"Українське світло": Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в центре Киева в День Независимости. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Общество
Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в форме и с оружием сфотографировались на фоне надписи "Українське світло".
Фото в День Независимости Украины сделал фотограф Виктор Залевский, информирует Цензор.НЕТ.
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Воїни Добра..."
щасти вам, дівчата !
Але окрім жартів, якщо людина (особливо молода жінка) від режиму харчування охом'ячується, хоча при цьому й веде фізично активне мілітарне життя - то це свідчить зовсім не про якісне харчування, а про щось діаметрально протилежне.
А ниже просто бЛЕДИ.
(і нахріна та парадна форма з каблуками?..)
Парад парадом, а окоп окопом, невже козаків мало?
они дисциплинируют Воинов