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ДТП (7441) Львовщина (2679) пьянство (867)

ДТП с тремя погибшими на Львовщине: виновник задержан, он был пьян, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Львовщине полицейские задержали водителя - участника ДТП, во время которого погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В полиции напомнили, что ДТП произошло 24 августа около 23:00 на автодороге "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч" в селе Попеля Дрогобычского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Фольксвагеном Гольф", за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет.

В результате столкновения водитель "Гольфа" и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров "Гольфа" - двое 19-летних и один 17-летний, жители одного из сел района - все они доставлены в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель "Фольксвагена Пассат" и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 лет.

ДТП с тремя погибшими на Львовщине: виновник задержан, он был пьян, - полиция 01
Фото: ГСЧС

Также установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на Львовщине, еще шестеро госпитализированы, - ГСЧС

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Топ комментарии
+15
В Канаде за єто пожизненое.Так как считается если тьі пьяньім сел за руль и кого то убил -єто предумьішленое
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25.08.2021 11:21
+9
Пока пьяных водил не будут сажать - толку не будет.
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25.08.2021 11:25
+2
за три отобранные жизни бухарь должен сесть на пожизненное минимум ...
З.Ы. надо вернуть смертную казнь.
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25.08.2021 11:57
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В Канаде за єто пожизненое.Так как считается если тьі пьяньім сел за руль и кого то убил -єто предумьішленое
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25.08.2021 11:21 Ответить
Пока пьяных водил не будут сажать - толку не будет.
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25.08.2021 11:25 Ответить
Причем 0,2 промилле это 2 года заключения, 0,3 - три и т.д.
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25.08.2021 11:38 Ответить
Нет, не согласен. Нельзя так делить, а надо давать полную катушку. Например 0,2 промилле - убил в ДТП 3-х человек, ему дали 2-года. 0,6 промилле - разбил столб и свою машину - дали 6 лет. Такое не проходит! А вот сразу при любом промилле - по полной программе!
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25.08.2021 11:57 Ответить
Причем здесь ДТП? Это отдельная тема и отдельные сроки... Речь идет о выпил и сел за руль...
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25.08.2021 12:24 Ответить
В Штатах відповідальність настає при 0,8 проміле алкоголю...І поки ти не порушив,тебе ніхто не зупинить...
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25.08.2021 16:54 Ответить
Машину то как покоробило, ужас.
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25.08.2021 11:31 Ответить
Точно евробляхер...
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25.08.2021 11:44 Ответить
..евробухарь.
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25.08.2021 11:59 Ответить
Родным ужасное горе. Это невероятно тяжело потерять родных именно таким образом. Я месяц не могу прийти в себя после того как вот такой пьяный урод убил мою маму. Не дают покоя вопросы-почему именно она, почему не 10 секунд раньше/позже эта сволочь ехала…
Родным придется пройти сложный путь… От похорон до суда и дальше искать понимание как жить дальше без них… Соболезнова
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25.08.2021 11:51 Ответить
за три отобранные жизни бухарь должен сесть на пожизненное минимум ...
З.Ы. надо вернуть смертную казнь.
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25.08.2021 11:57 Ответить
Мені не зрозуміло одне:два Фольксвагена -в одному 3 трупа,в іншому-жодного.Від чого це залежить?
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25.08.2021 11:58 Ответить
гольф и пассат, - від багатьох чинників аж до везіння ...
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25.08.2021 12:03 Ответить
похоже в гольфе было 6 человек, как всегда
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25.08.2021 13:54 Ответить
Наказание должно быть таким, что бы боялись совершать проступок.
Пора за нетрезвость за рулем (без ДТП) давать 5 лет тюрьмы!
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25.08.2021 12:03 Ответить
За нетрезвость - отбирать права на несколько лет и возвращать после идиотеста. Причём безусловно: хоть депутат, хоть министр, хоть сын олигарха.
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25.08.2021 14:32 Ответить
Безусловно для всех, согласен!
Отбирать права за попытку покалечить/убить кого то - слишком мягко. Сейчас ведь лишают прав, но они откупаются, за $$$.
Если убрать нетрезвых из за руля и технически неисправные авто, количество ДТП снизится на 70%.
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25.08.2021 14:42 Ответить
Пока откупаются - можно хоть пожизненное в эцихе с гвоздями ввести для пьяниц, всё равно толку не будет. Давно известно, что неотвратимость наказания намного важнее его суровости.
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25.08.2021 17:15 Ответить
19-и летний дебил...
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25.08.2021 13:15 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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25.08.2021 16:13 Ответить
 
 