник задержан, он был пьян, - полиция. ФОТО

На Львовщине полицейские задержали водителя - участника ДТП, во время которого погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В полиции напомнили, что ДТП произошло 24 августа около 23:00 на автодороге "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч" в селе Попеля Дрогобычского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном Гольф", за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет.

В результате столкновения водитель "Гольфа" и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров "Гольфа" - двое 19-летних и один 17-летний, жители одного из сел района - все они доставлены в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель "Фольксвагена Пассат" и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 лет.



Фото: ГСЧС

Также установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.