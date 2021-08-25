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С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве. ФОТО

Сегодня, 25 августа, в Николаеве состоялась церемония прощания с Юрием Александровичем Михайловым, 2000 года рождения, лейтенантом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 22 августа в 15.15 в районе проведения ООС от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание INSHE.TV.

"Церемония прощания с Героем состоялась у мемориала "Струны памяти". Проводить героя в последний путь пришли не только его сослуживцы, родные и близкие, но и просто николаевцы, которые не знали Юрия при жизни. Юрий Михайлов закончил Военную академию, сознательно выбрав путь служения Отчизне уже во время российско-украинской войны. Он командовал взводом 28 ОМБр им.Рыцарей Зимнего Похода и погиб от пули снайпера накануне Дня Независимости Украины. Немногие могли сдержать слезы во время церемонии прощания. Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждой. После отпевания Юрия провожали, преклонив колени", - следует из сообщения.

С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 01
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 02
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 03
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 04
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 05
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве 06

Как сообщалось, 22 августа  от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Співчуття рідним. Хай земля йому буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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25.08.2021 12:41
+16
И путина убийцей не назвали - для наших солдат это может быть опасно !!!! А парня нет - ребенок совсем!!!! Но называть нельзя!!!!! Вдруг обидется путин!!!
Соболезнования родным!!!!! Горе !!!!!
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25.08.2021 12:38
+16
Вот так "миролюбивый Руцкий мир" убивает не только украинцев, но и этнических русских, которые сохранили совесть, честь и человеческий облик.
Вечная память воину Юрию, исполнившему до конца свой высокий долг по защите Украины от агрессии Орды.
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25.08.2021 12:41
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И путина убийцей не назвали - для наших солдат это может быть опасно !!!! А парня нет - ребенок совсем!!!! Но называть нельзя!!!!! Вдруг обидется путин!!!
Соболезнования родным!!!!! Горе !!!!!
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25.08.2021 12:38 Ответить
Вот так "миролюбивый Руцкий мир" убивает не только украинцев, но и этнических русских, которые сохранили совесть, честь и человеческий облик.
Вечная память воину Юрию, исполнившему до конца свой высокий долг по защите Украины от агрессии Орды.
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25.08.2021 12:41 Ответить
Співчуття рідним. Хай земля йому буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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25.08.2021 12:41 Ответить
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве - Цензор.НЕТ 171
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25.08.2021 12:42 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Юрием Михайловым простились в Николаеве - Цензор.НЕТ 6943
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25.08.2021 12:45 Ответить
Держава, влада ЗОБОВ'ЯЗАНІ взяти під повну опіку маму і бабусю загиблиго воїна, зовсім молодого, який для них був єдиною надією на турботу та захист на схилі життя.
Пріоритетом має бути турбота про рідних загиблих, тяжко поранених, а не бескінечні гоцалки за мільярди з кишень українців.
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25.08.2021 12:47 Ответить
Так. Скільки тих мам і бабусь. кинутих барижною владою ЗЕка та Парашенко. Гниди.
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25.08.2021 13:02 Ответить
Любов Солошенко голосувала за Гриценко?
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25.08.2021 13:05 Ответить
..а що... зелена паскуда вже почала щось робити? Ця падаль навіть не згадує загиблих. У цьому місяці майже кожен день загиблий!! Чули що небудь від зеленої паскуди? Що паскуда зелена робить? Мовчить..сцить..труситься... погань!!
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25.08.2021 13:33 Ответить
..закрила би ти свій рот..дурепа!!!
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25.08.2021 13:35 Ответить
Он сирота !! Его бабушка воспитывала....
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25.08.2021 13:09 Ответить
Біда(
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25.08.2021 13:30 Ответить
- К сожалению, Юрий сирота - его воспитывала бабушка. Для нее он был опорой, стимулом жизни. Как говорила бабушка, Юрий очень гордился тем, что он стал вначале курсантом, потом - офицером. Гордился тем, что будет защищать свою родину Украину. Но случилось то, что случилось. Это война, и, к сожалению, мы продолжаем нести потери, - сказал начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области Владимир Закалюжный.
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25.08.2021 13:12 Ответить
Бідна дитина. Бідна родина. Співчуття рідним. Який жаль. який сум. Такий молодий. Невимовно жаль.
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25.08.2021 13:00 Ответить
Це дуже болюча втрата такого патріота молодого хлопця , як для нашоі краіни , так і для батьків 😪😪😪
Вічна пам'ять Герою !!
Не забудемо і не пробачимо !
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25.08.2021 13:02 Ответить
Смерть рашоокупантам на нашій землі !!
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25.08.2021 13:04 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 28-ї ОМБр Юрієм Михайловим попрощалися в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5332
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25.08.2021 13:41 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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25.08.2021 16:08 Ответить
Царствие небесное!
Редакция ЦН, хотя бы немного сочувствия к родным погибшего и без дежурных фраз: "Особенно убивалась бабушка погибшего парня, которого называла своей надеждойИсточник: https://censor.net/ru/p3284419"
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26.08.2021 08:39 Ответить
Путин увидел как на Майдане наша бравая Нацгвардия дружно пела песенку "Про *****", ему это не понравилось, он отправил группу снайперов на Донбасс - вот и результат.........
Искренние соболезнования родным этого парня.
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26.08.2021 14:09 Ответить
 
 