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"Українське світло": Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в центре Киева в День Независимости. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Общество

Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в форме и с оружием сфотографировались на фоне надписи "Українське світло".

Фото в День Независимости Украины сделал фотограф Виктор Залевский, информирует Цензор.НЕТ.

Українське світло: Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в центре Киева в День Независимости 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский пилот на параде в честь Дня Независимости Украины. ФОТО ДНЯ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+65
пехота тоже хороша!
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 5873
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25.08.2021 12:36
+54
Бажаю сил та наснаги!
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25.08.2021 12:30
+47
Слава нашим амазонкам!
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25.08.2021 12:30
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Бажаю сил та наснаги!
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25.08.2021 12:30 Ответить
Скільком мужикам ці дівчата при потребі наваляти люлєй зможуть?
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25.08.2021 12:40 Ответить
Ви ще спитайте, скільки хвилин вони протримаються проти кацапських десантників або проти талібів))
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25.08.2021 22:16 Ответить
Ідіот детектед.
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26.08.2021 12:31 Ответить
"Воїни світла,
Воїни Добра..."

щасти вам, дівчата !
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25.08.2021 13:57 Ответить
Слава нашим амазонкам!
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25.08.2021 12:30 Ответить
Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю... (с) "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 4346
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25.08.2021 12:55 Ответить
кросиво
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25.08.2021 12:30 Ответить
"Українське світло": Девушки-военнослужащие Десантно-штурмовых войск в центре Киева в День Независимости - Цензор.НЕТ 4566
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25.08.2021 12:31 Ответить
угу, Роксолана наприклад)
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25.08.2021 22:17 Ответить
Мощные девушки: особенно крайняя справа. Вот бы таких в патрульную полицию МВД: сразу на улицах навели бы порядок.
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25.08.2021 12:31 Ответить
Так... вона брутальна... )))))
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25.08.2021 15:41 Ответить
пехота тоже хороша!
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 5873
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25.08.2021 12:36 Ответить
вот она - единственная надежда страны!!!!1
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25.08.2021 12:42 Ответить
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 9180
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25.08.2021 12:52 Ответить
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2186 "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2558
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25.08.2021 13:54 Ответить
Це вони мали на каблуках крокувати? У-у-у!!! Я-а-а-к дасть...! )))
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25.08.2021 12:56 Ответить
у каблуках крокували студентки військового інституту
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25.08.2021 13:55 Ответить
по-моему, зря на нелоха наговаривали. видно же, что кормят в армии хорошо.
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25.08.2021 13:12 Ответить
..появилось желание проверить практически?.... Потом отпишетесь по факту....)))) Попробуете зелину тушонку по 10.80 за банку.... второго сорта... Это зелины ушлёпки так экономно расходуют средства... Петя ведь по 78.80 покупал..и высшего сорта... воровал...мародёрил... А зелень вон как беспокоится за армейские деньги... Экономит... Поделитесь потом впечатлениями?
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25.08.2021 13:25 Ответить
Ага )))
Але окрім жартів, якщо людина (особливо молода жінка) від режиму харчування охом'ячується, хоча при цьому й веде фізично активне мілітарне життя - то це свідчить зовсім не про якісне харчування, а про щось діаметрально протилежне.
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25.08.2021 15:53 Ответить
Да... У меня тоже три года назад радовались "украинским амазонкам". А теперь радующиеся полноценно поняли всю прелесть: смотрят в штатку и плачут: 16% личного состава в декрете, еще три процента на сносях. А объем нарядов и работ остался прежним, только еще и командировки в ООС. Сейчас шуршат по нарядам сутки через сутки, сутки - двое.
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25.08.2021 13:56 Ответить
Это настоящие украинские ЛЕДИ.
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 8100



А ниже просто бЛЕДИ.
"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2765


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25.08.2021 14:27 Ответить
Кажуть, що саме жінки врятують Україну.
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25.08.2021 15:11 Ответить
Девочки, вы - крутые! Настоящая гордость Украины!
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25.08.2021 15:13 Ответить
Согласен. И хорошо что есть заголовок, поясняющий что это девочки. По фото сразу не разобраться.
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25.08.2021 19:41 Ответить
trawler_tug,казаламордый,у тебя уже в глазах двоиться?- завязуй бухать бояру "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 2925
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26.08.2021 01:47 Ответить
Бояра для них уже дорого. Сегодня они хлЯбают свой национальный напиток история пития которого уходит корнями в столетия, - забродившую естественнім пут'м жижу из параши.
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26.08.2021 11:42 Ответить
Ось іще наші валькірії
(і нахріна та парадна форма з каблуками?..)

"Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 6673
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25.08.2021 15:44 Ответить
А хто нам солдатів буде народжувати?
Парад парадом, а окоп окопом, невже козаків мало?
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25.08.2021 18:10 Ответить
говорят, с женщинами в армии -больше порядка!
они дисциплинируют Воинов
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26.08.2021 01:49 Ответить
Показуха...З них така дєсантура ,як із ЗЕлепуха хєтьман. Ось в наші 80-ті ото було ВДВ... "Українське світло": Дівчата-військовослужбовці Десантно-штурмових військ у центрі Києва в День Незалежності - Цензор.НЕТ 1566
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26.08.2021 10:36 Ответить
 
 